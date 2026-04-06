ओमान के तट पर मिसाइल हमले में मारे गए नाविक दीक्षित सोलंकी के अवशेष मुंबई पहुंचे, परिवार DNA टेस्ट की मांग पर अड़ा

कांदिवली के नाविक दीक्षित सोलंकी के अवशेष, जिनकी ओमान के तट पर मिसाइल हमले में मौत हो गई थी, मुंबई लाए गए। परिवार DNA टेस्ट की मांग कर रहा है। यह घटना पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच हुई है। परिवार ने DNA परीक्षण के बिना अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।

मुंबई : कांदिवली के नाविक दीक्षित सोलंकी (32) के जले हुए अवशेष, जिनकी 1 मार्च को ओमान तट के पास उनके टैंकर पर कथित मिसाइल हमले में मौत हो गई थी, रविवार तड़के शारजाह से मुंबई लाए गए। यह नाविक पश्चिम एशिया संघर्ष के पहले भारतीय पीड़ितों में से एक है। परिवार ने तब तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया जब तक कि DNA टेस्ट से उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती। सोमवार को, परिवार के वकील डीएनए की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। परिवार ने सरकार से इस मामले को कलीना फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने

का अनुरोध किया है। वकील ने अवशेष शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि वहां कोई शरीर या शव नहीं था। शिपिंग मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर केवल एक ही हताहत हुआ था और उसकी पहचान स्थापित कर ली गई थी। शिपिंग महानिदेशालय (DG) के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अवशेषों को एक कार्गो उड़ान से मुंबई लाया गया। दीक्षित के पिता, अमृतलाल (64), और उनकी बहन मिताली (33) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उनके अवशेषों को जल्द से जल्द वापस लाने की मांग की गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु को एक महीना बीत चुका था। याचिका दायर करने के तीन दिनों के भीतर ही ताबूत आ गया। रविवार सुबह 7 बजे दीक्षित के पिता अमृतलाल ने सहार पुलिस से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद शव प्राप्त किया। इसके बाद परिवार शव को DNA पहचान के लिए बायकुला स्थित JJ अस्पताल ले गया। नाविक की बहन मिताली ने कहा कि हम DNA टेस्ट चाहते हैं और सरकारी अधिकारियों के संपर्क में हैं। पिता का दावा है कि उन्हें किसी भी सकारात्मक DNA टेस्ट का कोई लिखित दस्तावेज़ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह पुष्टि होने के बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। चारकोप पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि सोलंकी परिवार मूल रूप से दीव के घोगला का रहने वाला है और कांदिवली के महावीर नगर में रहता है। यह घटना पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच हुई है, जहां विभिन्न देशों के बीच नौसैनिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। दीक्षित सोलंकी की मृत्यु भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है और यह भी उजागर करती है कि संघर्ष क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों को किस प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। परिवार की डीएनए परीक्षण की मांग, उनकी पहचान की अंतिम पुष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दुख की इस घड़ी में उन्हें कुछ हद तक सांत्वना दे सकता है।\दीक्षित सोलंकी की मृत्यु, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का एक दुखद परिणाम है। इस घटना ने भारत सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस मामले की गहन जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। परिवार की कानूनी लड़ाई और डीएनए परीक्षण की मांग, पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने और उन्हें उचित सम्मान देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया है, जिससे संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सोलंकी के परिवार का धैर्य और दृढ़ संकल्प, इस दुखद समय में अनुकरणीय है, जो अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। भारत सरकार को नाविकों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए, जो संघर्ष क्षेत्रों में काम करते हैं या यात्रा करते हैं। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान किया जाए। इस दुखद घटना से सीख लेते हुए, हमें मिलकर काम करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।\दीक्षित सोलंकी की मृत्यु न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए एक गहरा सदमा है। इस घटना ने भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संघर्ष क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों को उचित सुरक्षा और समर्थन प्रदान किया जाए। दीक्षित सोलंकी के परिवार के संघर्ष ने न्याय और सम्मान की लड़ाई में एक मिसाल कायम की है। परिवार की डीएनए परीक्षण की मांग, उनकी पहचान की पुष्टि के लिए एक आवश्यक कदम है। सरकार को इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए। हमें उन सभी नाविकों और नागरिकों के परिवारों के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए जिन्होंने संघर्षों के दौरान अपनी जान गंवाई है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की त्रासदी फिर कभी न हो। सरकार को चाहिए कि वह संघर्ष क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध और संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इस दुखद घटना से सीख लेते हुए, हमें सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए





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