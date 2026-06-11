ओमान तट के पास एमटी जलवीर के इंजन रूम में भीषण आग, सभी 20 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया

ओमान के तटवर्ती क्षेत्र में एमटी जलवीर टैंकर के इंजन रूम में आग लगने की घटना घटी, जिसमें सवार सभी 20 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री जहाजों पर हमलों पर गहरी चिंता जताई है।

ओमान के तटवर्ती क्षेत्र में एक गंभीर समुद्री हादसा सामने आया है जहाँ एमटी जलवीर नामक टैंकर के इंजन रूम में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार, जहाज के इंजन रूम से भारी मात्रा में काला धुआं निकलता देखा गया, जिससे जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इस टैंकर पर कुल 20 भारतीय नाविक सवार थे, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि, राहत की बात यह रही कि ओमान की रॉयल नेवी और स्थानीय अधिकारियों ने अत्यंत त्वरित कार्रवाई की और सभी भारतीय नाविक ों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने इस पूरे बचाव अभियान की बारीकी से निगरानी की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की कि सभी चालक दल के सदस्यों को शिनास पोर्ट तक सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है और यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इस बचाव कार्य में ओमान की रॉयल नेवी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए समय रहते हस्तक्षेप किया और किसी भी प्रकार की जनहानि को होने से रोका। जहाजों की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के अनुसार, एमटी जलवीर एक विशेष डामर और बिटुमेन टैंकर है, जो गिनी-बिसाऊ के ध्वज के तहत संचालित होता है। इस जहाज की बनावट और आकार काफी विशाल है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 119.95 मीटर और चौड़ाई 16.84 मीटर है। इस घटना की सूचना सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने दी थी। यूकेएमटीओ ने अपने आधिकारिक विवरण में बताया कि ओमान के सोहार बंदरगाह शहर के निकट एक टैंकर के इंजन कक्ष में आग लगने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एजेंसी ने तुरंत अन्य जहाजों को इस क्षेत्र में आवागमन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी। राहत की बात यह रही कि इस आगजनी की घटना से समुद्र या आसपास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिससे एक बड़ी पारिस्थितिक आपदा टल गई। अधिकारियों द्वारा अभी भी इस बात की जांच की जा रही है कि इंजन रूम में आग लगने का वास्तविक कारण क्या था और क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या किसी अन्य कारण से हुआ। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया और विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास का समुद्री क्षेत्र अत्यधिक तनावपूर्ण बना हुआ है। इससे पहले इसी क्षेत्र में पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेटेबेलो पर एक हमला हुआ था, जिसमें 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे और दुर्भाग्यवश तीन भारतीय नाविक ों की जान चली गई थी। इन लगातार होती घटनाओं ने वैश्विक व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी.

हरिश ने व्यापारी जहाजों पर होने वाले इन हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारतीय नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे हमलों में भारतीय नागरिकों का मारा जाना या लापता होना भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने यह भी रेखांकित किया है कि संघर्ष का बढ़ना और इसका अन्य देशों तक फैलना वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। पी.

हरिश के अनुसार, इस क्षेत्र में बढ़ती तबाही, मौतों और सामान्य जीवन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने का सीधा और गहरा प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। चूंकि भारत इस क्षेत्र का एक निकटवर्ती पड़ोसी है, इसलिए इस समुद्री गलियारे की सुरक्षा और स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और हित जुड़े हुए हैं। भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह अपील कर रहा है कि समुद्री कानूनों का सम्मान किया जाए और निर्दोष नाविकों की जान को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। एमटी जलवीर की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि समुद्र में काम करने वाले नाविकों के लिए जोखिम बढ़ गए हैं और उनके लिए बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है





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