ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला: भाई के निधन के बीच राजनीति करने का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय उबाल आ गया जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर उनके भाई प्रतीक यादव के निधन के समय राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर कभी खत्म नहीं होता है। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच शब्दों का एक भीषण युद्ध छिड़ गया है। इस पूरे विवाद की जड़ में उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या मंत्रियों के विभागों का निर्धारण भी दिल्ली से आने वाली किसी पर्ची के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस देरी का मुख्य कारण कमीशनखोरी और कमाई का आपसी झगड़ा है, जिससे डबल इंजन सरकार के भीतर टकराव की स्थिति बन गई है। अखिलेश का यह बयान राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि इसका जवाब इतनी व्यक्तिगत और तीखी प्रतिक्रिया के रूप में आएगा। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के इस तंज पर अत्यंत क्रोधित होकर पलटवार किया। राजभर ने अखिलेश के पारिवारिक दुख का जिक्र करते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दी। दरअसल, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का हाल ही में निधन हो गया है, जिससे पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी और भोजपुरी में पोस्ट करते हुए लिखा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय अखिलेश यादव को अपने परिवार के साथ होना चाहिए और शोक मनाना चाहिए, उस समय भी उन्हें राजनीति सूझ रही है। राजभर ने उन्हें सत्ता लोलुप बताते हुए कहा कि परिवार की गमी (दुख) के बीच भी दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, इसकी चिंता करना लोकलाज त्यागने जैसा है। राजभर ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि कम से कम तेरहवीं तक तो रुक जाते, फिर विचारों की राजनीति कर लीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्गवासी भाई इस व्यवहार को देख रहे होंगे तो वे क्या सोच रहे होंगे। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात को एक ऐसे मोड़ पर पहुँचा दिया जिसने इस विवाद को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को एक ऐसा ऑफर दिया जो पूरी तरह से व्यंग्यात्मक था। राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को वाकई लगता है कि विभागों के बंटवारे में समस्या है और वे खुद मंत्री बनना चाहते हैं, तो वे सुभासपा (सुहेलभासपा) जॉइन कर लें। राजभर ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झगड़ा कर लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को एक विभाग का मंत्री बनवा कर ही रहेंगे। यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति क महत्वाकांक्षाओं पर एक प्रहार था। राजभर का यह अंदाज दर्शाता है कि वह अखिलेश यादव को मानसिक रूप से उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के पीछे की मानवीय संवेदनाएं भी काफी गहरी हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव काफी भावुक नजर आए थे। श्मशान घाट पर अपनी बेटी को चॉकलेट खिलाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जो उनके दुख और पिता के रूप में उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती थीं। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में परिवार के कई सदस्य शामिल हुए और माहौल बेहद गमगीन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर छह जख्मों के निशान मिलने की बात ने मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है, जिससे परिवार और करीबियों में काफी रोष और दुख है। ऐसे संवेदनशील समय में जब एक भाई ने अपने भाई को खोया है, राजनीति क प्रतिद्वंद्वियों द्वारा इस तरह के बयानों का इस्तेमाल करना यूपी की राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह विवाद केवल एक विभाग के बंटवारे या पर्ची वाले तंज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत हमलों की एक नई श्रृंखला की शुरुआत है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं ओम प्रकाश राजभर इसे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़कर पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के वार-पलटवार आम बात हो गई है, लेकिन जब मामला मृत्यु और शोक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आ जाता है, तो यह समाज के सामने एक गलत उदाहरण पेश करता है। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव राजभर के इस उकसावे का जवाब देंगे या फिर अपने पारिवारिक शोक के कारण मौन रहेंगे.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर कभी खत्म नहीं होता है। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच शब्दों का एक भीषण युद्ध छिड़ गया है। इस पूरे विवाद की जड़ में उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या मंत्रियों के विभागों का निर्धारण भी दिल्ली से आने वाली किसी पर्ची के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस देरी का मुख्य कारण कमीशनखोरी और कमाई का आपसी झगड़ा है, जिससे डबल इंजन सरकार के भीतर टकराव की स्थिति बन गई है। अखिलेश का यह बयान राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि इसका जवाब इतनी व्यक्तिगत और तीखी प्रतिक्रिया के रूप में आएगा। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के इस तंज पर अत्यंत क्रोधित होकर पलटवार किया। राजभर ने अखिलेश के पारिवारिक दुख का जिक्र करते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दी। दरअसल, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का हाल ही में निधन हो गया है, जिससे पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी और भोजपुरी में पोस्ट करते हुए लिखा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय अखिलेश यादव को अपने परिवार के साथ होना चाहिए और शोक मनाना चाहिए, उस समय भी उन्हें राजनीति सूझ रही है। राजभर ने उन्हें सत्ता लोलुप बताते हुए कहा कि परिवार की गमी (दुख) के बीच भी दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, इसकी चिंता करना लोकलाज त्यागने जैसा है। राजभर ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि कम से कम तेरहवीं तक तो रुक जाते, फिर विचारों की राजनीति कर लीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्गवासी भाई इस व्यवहार को देख रहे होंगे तो वे क्या सोच रहे होंगे। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात को एक ऐसे मोड़ पर पहुँचा दिया जिसने इस विवाद को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को एक ऐसा ऑफर दिया जो पूरी तरह से व्यंग्यात्मक था। राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को वाकई लगता है कि विभागों के बंटवारे में समस्या है और वे खुद मंत्री बनना चाहते हैं, तो वे सुभासपा (सुहेलभासपा) जॉइन कर लें। राजभर ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झगड़ा कर लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को एक विभाग का मंत्री बनवा कर ही रहेंगे। यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक प्रहार था। राजभर का यह अंदाज दर्शाता है कि वह अखिलेश यादव को मानसिक रूप से उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के पीछे की मानवीय संवेदनाएं भी काफी गहरी हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव काफी भावुक नजर आए थे। श्मशान घाट पर अपनी बेटी को चॉकलेट खिलाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जो उनके दुख और पिता के रूप में उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती थीं। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में परिवार के कई सदस्य शामिल हुए और माहौल बेहद गमगीन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर छह जख्मों के निशान मिलने की बात ने मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है, जिससे परिवार और करीबियों में काफी रोष और दुख है। ऐसे संवेदनशील समय में जब एक भाई ने अपने भाई को खोया है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा इस तरह के बयानों का इस्तेमाल करना यूपी की राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह विवाद केवल एक विभाग के बंटवारे या पर्ची वाले तंज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत हमलों की एक नई श्रृंखला की शुरुआत है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं ओम प्रकाश राजभर इसे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़कर पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के वार-पलटवार आम बात हो गई है, लेकिन जब मामला मृत्यु और शोक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आ जाता है, तो यह समाज के सामने एक गलत उदाहरण पेश करता है। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव राजभर के इस उकसावे का जवाब देंगे या फिर अपने पारिवारिक शोक के कारण मौन रहेंगे
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