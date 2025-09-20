ओमान की क्रिकेट टीम: गुजरात के खिलाड़ियों का दबदबा और भारतीय कनेक्शन

ओमान की क्रिकेट टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ियों, विशेष रूप से गुजरात के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस लेख में ओमान क्रिकेट के इतिहास, गुजराती खिलाड़ियों के योगदान और कनकसी खिमजी के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया है।

ओमान की क्रिकेट टीम की कहानी: गुजरात के खिलाड़ियों का दबदबा और भारतीय कनेक्शन\ओमान की क्रिकेट टीम की दिलचस्प कहानी है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर गुजरात के खिलाड़ियों का। भारतीय टीम के खिलाफ खेल ते हुए ओमान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ है। इस टीम में कई भारतीय मूल के खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से चार गुजरात ी हैं। यह टीम वास्तव में कई भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए रुचि का विषय बन गई है। ओमान की टीम

की कप्तानी जतिंदर सिंह कर रहे हैं, जो मूल रूप से पंजाब के हैं और पिछले एक दशक से अधिक समय से ओमान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं।\ओमान की टीम में जितेन रामानंदी भी शामिल हैं, जो कभी गुजरात में हार्दिक पांड्या के साथ क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, पहला विकेट अभिषेक शर्मा का लिया। उन्होंने 12 रनों की नाबाद पारी भी खेली। जितेन को उनके कोच राकेश पटेल ने ओमान जाने के लिए प्रेरित किया था। राकेश खुद भी बड़ौदा टीम में गेंदबाज़ रह चुके हैं। जितेन मूल रूप से नवसारी के पास के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं और बड़ौदा की अंडर-19 टीम से भी खेल चुके हैं। टीम में आशीष ओडेदरा भी हैं, जिनका जन्म जूनागढ़ में हुआ था। इससे पहले अजय लालचेता, राजेश कुमार राणपरा और कश्यप प्रजापति भी ओमान की टीम का हिस्सा रहे हैं, और ये तीनों गुजराती हैं। अजय लालचेता पोरबंदर में पैदा हुए थे। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज़ हैं। वह सौराष्ट्र की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों में भी खेल चुके हैं।\ओमान में क्रिकेट के विकास में कनकसी खिमजी का अहम योगदान रहा है। 1979 में ओमान क्रिकेट की स्थापना के समय कनकसी खिमजी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। वह कच्छ के मांडवी शहर से थे और 1970 के दशक में ओमान गए, जहां उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी मिला था। आज भी कई लोग उन्हें 'ओमान क्रिकेट के गॉडफादर' के रूप में याद करते हैं। उनके बेटे पंकज खिमजी वर्तमान में ओमान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पीटर डेला पेना ने लिखा है कि 1970 के दशक से ओमान में आधुनिक क्रिकेट का इतिहास शुरू होता है, जिसमें कनकसी खिमजी का उत्साह और मार्गदर्शन मुख्य कारण रहा। पंकज खिमजी ने बताया कि उनके पिता ओमान में ब्रिटिश नेवल टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेलते थे, और ओमान के शाही परिवार के लोग भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते थे। साल 2011 में, आईसीसी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कनकसी खिमजी को ओमान क्रिकेट में उनके योगदान के लिए लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था। ओमान में 80 घरेलू क्रिकेट टीमें हैं, जिनमें गुजरात के विभिन्न शहरों से आए लगभग 140 खिलाड़ी खेलते हैं। इनमें पोरबंदर, आणंद, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद के युवा क्रिकेटर ओमान के लिए खेलते हैं। ओमान की राष्ट्रीय टीम के अब तक के सात कप्तानों में से चार गुजराती रहे हैं





