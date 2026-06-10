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ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हमला: 21 नाविक बचाए, 3 लापता

अंतरराष्ट्रीय News

ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हमला: 21 नाविक बचाए, 3 लापता
ओमानजहाज हमलाभारतीय नाविक
📆10-06-2026 16:26:00
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ओमान के सोहार तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीन भारतीय अब भी लापता हैं। भारत सरकार ने घटना की निंदा की और बचाव अभियान जारी है।

ओमान के तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीय नाविक ों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीन भारतीय अभी भी लापता हैं। यह घटना ओमान के सोहार तट से लगभग 37 किलोमीटर दूर हुई, जहां जहाज के इंजन कक्ष में आग लग गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि इस हमले को लेकर भारत गंभीर चिंता व्यक्त करता है और लापता भारतीयों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंत्रालय के अनुसार, मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि शेष तीन नाविकों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। भारत ने यह भी कहा कि क्षेत्र में लगातार व्यावसायिक जहाजों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं, जिससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नौवहन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में व्यावसायिक जहाजों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी इस घटना की पुष्टि की थी और बताया था कि जहाज में आग लगने की सूचना मिली थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में ओमान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ओमान तट के पास एक अन्य जहाज से 24 भारतीय नाविक ों को सुरक्षित बचाया गया था। उस घटना में भी भारतीय दूतावास और ओमान ी प्रशासन ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया था। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर ओमान सरकार को त्वरित सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और लापता भारतीयों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। भारत ने इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बचाव अभियान में ओमान ी प्रशासन की मदद ली जा रही है और भारतीय दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। तीन लापता नाविकों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनका पता लगा लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है.

ओमान के तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीय नाविकों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीन भारतीय अभी भी लापता हैं। यह घटना ओमान के सोहार तट से लगभग 37 किलोमीटर दूर हुई, जहां जहाज के इंजन कक्ष में आग लग गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि इस हमले को लेकर भारत गंभीर चिंता व्यक्त करता है और लापता भारतीयों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंत्रालय के अनुसार, मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि शेष तीन नाविकों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। भारत ने यह भी कहा कि क्षेत्र में लगातार व्यावसायिक जहाजों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं, जिससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नौवहन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में व्यावसायिक जहाजों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी इस घटना की पुष्टि की थी और बताया था कि जहाज में आग लगने की सूचना मिली थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में ओमान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ओमान तट के पास एक अन्य जहाज से 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया गया था। उस घटना में भी भारतीय दूतावास और ओमानी प्रशासन ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया था। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर ओमान सरकार को त्वरित सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और लापता भारतीयों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। भारत ने इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बचाव अभियान में ओमानी प्रशासन की मदद ली जा रही है और भारतीय दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। तीन लापता नाविकों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनका पता लगा लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है

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ओमान जहाज हमला भारतीय नाविक लापता समुद्री सुरक्षा

 

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