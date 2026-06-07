कंगना रनौत और सीएम विष्णु देव साय रायपुर में करेंगे 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग, सम्मानित होंगे अनदेखे हीरो

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 जून को रायपुर में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों जैसे अनदेखे नायकों को सम्मानित करना है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और एक अस्पताल के कर्मचारियों की बहादुरी को दर्शाती है जिन्होंने मुंबई आतंकी हमले के दौरान 400 से अधिक लोगों की जान बचाई थी।

रायपुर। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 जून को रायपुर में ' भारत भाग्य विधाता ' फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में शिरकत करेंगे। यह आयोजन उन अनदेखे नायकों को समर्पित है जो रोजाना अपने कर्तव्य और समर्पण से देश की सेवा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों, ट्रैफिक अधिकारियों, सुरक्षा गार्डों, डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों और अन्य सार्वजनिक सेवकों को विशेष ' भारत भाग्य विधाता ' बैज देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पहल देशभर में चल रहे एक विशेष आउटरीच अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत भुवनेश्वर से हुई थी और अब यह जोधपुर, दिल्ली सहित कई शहरों तक पहुंचेगा। इस अभियान का उद्देश्य उन व्यक्तियों की कहानियों को सामने लाना है जो अपनी छोटी-बड़ी भूमिकाओं के माध्यम से समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। फिल्म ' भारत भाग्य विधाता ' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और मुंबई की एक भयावह रात के दौरान अस्पताल के सामान्य कर्मचारियों की असाधारण बहादुरी पर आधारित है। उस रात जब शहर आतंक से ग्रस्त था, इन अनदेखे नायकों ने मिलकर 400 से अधिक लोगों की जान बचाई, यह साबित करते हुए कि सच्ची वीरता अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से उभरती है। इस फिल्म में कंगना रनौत के अलावा गिरीजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता थत्ते, रसिका अगाशे, आदित्य मिश्रा और ज़ाहिद खान जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण डॉ.

जयंतीलाल गड़ा (PEN Studios) द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसे PEN Studios, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। Eunoia Films LLP और Floating Rocks Entertainment Pvt.

Ltd. का भी सहयोग है। फिल्म का वितरण Pen Marudhar द्वारा किया जाएगा और यह 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। यह स्क्रीनिंग समाज के उन असली हीरोज को सलाम करने का एक प्रयास है जो बिना किसी उम्मीद के अपना काम करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कंगना रनौत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और सम्मानित व्यक्तियों को बैज प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल फिल्म का प्रचार है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देता है कि हर छोटी भूमिका महत्वपूर्ण है। देश के विकास में हर नागरिक का योगदान होता है, और ऐसे आयोजन उसी भावना को मजबूत करते हैं। फिल्म की कहानी दर्शकों को प्रेरित करेगी और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि असली नायक कौन हैं। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और आम जनता के लिए भी इसमें भाग लेने के अवसर होंगे। यह एक ऐसा मंच होगा जहां आम लोगों की असाधारण कहानियों को सुना जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मकता लाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि वह ऐसे नायकों के साथ समय बिताने और उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ ऐसे आयोजनों का स्वागत करता है। फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' न केवल मनोरंजन है, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी है जो सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आयोजन 8 जून को रायपुर के एक प्रतिष्ठित स्थल पर होगा, जहां मीडिया और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे





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