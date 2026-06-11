ओमान और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री हमलों का तांडव: तीन भारतीय नाविकों की मौत से बढ़ा तनाव

ओमान के तटों और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एमटी जलवीर और एमटी सेट्टेबेलो जैसे जहाजों पर हुए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई है, जबकि अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी तेल परिवहन के कारण कार्रवाई का दावा किया है।
मध्य पूर्व के अशांत वातावरण और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ओमान के समुद्री तटों पर भारतीय नाविक ों के लिए स्थितियां अत्यंत गंभीर हो गई हैं। हाल ही में ओमान के शिनास बंदरगाह के निकट एमटी जलवीर नामक एक जहाज पर हमला किया गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी हुई है और समुद्री जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय दूतावास ने इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सूचित किया है कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय कर रहे हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारतीय फॉरवर्ड सीमेन यूनियन द्वारा साझा की गई तस्वीरों में जहाज से निकलता हुआ काला धुआं इस हमले की भयावहता को दर्शाता है। यह स्थान ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री व्यापारिक मार्गों के काफी करीब है, जिससे इस क्षेत्र में चलने वाले अन्य जहाजों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस दुखद घटनाक्रम से पहले एक और बड़ा हादसा एमटी सेट्टेबेलो नामक तेल टैंकर के साथ हुआ, जो पालाउ ध्वज के तहत संचालित था। इस जहाज पर सवार 24 नाविकों में से 21 को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन तीन भारतीय नाविक लापता हो गए थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आधिकारिक तौर पर इन तीन भारतीय नाविक ों की मृत्यु की पुष्टि की है, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। मंत्री ने इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए बताया कि शुरुआती खोज अभियानों के बाद लापता नाविकों के शव बरामद किए गए और उनकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही मौत की पुष्टि की गई। यह घटना दर्शाती है कि युद्धग्रस्त या तनावपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविक किस तरह के जोखिमों का सामना कर रहे हैं, जहां एक छोटी सी गलती या बाहरी हमला उनके जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इस पूरे विवाद में अमेरिकी सेना की यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के दावों ने मामले को और अधिक जटिल बना दिया है। सेंटकॉम का कहना है कि उन्होंने ओमान की खाड़ी से गुजर रहे एमटी सेट्टेबेलो जहाज पर एक सटीक हमला किया था क्योंकि वह जहाज ईरानी तेल का परिवहन कर रहा था और चालक दल ने अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था। हालांकि, जहाज की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, इंजन रूम में आग लगने के कारण आपातकालीन सहायता मांगी गई थी। यह विरोधाभासी बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप और व्यापारिक जहाजों के बीच का अंतर समाप्त होता जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक है, और यहां होने वाली किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। लगातार तीन दिनों के भीतर तीन अलग-अलग जहाजों पर हुए इन हमलों ने समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भारतीय नाविक वैश्विक व्यापारिक जहाजों के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार के लिए प्राथमिकता बन गई है। ओमान के उत्तरी भाग और सोहार बंदरगाह के आसपास बढ़ती गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे इन व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया जाए ताकि निर्दोष नाविकों को अपनी जान न गंवानी पड़े। यह स्थिति न केवल मानवीय त्रासदी है बल्कि वैश्विक व्यापारिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है.
मध्य पूर्व के अशांत वातावरण और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ओमान के समुद्री तटों पर भारतीय नाविकों के लिए स्थितियां अत्यंत गंभीर हो गई हैं। हाल ही में ओमान के शिनास बंदरगाह के निकट एमटी जलवीर नामक एक जहाज पर हमला किया गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी हुई है और समुद्री जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय दूतावास ने इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सूचित किया है कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय कर रहे हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारतीय फॉरवर्ड सीमेन यूनियन द्वारा साझा की गई तस्वीरों में जहाज से निकलता हुआ काला धुआं इस हमले की भयावहता को दर्शाता है। यह स्थान ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री व्यापारिक मार्गों के काफी करीब है, जिससे इस क्षेत्र में चलने वाले अन्य जहाजों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस दुखद घटनाक्रम से पहले एक और बड़ा हादसा एमटी सेट्टेबेलो नामक तेल टैंकर के साथ हुआ, जो पालाउ ध्वज के तहत संचालित था। इस जहाज पर सवार 24 नाविकों में से 21 को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन तीन भारतीय नाविक लापता हो गए थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आधिकारिक तौर पर इन तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु की पुष्टि की है, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। मंत्री ने इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए बताया कि शुरुआती खोज अभियानों के बाद लापता नाविकों के शव बरामद किए गए और उनकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही मौत की पुष्टि की गई। यह घटना दर्शाती है कि युद्धग्रस्त या तनावपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविक किस तरह के जोखिमों का सामना कर रहे हैं, जहां एक छोटी सी गलती या बाहरी हमला उनके जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इस पूरे विवाद में अमेरिकी सेना की यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के दावों ने मामले को और अधिक जटिल बना दिया है। सेंटकॉम का कहना है कि उन्होंने ओमान की खाड़ी से गुजर रहे एमटी सेट्टेबेलो जहाज पर एक सटीक हमला किया था क्योंकि वह जहाज ईरानी तेल का परिवहन कर रहा था और चालक दल ने अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था। हालांकि, जहाज की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, इंजन रूम में आग लगने के कारण आपातकालीन सहायता मांगी गई थी। यह विरोधाभासी बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप और व्यापारिक जहाजों के बीच का अंतर समाप्त होता जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक है, और यहां होने वाली किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। लगातार तीन दिनों के भीतर तीन अलग-अलग जहाजों पर हुए इन हमलों ने समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भारतीय नाविक वैश्विक व्यापारिक जहाजों के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार के लिए प्राथमिकता बन गई है। ओमान के उत्तरी भाग और सोहार बंदरगाह के आसपास बढ़ती गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे इन व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया जाए ताकि निर्दोष नाविकों को अपनी जान न गंवानी पड़े। यह स्थिति न केवल मानवीय त्रासदी है बल्कि वैश्विक व्यापारिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है
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