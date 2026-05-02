बलिया के रसड़ा में मीडिया से बात करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि, पश्चिम बंगाल की राजनीति, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों और अखिलेश यादव की राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार की कार्रवाई पर भी जोर दिया।
ओमप्रकाश राजभर ने बलिया के रसड़ा में मीडिया से मुखातिब होते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सिलेंडर उन लोगों के लिए हैं जिनके पास आर्थिक क्षमता है, जो होटल में भोजन करने जाते हैं। राजभर ने इस बात पर जोर दिया कि महंगाई में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि गांवों में मोटरसाइकिलों की संख्या में वृद्धि हुई है और चार पहिया वाहनों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है, जबकि शहरों में यह वृद्धि और भी अधिक है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) की सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने राजनीति क दलों द्वारा चुनाव हारने पर ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में गड़बड़ी के आरोपों पर भी कटाक्ष किया। राजभर ने सवाल उठाया कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण जीत हासिल हुई है, तो जीतने वाले उम्मीदवार अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं देते। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास फिलहाल कोई ठोस काम नहीं है और वे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और ट्विटर पर ट्वीट करने तक सीमित हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि प्रीपेड मीटर में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राजभर ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि आम जनता को प्रीपेड मीटर के नाम पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि यदि वे प्रीपेड मीटर में कोई गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि पिछले 15 सालों में महंगाई में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है, जिसका प्रमाण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजभर ने राजनीति क माहौल पर अपनी गहरी समझ का प्रदर्शन करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अक्सर प्रत्याशित नहीं होते हैं और इसमें कई कारक शामिल होते हैं। उन्होंने सभी राजनीति क दलों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया और अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उनकी टिप्पणियां राजनीति क गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
ओमप्रकाश राजभर ने बलिया के रसड़ा में मीडिया से मुखातिब होते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सिलेंडर उन लोगों के लिए हैं जिनके पास आर्थिक क्षमता है, जो होटल में भोजन करने जाते हैं। राजभर ने इस बात पर जोर दिया कि महंगाई में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि गांवों में मोटरसाइकिलों की संख्या में वृद्धि हुई है और चार पहिया वाहनों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है, जबकि शहरों में यह वृद्धि और भी अधिक है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव हारने पर ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में गड़बड़ी के आरोपों पर भी कटाक्ष किया। राजभर ने सवाल उठाया कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण जीत हासिल हुई है, तो जीतने वाले उम्मीदवार अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं देते। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास फिलहाल कोई ठोस काम नहीं है और वे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और ट्विटर पर ट्वीट करने तक सीमित हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि प्रीपेड मीटर में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राजभर ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि आम जनता को प्रीपेड मीटर के नाम पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि यदि वे प्रीपेड मीटर में कोई गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि पिछले 15 सालों में महंगाई में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है, जिसका प्रमाण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजभर ने राजनीतिक माहौल पर अपनी गहरी समझ का प्रदर्शन करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अक्सर प्रत्याशित नहीं होते हैं और इसमें कई कारक शामिल होते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया और अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उनकी टिप्पणियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं
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