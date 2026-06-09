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ओमान नेवी ने 24 भारतीयों को मिसाइल हमले से बचाया: हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का वीडियो आया सामने

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ओमान नेवी ने 24 भारतीयों को मिसाइल हमले से बचाया: हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का वीडियो आया सामने
भारतीय नौसेनाओमान बचावमिसाइल हमला
📆09-06-2026 02:50:00
📰News Nation
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ओमान के तट पर एक टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ओमान नौसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए सफलतापूर्वक बचाया। इस बचाव अभियान का वीडियो सामने आया है, जिसमें नाविकों को सुरक्षित निकालते हुए दिखाया गया है।

ओमान की नौसेना ने एक साहसिक बचाव अभियान में 24 भारतीय नाविकों को मिसाइल हमले से सुरक्षित बचा लिया। यह घटना ओमान के तट पर मसिराह द्वीप के पास हुई, जहां पलाऊ देश का झंडा लगा टैंकर एमटी मारिवेक्स लंगर डाले हुआ था। 8 जून को दोपहर करीब 2:20 बजे मुंबई स्थित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को एक चालक दल के सदस्य के रिश्तेदार से सूचना मिली कि जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है। तुरंत एमआरसीसी मुंबई ने ओमान के अधिकारियों से संपर्क किया और बचाव कार्रवाई शुरू की। ओमान नौसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। भारतीय तटरक्षक बल के जनसंपर्क अधिकारी कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि शाम करीब 5 बजे ओमान के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (ओएमसीसी) ने पुष्टि की कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इस बचाव अभियान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हेलीकॉप्टरों द्वारा नाविकों को उठाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारत सरकार ने ओमान के सहयोग की सराहना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि बचाए गए नाविकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर समुद्री सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है और भारत एवं ओमान के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला किसने किया इसकी जांच जारी है। भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों से समुद्री क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है। इस बचाव अभियान को अंतर राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है और यह दर्शाता है कि संकट के समय देश कैसे एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने भी एमआरसीसी मुंबई की त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की है। ओमान सरकार ने इस बचाव अभियान को अपनी नौसेना की क्षमता का प्रमाण बताया है। दोनों देशों के बीच इस तरह के समन्वय ने भविष्य में और भी घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए साझा प्रयास आवश्यक हैं। भारत और ओमान ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चालक दल के परिजनों ने राहत की सांस ली है और भारत सरकार ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। यह बचाव अभियान न केवल मानवीय दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए ओमान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संकट में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए अंतर राष्ट्रीय समुदाय को और अधिक सक्रिय होना चाहिए। भारत और ओमान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। फिलहाल सभी बचाए गए नाविक सुरक्षित हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार उनकी वतन वापसी की प्रक्रिया में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

ओमान की नौसेना ने एक साहसिक बचाव अभियान में 24 भारतीय नाविकों को मिसाइल हमले से सुरक्षित बचा लिया। यह घटना ओमान के तट पर मसिराह द्वीप के पास हुई, जहां पलाऊ देश का झंडा लगा टैंकर एमटी मारिवेक्स लंगर डाले हुआ था। 8 जून को दोपहर करीब 2:20 बजे मुंबई स्थित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को एक चालक दल के सदस्य के रिश्तेदार से सूचना मिली कि जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है। तुरंत एमआरसीसी मुंबई ने ओमान के अधिकारियों से संपर्क किया और बचाव कार्रवाई शुरू की। ओमान नौसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। भारतीय तटरक्षक बल के जनसंपर्क अधिकारी कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि शाम करीब 5 बजे ओमान के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (ओएमसीसी) ने पुष्टि की कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इस बचाव अभियान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हेलीकॉप्टरों द्वारा नाविकों को उठाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारत सरकार ने ओमान के सहयोग की सराहना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि बचाए गए नाविकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर समुद्री सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है और भारत एवं ओमान के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला किसने किया इसकी जांच जारी है। भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों से समुद्री क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है। इस बचाव अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है और यह दर्शाता है कि संकट के समय देश कैसे एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने भी एमआरसीसी मुंबई की त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की है। ओमान सरकार ने इस बचाव अभियान को अपनी नौसेना की क्षमता का प्रमाण बताया है। दोनों देशों के बीच इस तरह के समन्वय ने भविष्य में और भी घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए साझा प्रयास आवश्यक हैं। भारत और ओमान ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चालक दल के परिजनों ने राहत की सांस ली है और भारत सरकार ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। यह बचाव अभियान न केवल मानवीय दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए ओमान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संकट में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को और अधिक सक्रिय होना चाहिए। भारत और ओमान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। फिलहाल सभी बचाए गए नाविक सुरक्षित हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार उनकी वतन वापसी की प्रक्रिया में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

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भारतीय नौसेना ओमान बचाव मिसाइल हमला MT मारिवेक्स समुद्री सुरक्षा

 

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