ओपनएआई 2027-28 तक लॉन्च कर सकती है अपना स्मार्टफोन, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट होने की संभावना

ओपनएआई, सैम ऑल्टमैन की कंपनी, 2027-28 तक अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट और उन्नत एआई फीचर्स होंगे।

सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपनएआई (OpenAI) स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारियों में जुट गई है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, यह फोन वर्ष 2027-28 तक बाजार में उपलब्ध हो सकता है। इस आगामी डिवाइस को लेकर सबसे अधिक उत्सुकता इसके संभावित फीचर्स और तकनीकी विशिष्टताओं को लेकर है। प्रसिद्ध विश्लेषक मिंग ची कुओ (Ming-Chi Kuo) के हालिया खुलासे से पता चला है कि ‘ ओपनएआई स्मार्टफोन ’ में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट का उपयोग किया जा सकता है। यह एक विशेष रूप से अनुकूलित प्रोसेसर होगा, जिसे विशेष रूप से ओपनएआई स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इस चिपसेट को 2nm प्रक्रिया पर निर्मित किया जाएगा, जो इसे अत्यधिक कुशल और शक्तिशाली बनाएगा। ओपनएआई स्मार्टफोन में उपयोग किए जाने वाले प्रोसेसर को 2nm प्रक्रिया पर तैयार किया जा सकता है। इसमें LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज के साथ संयोजन होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि यह डिवाइस नवीनतम और सबसे तेज मेमोरी और स्टोरेज तकनीकों का उपयोग करेगा। सरल शब्दों में कहें तो, इन अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ, यह डिवाइस अपने कार्यों को तेजी से और कुशलता से पूरा करने में सक्षम होगा। फ़ाइलों का स्थानांतरण भी बहुत आसान होगा। कंपनी कैमरा सेंसर पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय, बेहतर HDR (हाई डायनेमिक रेंज) प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका उद्देश्य फोन के लिए वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को देखना और समझना आसान बनाना है। मिंग ची कुओ का अनुमान है कि ओपनएआई स्मार्टफोन का उत्पादन 2027 की पहली छमाही में शुरू हो सकता है। कंपनी एक वर्ष के भीतर 3 करोड़ यूनिट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है, जो बाजार में इसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ओपनएआई ने स्मार्टफोन पर अपना ध्यान केंद्रित करने का निर्णय क्यों लिया है?

पहले ऐसी खबरें थीं कि कंपनी एआई-पावर्ड ईयरबड्स या स्पीकर लाने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब स्मार्टफोन को लेकर अधिक जानकारी सामने आ रही है। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ओपनएआई का चैटजीपीटी भी वैश्विक स्तर पर बहुत लोकप्रिय हो गया है। हाल के शोध से पता चला है कि लोग अब ऐसे स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिनमें एआई फीचर्स मौजूद हों। ऐसा प्रतीत होता है कि ओपनएआई लोगों की इस बढ़ती मांग का लाभ उठाना चाहती है। यदि ओपनएआई स्मार्टफोन की दुनिया में प्रवेश करती है, तो यह उपभोक्ताओं के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओपनएआई स्मार्टफोन न तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा और न ही iOS पर। सिस्टम में सभी कार्य एआई की सहायता से किए जाएंगे। कॉलिंग और मैसेजिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोगों को एआई की मदद मिलेगी। उपयोगकर्ता केवल बोलकर ही कॉलिंग और मैसेजिंग कर पाएंगे। पहले आई रिपोर्टों से पता चला था कि ओपनएआई ने पहला ‘एआई फर्स्ट’ फोन विकसित करने के लिए क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसके अतिरिक्त, Luxshare के साथ भी भागीदारी की गई है, जो ओपनएआई के पहले एआईफोन के लिए डिजाइन और निर्माण का कार्य संभालेगी। ओपनएआई स्मार्टफोन को लेकर नवीनतम अपडेट यह है कि इसका उत्पादन 2027-28 तक शुरू हो सकता है। यह एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जो न तो आईओएस और न ही एंड्रॉयड पर आधारित होगा। फोन में एआई फीचर्स प्रमुखता से होंगे, और इन्हीं की मदद से अधिकांश कार्य किए जा सकेंगे। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट इस फोन में लगाया जा सकता है, जो एक अनुकूलित चिपसेट होगा। यह फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और स्मार्टफोन उद्योग में क्रांति ला सकता है। ओपनएआई का लक्ष्य एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि उपयोगकर्ताओं के जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक भी बनाए





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