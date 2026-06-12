ओमान के तट पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविक मारे गए, भारत ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को दो बार बुलाया

अमेरिकी नौसेना द्वारा ओमान के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज़ों पर दो हमलों में तीन नाविक मारे गए, भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रमुख को दो बार बुलाकर कड़ी आपत्ति जताई और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की मांग की।
भारत ने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाजों पर हुए एक घातक हमले के संबंध में अमेरिकी दूतावास के प्रमुख अधिकारी को दो बार बुलाया, जिससे इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है। इस हफ्ते अमेरिकी नौसैनिक बलों ने एक तेल टैंकर पर हमला किया, जिससे तीन भारतीय नाविक ों की जान गई। यह हमला उसी क्षेत्र में हुआ था जहाँ पहले भी अमेरिकी सुरक्षा बलों ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाया था। भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को विदेश मुख्यालय में बुलाकर इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और तत्काल सभी सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की। मीक्स को पहले भी एक दिन पहले बुलाया गया था, लेकिन इस बार भारत ने अपने निराशा और गुस्से को शब्दों में भरपूर व्यक्त किया। घटना के बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अमेरिकी नौसैनिक बलों ने भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने 8 जून को पालाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर "मैरीवेक्स" पर पहला हमला किया, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे, पर सभी को बख़ुबी बचा लिया गया। लेकिन 10 जून को उसी ध्वज वाले एक अन्य टैंकर "सेटेबेलो" पर एक और हमले में तीन नाविक घातक रूप से घायल हो गए। यह घटना भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रही है, क्योंकि भारत ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया है और अमेरिका से क्षमा याचना तथा दुर्घटना की पूरी जांच की मांग की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने इस घटना को "अस्वीकार्य" कहा और बताया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर शून्य सहनशीलता नीति अपनाएगा। भारत ने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई भारतीय नागरिकों के जीवन को खतरे में डालती है, तो वह कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाएगा। अमेरिका की ओर से अब तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है, पर विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएँ दो देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकती हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डाल सकती हैं। इस बीच, भारतीय नौसेना ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की और समुद्री क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना प्रस्तुत की है.
भारत ने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाजों पर हुए एक घातक हमले के संबंध में अमेरिकी दूतावास के प्रमुख अधिकारी को दो बार बुलाया, जिससे इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है। इस हफ्ते अमेरिकी नौसैनिक बलों ने एक तेल टैंकर पर हमला किया, जिससे तीन भारतीय नाविकों की जान गई। यह हमला उसी क्षेत्र में हुआ था जहाँ पहले भी अमेरिकी सुरक्षा बलों ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाया था। भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को विदेश मुख्यालय में बुलाकर इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और तत्काल सभी सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की। मीक्स को पहले भी एक दिन पहले बुलाया गया था, लेकिन इस बार भारत ने अपने निराशा और गुस्से को शब्दों में भरपूर व्यक्त किया। घटना के बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अमेरिकी नौसैनिक बलों ने भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने 8 जून को पालाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर "मैरीवेक्स" पर पहला हमला किया, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे, पर सभी को बख़ुबी बचा लिया गया। लेकिन 10 जून को उसी ध्वज वाले एक अन्य टैंकर "सेटेबेलो" पर एक और हमले में तीन नाविक घातक रूप से घायल हो गए। यह घटना भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रही है, क्योंकि भारत ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया है और अमेरिका से क्षमा याचना तथा दुर्घटना की पूरी जांच की मांग की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने इस घटना को "अस्वीकार्य" कहा और बताया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर शून्य सहनशीलता नीति अपनाएगा। भारत ने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई भारतीय नागरिकों के जीवन को खतरे में डालती है, तो वह कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाएगा। अमेरिका की ओर से अब तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है, पर विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएँ दो देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकती हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डाल सकती हैं। इस बीच, भारतीय नौसेना ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की और समुद्री क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना प्रस्तुत की है
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