Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ओडिशा में जल संकट: कोलाब, माछकुंड और रेंगाली बांध में जलस्तर तेजी से गिर रहा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी News

ओडिशा में जल संकट: कोलाब, माछकुंड और रेंगाली बांध में जलस्तर तेजी से गिर रहा
ओडिशाजल संकटकोलाब जलाशय
📆17-06-2026 05:20:00
📰Dainik Jagran
46 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 53%

ओडिशा के प्रमुख जलाशयों जैसे कोलाब, माछकुंड और रेंगाली बांध में जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे राज्य में गंभीर जल संकट की आशंका बढ़ गई है। पेयजल, सिंचाई, बिजली उत्पादन पर गंभीर असर की आशंका।

ओडिशा के प्रमुख जलाशयों जैसे कोलाब, माछकुंड और रेंगाली बांध में जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे राज्य में गंभीर जल संकट की आशंका बढ़ गई है। पेयजल , सिंचाई , बिजली उत्पादन पर गंभीर असर की आशंका। ओडिशा के प्रमुख जलाशयों में लगातार घटते जलस्तर ने राज्य में संभावित जल संकट की चिंता बढ़ा दी है। कोरापुट जिले के कोलाब और माछकुंड जलाशय ों के साथ-साथ अनुगुल जिले के रेंगाली बांध में पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इससे पेयजल आपूर्ति, सिंचाई , औद्योगिक गतिविधियों और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, कोलाब जलाशय का जलस्तर घटकर 847 मीटर पर पहुंच गया है, जो इसके न्यूनतम स्तर से केवल तीन मीटर अधिक है। वहीं माछकुंड जलाशय में इस वर्ष 15 से 19 फीट तक जलस्तर कम हुआ है। हाल ही में आग लगने की घटना के बाद माछकुंड परियोजना में बिजली उत्पादन पहले ही बंद है। विशेषज्ञों के मुताबिक कम वर्षा, जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई और बढ़ती गाद (सिल्ट) के कारण जलाशयों की जलधारण क्षमता लगातार घट रही है। निर्माण कार्यों के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जलाशयों में मिट्टी डाले जाने के आरोप भी सामने आए हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता बिद्युत मोहंती ने कहा कि राज्य के अधिकांश बांध इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। डुमुरीपुट निवासी दुर्गा प्रसाद मोहंती ने कहा कि यदि समय रहते जलाशयों की सफाई नहीं हुई तो कोलाब जलाशय का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोलाब जलाशय कोरापुट जिले की जीवनरेखा माना जाता है। जिले की कृषि, पेयजल व्यवस्था, जलविद्युत उत्पादन और कई बड़े उद्योग इसी पर निर्भर हैं। दमनजोड़ी स्थित नालको, सुनाबेड़ा का एचएएल, एनएडी और ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों को यहां से पानी की आपूर्ति होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलाशय में लगातार बढ़ रही गाद के कारण इसकी भंडारण क्षमता तेजी से कम हो रही है। यदि जल्द डी-सिल्टिंग नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में पेय जल संकट और कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठ नागरिक डॉ.

प्रफुल्ल चंद्र महापात्र ने कहा कि विभागीय अधिकारी भी पर्याप्त जल प्रवाह नहीं मिलने की बात स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अंगुल जिले के रेंगाली बांध की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। 128.5 मीटर की अधिकतम क्षमता वाले इस बांध का जलस्तर घटकर 110.11 मीटर रह गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जलस्तर एक मीटर और नीचे गया तो बिजली उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। रेंगाली परियोजना की पांच टर्बाइनों से प्रतिदिन करीब 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जलस्तर में गिरावट का असर अब उत्पादन पर भी दिखाई देने लगा है। इसके अलावा निचले क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था पर भी संकट गहरा सकता है। रेंगाली बांध के सहायक अभियंता शंकर नंदा राणा ने कहा कि जून माह में अपेक्षित जल प्रवाह नहीं मिलने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जल संकट और बिजली उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (ओएचपीसी) के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएग

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

ओडिशा जल संकट कोलाब जलाशय माछकुंड जलाशय रेंगाली बांध जलस्तर पेयजल सिंचाई बिजली उत्पादन

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-17 08:20:43