ओमान के पास अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत: ब्रह्मा चेलानी ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए गंभीर सवाल

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉ. ब्रह्मा चेलानी ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के कारण भारतीय नाविकों की जान जाने और इस पर दुनिया की खामोशी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ डॉ.

ब्रह्मा चेलानी ने पश्चिम एशिया के अशांत वातावरण में भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनकी जान जाने के मामलों पर वैश्विक समुदाय की उदासीनता को लेकर एक अत्यंत गंभीर बहस छेड़ दी है। उन्होंने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए उन हमलों का उल्लेख किया है जिनमें भारतीय नागरिकों की जान गई या वे गंभीर खतरे में रहे। चेलानी का मुख्य तर्क यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मानवीय मूल्यों का पैमाना अलग-अलग देशों के लिए अलग होता है। उन्होंने एक तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी सैन्य अभियान या हवाई हमले में तीन अमेरिकी व्यापारी नाविकों की मृत्यु हुई होती, तो अमेरिका में इसे एक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में देखा जाता और वहां की सरकार पर चौबीसों घंटे चलने वाला राजनीतिक दबाव होता। इसके विपरीत, जब होर्मुज के पास एक टैंकर पर अमेरिकी हमले के परिणामस्वरूप तीन भारतीय क्रू सदस्यों की मृत्यु हुई, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह अपेक्षित आक्रोश या संवेदना नहीं दिखी जो एक मानव जीवन के खोने पर दिखनी चाहिए। यह स्थिति वैश्विक शक्तियों के बीच मौजूद उस असमानता को दर्शाती है जहां कुछ देशों के नागरिकों की जान को अधिक मूल्यवान माना जाता है। डॉ.

चेलानी ने अपने विश्लेषण में यह स्पष्ट किया कि यह कोई छिटपुट या अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का विवरण देते हुए बताया कि इसी एक सप्ताह के भीतर भारतीय नाविकों को निशाना बनाने वाली या उनके जहाजों पर हमले की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना में तीन भारतीय नाविकों की दुखद मृत्यु हुई, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया लेकिन मीडिया में इसे पर्याप्त जगह नहीं मिली। इसके बाद की घटना और भी चौंकाने वाली थी, जब अमेरिकी वायुसेना के एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने एक अन्य टैंकर पर प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया। इस घातक हमले के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि ओमान के अधिकारियों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा और जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके तुरंत बाद, गुरुवार को भी ओमान तट के समीप एक और हादसा हुआ, जहां गिनी-बिसाऊ ध्वज वाले एक टैंकर के इंजन रूम को अमेरिकी विमानों द्वारा दागी गई दो हेलफायर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इस हमले के कारण जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई और नाविकों के बीच भगदड़ मच गई। सौभाग्य से, इस घटना में सवार सभी 20 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इन लगातार हमलों ने यह साबित कर दिया है कि समुद्री मार्ग अब पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हो चुके हैं। इन घटनाओं के राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए डॉ.

चेलानी ने भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि इतनी गंभीर घटनाओं के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई सार्वजनिक टिप्पणी या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। उनके अनुसार, भारत सरकार का दृष्टिकोण केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने तक ही सीमित रहा है, जो कि इस स्तर की मानवीय क्षति के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि जब भारतीय नागरिकों की जान दांव पर हो, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया इतनी ठंडी क्यों रहती है?

यह चुप्पी न केवल दुखद है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौजूद एक गहरे पूर्वाग्रह को भी उजागर करती है। चेलानी का मानना है कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक मुखर और आक्रामक कूटनीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक शक्तियों को यह संदेश मिले कि भारतीय जीवन की कीमत किसी भी अन्य देश के नागरिक के समान है। यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष और सैन्य गतिविधियों का सीधा और विनाशकारी प्रभाव अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक हैं, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ने वहां काम करने वाले हजारों नाविकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। भारतीय नाविक दुनिया भर के जहाजरानी उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर कार्यरत हैं। ऐसे में, जब उनके जीवन पर खतरा मंडराता है, तो यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। समुद्री सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत नागरिक जहाजों और उनके क्रू सदस्यों को युद्ध या सैन्य संघर्षों से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन हालिया घटनाओं ने इन कानूनों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंततः, डॉ.

ब्रह्मा चेलानी की इन टिप्पणियों ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जो केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी है। यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान नागरिक नाविकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? क्या शक्तिशाली देश अपने सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिक जीवन की अनदेखी कर सकते हैं?

लगातार हो रही इन घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा के बुनियादी ढांचे और वैश्विक शक्तियों की नैतिक जवाबदेही पर एक नया विमर्श शुरू कर दिया है। भारत के लिए यह समय अपनी समुद्री रणनीति को और अधिक मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े होने का है। नागरिक सुरक्षा और मानव अधिकारों का सम्मान किसी देश की शक्ति या प्रभाव पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक सार्वभौमिक मानक होना चाहिए जिसका पालन हर देश को करना चाहिए





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