ओमान के कप्तान ने बीसीसीआई से NCA में ट्रेनिंग की मांगी, सूर्या से बातचीत के बाद खिलाड़ियों ने बजाई तालियां

एशिया कप में भारत के खिलाफ हार के बाद, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने बीसीसीआई से एनसीए में ट्रेनिंग की अनुमति मांगी। सूर्यकुमार यादव के साथ बातचीत के बाद ओमान के खिलाड़ियों ने तालियां बजाईं। मैच में भारत ने 21 रन से जीत हासिल की, लेकिन ओमान ने शानदार प्रदर्शन किया।

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने भारत ीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप में मिली हार के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने भारत ीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( बीसीसीआई ) से अपनी टीम के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ( एनसीए ) में ट्रेनिंग की अनुमति मांगी है। जतिंदर सिंह ने कहा कि अगर उनकी टीम को भारत में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, तो वे अपनी स्किल्स और फिटनेस पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही, वे क्लब और रणजी टीमों के साथ टी-20 मैच खेल कर अपने खेल को और बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर

दिया कि यह उनके खेल में सुधार लाने में काफी मददगार साबित होगा। यह बयान तब आया है जब एशिया कप में भारत और ओमान के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 21 रन से जीत हासिल की।\मैच के बाद, ओमान के खिलाड़ियों ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से खास बातचीत की। सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाड़ियों को खेल और टी-20 क्रिकेट के बारे में अहम टिप्स दिए, जिससे खिलाड़ियों को अपने खेल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खिलाड़ियों ने सूर्यकुमार यादव से सवाल-जवाब भी किए, ताकि उनके विचारों में स्पष्टता आ सके। इस बातचीत के बाद, ओमान के खिलाड़ियों ने सूर्यकुमार यादव के लिए तालियां बजाईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारतीय कप्तान से काफी प्रभावित थे। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच खेल भावना और सम्मान का संदेश फैल रहा है। ओमान की टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और भारत जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने पूरे 40 ओवर तक संघर्ष किया और भारतीय टीम को 10 बल्लेबाज उतारने पड़े, जबकि 8 खिलाड़ियों को गेंदबाजी में लगाना पड़ा।\ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने दुनिया की नंबर-1 टीम के खिलाफ शानदार जज्बा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह टीम के लिए अपनी स्थिति जानने का एक बेहतरीन मंच था और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जतिंदर सिंह ने माना कि खिलाड़ी इस मैच से बहुत कुछ सीखेंगे। भारत और ओमान के बीच यह मैच क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार खेला गया था। दोनों टीमों के बीच रैंकिंग में बड़ा अंतर था, लेकिन ओमान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। इस मैच में संजू सैमसन ने शानदार अर्धशतक लगाया। मैच में कुलदीप यादव को चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस मैच में भारत ने जीत हासिल की, लेकिन ओमान की टीम ने फैंस का दिल जीत लिया। इस मैच के बाद, कई जगहों पर बारिश की खबरें भी आई हैं, जिसमें पटना और गाजियाबाद शामिल हैं। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है





