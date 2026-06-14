कंगना रनौत पर KRK का तीखा हमला, बोले- करियर पांच साल पहले खत्म हो चुका

फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान ने कंगना रनौत और उनकी निर्देशित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' पर गंभीर आरोप लगाए। केआरके ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की असफलता का जिक्र करते हुए कहा कि दर्शक इस फिल्म को नहीं देख रहे और कंगना का करियर पहले ही समाप्त हो गया। कमाल ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी के शासन वाले राज्यों पर भी질ा कि वे फिल्म को टैक्स-फ्री नहीं कर रहे। कंगना की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। फिल्म की कहानी पुलिस अधिकारी गीता गांधारे के चरित्र पर आधारित है जो आतंकी हमले के बाद अपने फर्ज का पालन करती है। केआरके ने फिल्म को S-ग्रेड देकर तोड़ा-मोड़ा किया।

5 साल पहले खत्म हो गया था कंगना रनौत का करियर, KRK ने ' भारत भाग्य विधाता ' को लेकर साधा निशाना। केआरके ने कंगना रनौत और उनकी फिल्म ' भारत भाग्य विधाता ' पर कई सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कारोबार खराब हुआ है और दर्शक इस फिल्म को नहीं देख रहे। केआरके का मानना है कि कंगना का करियर पांच साल पहले ही खत्म हो चुका था। वे यह भी कहते हैं कि कंगना की अपेक्षा थी कि भाजपा शासित राज्य फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित करेंगे, लेकिन केवल दिल्ली और हरियाणा ही ऐसा किया है। कंगना की ओर से इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं आया। फिल्म की कहानी एक थाने से शुरू होती है जहां पुलिस अधिकारी गीता गांधारे( कंगना रनौत ) को आतंकी की पहचान करने के लिए कहते हैं। परिवार उसे दूर रहने की सलाह देता है लेकिन वह नर्स की वर्दी पहनकर अपने फर्ज का पालन करती है। केआरके ने फिल्म को S-ग्रेड देते हुए कहा कि ऐसे फिल्मों में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए.

5 साल पहले खत्म हो गया था कंगना रनौत का करियर, KRK ने 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर साधा निशाना। केआरके ने कंगना रनौत और उनकी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' पर कई सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कारोबार खराब हुआ है और दर्शक इस फिल्म को नहीं देख रहे। केआरके का मानना है कि कंगना का करियर पांच साल पहले ही खत्म हो चुका था। वे यह भी कहते हैं कि कंगना की अपेक्षा थी कि भाजपा शासित राज्य फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित करेंगे, लेकिन केवल दिल्ली और हरियाणा ही ऐसा किया है। कंगना की ओर से इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं आया। फिल्म की कहानी एक थाने से शुरू होती है जहां पुलिस अधिकारी गीता गांधारे(कंगना रनौत) को आतंकी की पहचान करने के लिए कहते हैं। परिवार उसे दूर रहने की सलाह देता है लेकिन वह नर्स की वर्दी पहनकर अपने फर्ज का पालन करती है। केआरके ने फिल्म को S-ग्रेड देते हुए कहा कि ऐसे फिल्मों में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए





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