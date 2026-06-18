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कच्चे केले का परफेक्ट कोफ्ता बनाने की आसान रेसिपी

रेसिपी News

कच्चे केले का परफेक्ट कोफ्ता बनाने की आसान रेसिपी
कच्चा केला कोफ्तावेज कोफ्ता रेसिपीग्रीष्मकालीन लंच
📆18-06-2026 15:34:00
📰AajTak
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गर्मियों के बोरिंग लंच को खास बनाने के लिए कच्चे केले के सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते - मलाईदार ग्रेवी के साथ

गर्मियों के मौसम में दोपहर के खाने में अक्सर वही हरी सब्जियां देखकर मन ऊब जाता है। खासकर बच्चे तोरई, भिंडी और लौकी जैसी सब्जियों से मुंह फेर लेते हैं। ऐसे में कच्चे केले का कोफ्ता एक बेहतरीन विकल्प है जो दिखने में शाही लगता है और स्वाद में मलाई कोफ्ते जैसा रिच होता है। कच्चा केला सेहत के लिए वरदान है - इसमें फाइबर, पोटैशियम और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। गर्मियों में इसका कोफ्ता खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह हल्का भी होता है। इस रेसिपी में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे घर पर परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी कच्चे केले के कोफ्ते बनाएं जो मुंह में जाते ही घुल जाएं। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले दो मध्यम आकार के कच्चे केलों को प्रेशर कुकर में तीन सीटी तक उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा करके छिलका उतारें और एक बाउल में अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक उबले आलू को कद्दूकस करके डालें। इसके बाद दो बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, दो बारीक कटी हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। पानी बिल्कुल न डालें ताकि एक गाढ़ा डो तैयार हो जाए। हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर इस मिश्रण की छोटी-छोटी गोलियां बना लें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन कोफ्तों को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें। तलने के बाद निकालकर टिशू पेपर पर रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए दो बड़े प्याज का पेस्ट, तीन टमाटर की प्यूरी और बेहतरीन खुशबू के लिए काजू का पेस्ट तैयार रखें। काजू को आधे कप पानी में दो घंटे भिगोकर ब्लेंड कर लें। एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल गर्म करें और उसमें एक तेजपत्ता, एक इंच दालचीनी, तीन लौंग और एक बड़ी इलायची डालकर भूनें। साबुत मसालों के खुशबू आने पर प्याज का पेस्ट डालकर तब तक भूनें जब तक वह सुनहरा न हो जाए। फिर दो चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट और भूनें। अब मसाले डालने की बारी है - एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च (रंग के लिए), एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। मसालों को तुरंत टमाटर की प्यूरी के साथ डालें और तब तक पकाएं जब तक मसाला कढ़ाई से तेल न छोड़ दे। इसके बाद इसमें काजू का पेस्ट डालकर दो मिनट और भूनें। अब लगभग डेढ़ कप गुनगुना पानी डालें और ढककर धीमी आंच पर पांच मिनट तक उबलने दें। आखिर में आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी डालकर मिला दें। ग्रेवी तैयार है। एक महत्वपूर्ण टिप - कोफ्तों को कभी भी उबलती ग्रेवी में सीधे न डालें, वरना वे टूट सकते हैं। सर्व करने के समय सर्विंग प्लेट में पहले कोफ्ते रखें और फिर ऊपर से गरमा-गरम ग्रेवी डालें। थोड़ी सी फ्रेश मलाई और हरा धनिया बारीक काटकर गार्निश करें। इस शाही डिश को आप तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा या जीरा राइस के साथ लंच में परोसें। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बच्चों को यह व्यंजन बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें हरी सब्जियों का जिक्र तक नहीं होता। आप चाहें तो कोफ्तों में थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं जिससे और भी क्रीमी बन जाएंगे। पार्टी हो या फिर वीकेंड स्पेशल डिनर, यह डिश हर मौके पर फिट बैठती है.

गर्मियों के मौसम में दोपहर के खाने में अक्सर वही हरी सब्जियां देखकर मन ऊब जाता है। खासकर बच्चे तोरई, भिंडी और लौकी जैसी सब्जियों से मुंह फेर लेते हैं। ऐसे में कच्चे केले का कोफ्ता एक बेहतरीन विकल्प है जो दिखने में शाही लगता है और स्वाद में मलाई कोफ्ते जैसा रिच होता है। कच्चा केला सेहत के लिए वरदान है - इसमें फाइबर, पोटैशियम और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। गर्मियों में इसका कोफ्ता खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह हल्का भी होता है। इस रेसिपी में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे घर पर परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी कच्चे केले के कोफ्ते बनाएं जो मुंह में जाते ही घुल जाएं। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले दो मध्यम आकार के कच्चे केलों को प्रेशर कुकर में तीन सीटी तक उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा करके छिलका उतारें और एक बाउल में अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक उबले आलू को कद्दूकस करके डालें। इसके बाद दो बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, दो बारीक कटी हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। पानी बिल्कुल न डालें ताकि एक गाढ़ा डो तैयार हो जाए। हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर इस मिश्रण की छोटी-छोटी गोलियां बना लें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन कोफ्तों को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें। तलने के बाद निकालकर टिशू पेपर पर रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए दो बड़े प्याज का पेस्ट, तीन टमाटर की प्यूरी और बेहतरीन खुशबू के लिए काजू का पेस्ट तैयार रखें। काजू को आधे कप पानी में दो घंटे भिगोकर ब्लेंड कर लें। एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल गर्म करें और उसमें एक तेजपत्ता, एक इंच दालचीनी, तीन लौंग और एक बड़ी इलायची डालकर भूनें। साबुत मसालों के खुशबू आने पर प्याज का पेस्ट डालकर तब तक भूनें जब तक वह सुनहरा न हो जाए। फिर दो चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट और भूनें। अब मसाले डालने की बारी है - एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च (रंग के लिए), एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। मसालों को तुरंत टमाटर की प्यूरी के साथ डालें और तब तक पकाएं जब तक मसाला कढ़ाई से तेल न छोड़ दे। इसके बाद इसमें काजू का पेस्ट डालकर दो मिनट और भूनें। अब लगभग डेढ़ कप गुनगुना पानी डालें और ढककर धीमी आंच पर पांच मिनट तक उबलने दें। आखिर में आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी डालकर मिला दें। ग्रेवी तैयार है। एक महत्वपूर्ण टिप - कोफ्तों को कभी भी उबलती ग्रेवी में सीधे न डालें, वरना वे टूट सकते हैं। सर्व करने के समय सर्विंग प्लेट में पहले कोफ्ते रखें और फिर ऊपर से गरमा-गरम ग्रेवी डालें। थोड़ी सी फ्रेश मलाई और हरा धनिया बारीक काटकर गार्निश करें। इस शाही डिश को आप तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा या जीरा राइस के साथ लंच में परोसें। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बच्चों को यह व्यंजन बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें हरी सब्जियों का जिक्र तक नहीं होता। आप चाहें तो कोफ्तों में थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं जिससे और भी क्रीमी बन जाएंगे। पार्टी हो या फिर वीकेंड स्पेशल डिनर, यह डिश हर मौके पर फिट बैठती है

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