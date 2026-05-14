कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद बेहतर विकल्प दूसरे फ्यूल पर स्विच करना है. सीएनजी कारों के लिए बेहतर विकल्प हैं रेनो क्विड, मारुति सुजुकी एस-प्रेसो, मारुति सुजुकी अल्टो के10, सिट्रोएन सी3 सीएनजी और टाटा टियागो.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. भारत में भी लोगों को इसका डर सता रहा है. ऐसे में बेहतर विकल्प दूसरे फ्यूल पर स्विच करना है. हालांकि, ईवी की भारत में अभी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है. लोग इन कारों को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन एक एंट्री लेवल बायर के लिए इसके विकल्प कम है. अगर आप कम कीमत में अपनी पहली कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप सीएनजी के विकल्पों पर नजर डालें. सस्ती सीएनजी कारों की लिस्ट में पहला नाम रेनो क्विड का है. वैसे ये कार कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ नहीं आती है. इसकी कीमत 4.29 लाख रुपये से शुरू होती है. दूसरा विकल्प मारुति सुजुकी एस-प्रेसो का है, जिसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलेगी. इसकी कीमत 4.61 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. मारुति सुजुकी अल्टो के10 एक भरोसेमंद नाम है, जो भारतीय सड़कों पर सालों से राज कर रहा है. इसके सीएनजी वेरिएंट की कीमत 4.81 लाख रुपये से शुरू होती है. कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो सिट्रोएन सी3 सीएनजी को ट्राई कर सकते हैं. ये भी डीलर फिटेड सीएनजी के साथ आती है, जिसकी कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है. सीएनजी के साथ सेफ्टी वाली कार चाहते हैं, तो टाटा टियागो बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी कीमत 5.53 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है. इसके सीएनजी वेरिएंट की कीमत 5.88 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. भारत में भी लोगों को इसका डर सता रहा है.

ऐसे में बेहतर विकल्प दूसरे फ्यूल पर स्विच करना है. हालांकि, ईवी की भारत में अभी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है. लोग इन कारों को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन एक एंट्री लेवल बायर के लिए इसके विकल्प कम है. अगर आप कम कीमत में अपनी पहली कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप सीएनजी के विकल्पों पर नजर डालें.

सस्ती सीएनजी कारों की लिस्ट में पहला नाम रेनो क्विड का है. वैसे ये कार कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ नहीं आती है. इसकी कीमत 4.29 लाख रुपये से शुरू होती है. दूसरा विकल्प मारुति सुजुकी एस-प्रेसो का है, जिसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलेगी.

इसकी कीमत 4.61 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. मारुति सुजुकी अल्टो के10 एक भरोसेमंद नाम है, जो भारतीय सड़कों पर सालों से राज कर रहा है. इसके सीएनजी वेरिएंट की कीमत 4.81 लाख रुपये से शुरू होती है. कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो सिट्रोएन सी3 सीएनजी को ट्राई कर सकते हैं.

ये भी डीलर फिटेड सीएनजी के साथ आती है, जिसकी कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है. सीएनजी के साथ सेफ्टी वाली कार चाहते हैं, तो टाटा टियागो बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी कीमत 5.53 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है.

इसके सीएनजी वेरिएंट की कीमत 5.88 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है





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