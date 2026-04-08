कटिहार रेल मंडल में विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास, यात्री सुविधाओं पर जोर

कटिहार रेल मंडल में विकास को गति देने के लिए महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें अस्पताल में फिजियोथेरेपी क्लिनिक, रेलवे इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी हॉल, सोलर प्रोजेक्ट, स्टाफ कैंटीन और क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। जीएम ने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और स्वच्छता पर भी जोर दिया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, महिला समिति ने कई कल्याणकारी सुविधाओं का उद्घाटन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

संवाद सहयोगी, कटिहार । कटिहार रेल मंडल के विकास को गति मिलेगी। रेल महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जीएम ने सबसे पहले डिवीजनल रेलवे अस्पताल में नवनिर्मित अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, रेलवे इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी हॉल, सोलर प्रोजेक्ट और स्टाफ कैंटीन का भी उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान, जीएम ने मंडल के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का

दौरा कर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके बाद जीएम ने कटिहार कोचिंग डिपो और कटिहार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहाँ साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का गहन मूल्यांकन किया गया। रेल संचालन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन उन्होंने अपनी विशेष निरीक्षण ट्रेन के माध्यम से विभिन्न रेल खंडों, लेवल क्रॉसिंग, पुलों और स्टेशनों का सूक्ष्म निरीक्षण करके किया। इस दौरान, स्पीड रन चेक करते हुए रेल संचालन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन भी किया गया। इस अवसर पर रेलवे संस्थान में सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने अलग-अलग मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर, जीएम ने मंडल रेल प्रबंधक किरेंद्र नराह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कटिहार रेल मंडल ने सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट कार्य करके एक नई पहचान बनाई है। मंडल में साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो डीआरएम के कुशल नेतृत्व और टीमवर्क का परिणाम है। प्रेस से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य रेल सेवाओं में गुणवत्ता सुधार, कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देना, और यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करना था। जीएम के साथ डीआरएम और रेल मंडल के सभी अधिकारी मौजूद थे।\विकास और महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। एनएफ रेलवे महिला समिति की अध्यक्ष और जीएम की पत्नी शालिनी श्रीवास्तव द्वारा कटिहार में कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी सुविधाओं का बुधवार को शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कटिहार रेलवे अस्पताल में दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटल क्लिनिक का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में महिला कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को और अधिक मजबूती देने के लिए तैयार रेलवे महिला समिति के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद, महिला रेल समिति द्वारा संचालित सिल्वर बेल्स प्राइमरी स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छह मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर डीआरएम की पत्नी और महिला रेल समिति की अध्यक्ष निवेदिता नरह की अध्यक्षता में जीएम की पत्नी का स्वागत किया गया।\ट्रेड यूनियन एनएफ रेलवे इम्प्लॉइज यूनियन द्वारा महाप्रबंधक के साथ एक बैठक हुई। बैठक में यूनियन के केंद्रीय नेता और मंडलीय स्तर के नेता, कटिहार स्थित दोनों शाखाओं के शाखा अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य दर्जनों पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंडल मंत्री रजनीश कुमार और मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा प्राकृतिक और नैसर्गिक पौधा के साथ-साथ सम्मान-पत्र और 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। इसमें एक नए विवाह भवन, 20 बेड का अतिरिक्त कर्मचारी विश्राम गृह के निर्माण का प्रस्ताव और सिलीगुड़ी पावर रेलवे संस्थान की जर्जर स्थिति को सुधारने, पावर रेलवे संस्थान/कटिहार और सामुदायिक भवन/कटिहार को वातानुकूलित करने की मांग शामिल थी





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