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ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के पिता समान कोच, द्रोणाचार्य जसपाल राणा का निधन

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ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के पिता समान कोच, द्रोणाचार्य जसपाल राणा का निधन
जसपाल राणामनु भाकरओलंपिक निशानेबाजी
📆12-06-2026 06:36:00
📰NBT Hindi News
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पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर के कोच और द्रोणाचार्य जसपाल राणा का अचानक निधन, उनके कोचिंग सफर और खिलाड़ी के साथ के पिता समान संबंध की कहानी।

पेरिस में आयोजित 2024 ओलंपिक खेल ों में दो कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर के कोच, द्रोणाचार्य जसपाल राणा का आज सुबह निधन हो गया। 49 वर्ष आयु में राणा का अचानक निधन खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है। वह जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप से भारत की वापसी के दौरान बीमार पड़ गए और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ स्टेंट लगाकर उन्हें पुनर्वास किया गया। उनका निधन नई दिल्ली में हुआ, जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया था। जसपाल राणा को भारतीय शूटरों के हाई‑परफॉर्मेंस कोच के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 2012 से जूनियर पिस्टल कोच के रूप में कार्य शुरू किया और कई प्रतिभाशाली शूटरों - जैसे सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला, चिंकी यादव - को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मंच दिया। उनका कोचिंग दृष्टिकोण कठोर अनुशासन, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और व्यक्तिगत ध्यान पर आधारित था, जिससे भारतीय निशानेबाजी में नई पहलें संभव हुईं। 2020 में उन्हें प्रतिष्ठित "द्रोणाचार्य" पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके खेल विकास में अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है। मनु भाकर ने कई बार अपने कोच के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान व्यक्त किया है। वह जसपाल राणा को "पिता समान" कहती थीं और उनके बिना अपनी सफलता की कल्पना नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कहा, "वह मेरे कोच ही नहीं, मेरे जीवन में एक मार्गदर्शक और पितु समान हैं। उनका समर्थन और सीख मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।" पेरिस ओलंपिक में उनके दो कांस्य पदकों की जीत में राणा की रणनीतिक भूमिका और मानसिक समर्थन ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनका न केवल कोच, बल्कि एक पिता जैसा स्थान था मनु के दिल में, जो उनके खेल में गहरी लगाव का परिचायक है। उनकी रचनात्मक कोचिंग पद्धतियों और असाधारण व्यक्तित्व के कारण जयदा युवा शूटरों को नई ऊर्जा मिली और भारतीय निशानेबाजी का मानचित्र बदल गया। जसपाल राणा की मृत्यु से खेल जगत को एक अनुभवी मार्गदर्शक, कोच और मित्र को खोना पड़ा है। उनकी उपलब्धियों को स्मृतियों में संजोकर, भारतीय निशानेबाजी समुदाय आगे बढ़ेगा और उनके आदर्शों को आगे ले जाएगा.

पेरिस में आयोजित 2024 ओलंपिक खेलों में दो कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर के कोच, द्रोणाचार्य जसपाल राणा का आज सुबह निधन हो गया। 49 वर्ष आयु में राणा का अचानक निधन खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है। वह जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप से भारत की वापसी के दौरान बीमार पड़ गए और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ स्टेंट लगाकर उन्हें पुनर्वास किया गया। उनका निधन नई दिल्ली में हुआ, जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया था। जसपाल राणा को भारतीय शूटरों के हाई‑परफॉर्मेंस कोच के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 2012 से जूनियर पिस्टल कोच के रूप में कार्य शुरू किया और कई प्रतिभाशाली शूटरों - जैसे सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला, चिंकी यादव - को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मंच दिया। उनका कोचिंग दृष्टिकोण कठोर अनुशासन, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और व्यक्तिगत ध्यान पर आधारित था, जिससे भारतीय निशानेबाजी में नई पहलें संभव हुईं। 2020 में उन्हें प्रतिष्ठित "द्रोणाचार्य" पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके खेल विकास में अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है। मनु भाकर ने कई बार अपने कोच के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान व्यक्त किया है। वह जसपाल राणा को "पिता समान" कहती थीं और उनके बिना अपनी सफलता की कल्पना नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कहा, "वह मेरे कोच ही नहीं, मेरे जीवन में एक मार्गदर्शक और पितु समान हैं। उनका समर्थन और सीख मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।" पेरिस ओलंपिक में उनके दो कांस्य पदकों की जीत में राणा की रणनीतिक भूमिका और मानसिक समर्थन ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनका न केवल कोच, बल्कि एक पिता जैसा स्थान था मनु के दिल में, जो उनके खेल में गहरी लगाव का परिचायक है। उनकी रचनात्मक कोचिंग पद्धतियों और असाधारण व्यक्तित्व के कारण जयदा युवा शूटरों को नई ऊर्जा मिली और भारतीय निशानेबाजी का मानचित्र बदल गया। जसपाल राणा की मृत्यु से खेल जगत को एक अनुभवी मार्गदर्शक, कोच और मित्र को खोना पड़ा है। उनकी उपलब्धियों को स्मृतियों में संजोकर, भारतीय निशानेबाजी समुदाय आगे बढ़ेगा और उनके आदर्शों को आगे ले जाएगा

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जसपाल राणा मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी द्रोणाचार्य पुरस्कार हाई परफॉर्मेंस कोच

 

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