कड़कड़डूमा कोर्ट के जज अमन शर्मा की आत्महत्या: पत्नी से विवाद और मानसिक तनाव की आशंका

दिल्ली के ग्रीन पार्क में कड़कड़डूमा कोर्ट के जज अमन शर्मा ने आत्महत्या कर ली। उनके बहनोई के पिता ने दावा किया है कि आत्महत्या का कारण पत्नी के साथ विवाद और मानसिक तनाव था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित अपने आवास पर कड़कड़डूमा कोर्ट के जज अमन कुमार शर्मा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने पूरे न्यायिक समुदाय और देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है, वहीं अमन शर्मा के परिवार और करीबी लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अमन के बहनोई के पिता ने इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके अनुसार जज अमन शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की होगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अमन और उसकी पत्नी स्वाति के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे, और स्वाति का व्यवहार अमन के लिए असहनीय हो गया था। बहनोई के पिता ने बताया कि स्वाति ने अमन के ससुर को भी घर से चले जाने को कहा था और पुलिस को बुलाने की धमकी दी थी। उस दिन स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। इस घटना के तुरंत बाद ही अमन ने आत्महत्या कर ली। अमन ने अपने पिता को फोन पर बताया था कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। अमन के पिता तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हुए और रात लगभग 12 बजे यहां पहुंचे। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अमन का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। अमन ने अपने पिता को बताया कि पिछले दो महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसकी पत्नी, जो स्वयं एक न्यायिक अधिकारी हैं, और उसकी बहन निधि मलिक, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जम्मू में तैनात हैं, दोनों ही उसके जीवन में दखल दे रही थीं और उसके घर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थीं। अमन के पिता ने बताया कि उनकी बहू ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर वे वहां से नहीं जाते हैं, तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगली सुबह, अमन के पिता ने अपनी बहू के माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। स्वाति चिल्ला रही थी और अमन रो रहा था। झगड़े के बाद अमन के पिता दूसरे कमरे में चले गए। उनके अनुसार, स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। थोड़ी देर बाद शोर बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि झगड़ा सुलझ गया होगा और कुछ देर इंतजार किया। जब वे अमन को देखने गए, तो उन्होंने स्वाति से अमन के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता। अमन के मोबाइल पर कॉल करने पर उन्हें बाथरूम के अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसी दौरान स्वाति के चाचा युद्धवीर और निधि मलिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, दरवाजे पर फर्नीचर पटका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि शाफ्ट में एक खिड़की है। इसलिए वे एक सीढ़ी ले आए। गार्ड शंकर सीढ़ी पर चढ़ा, खिड़की तोड़ी और बाथरूम में घुस गया। वहां उसने अमन को लटका हुआ पाया। जज अमन कुमार शर्मा, जिनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी, कड़कड़डूमा कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उनकी अचानक मृत्यु से न्यायिक समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना ने एक बार फिर से न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमन शर्मा की आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है, जो पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और कार्यस्थल पर दबाव के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अमन शर्मा की मृत्यु एक अपूरणीय क्षति है, और उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जाती है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है। न्यायिक अधिकारियों को अक्सर जटिल और संवेदनशील मामलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन पर भारी मानसिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए, उनके लिए नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य जांच और परामर्श की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके अलावा, पारिवारिक विवाद ों को सुलझाने और तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए भी सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अमन शर्मा की आत्महत्या एक दुखद उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित अपने आवास पर कड़कड़डूमा कोर्ट के जज अमन कुमार शर्मा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने पूरे न्यायिक समुदाय और देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है, वहीं अमन शर्मा के परिवार और करीबी लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अमन के बहनोई के पिता ने इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके अनुसार जज अमन शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की होगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अमन और उसकी पत्नी स्वाति के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे, और स्वाति का व्यवहार अमन के लिए असहनीय हो गया था। बहनोई के पिता ने बताया कि स्वाति ने अमन के ससुर को भी घर से चले जाने को कहा था और पुलिस को बुलाने की धमकी दी थी। उस दिन स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। इस घटना के तुरंत बाद ही अमन ने आत्महत्या कर ली। अमन ने अपने पिता को फोन पर बताया था कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। अमन के पिता तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हुए और रात लगभग 12 बजे यहां पहुंचे। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अमन का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। अमन ने अपने पिता को बताया कि पिछले दो महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसकी पत्नी, जो स्वयं एक न्यायिक अधिकारी हैं, और उसकी बहन निधि मलिक, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जम्मू में तैनात हैं, दोनों ही उसके जीवन में दखल दे रही थीं और उसके घर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थीं। अमन के पिता ने बताया कि उनकी बहू ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर वे वहां से नहीं जाते हैं, तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगली सुबह, अमन के पिता ने अपनी बहू के माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। स्वाति चिल्ला रही थी और अमन रो रहा था। झगड़े के बाद अमन के पिता दूसरे कमरे में चले गए। उनके अनुसार, स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। थोड़ी देर बाद शोर बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि झगड़ा सुलझ गया होगा और कुछ देर इंतजार किया। जब वे अमन को देखने गए, तो उन्होंने स्वाति से अमन के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता। अमन के मोबाइल पर कॉल करने पर उन्हें बाथरूम के अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसी दौरान स्वाति के चाचा युद्धवीर और निधि मलिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, दरवाजे पर फर्नीचर पटका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि शाफ्ट में एक खिड़की है। इसलिए वे एक सीढ़ी ले आए। गार्ड शंकर सीढ़ी पर चढ़ा, खिड़की तोड़ी और बाथरूम में घुस गया। वहां उसने अमन को लटका हुआ पाया। जज अमन कुमार शर्मा, जिनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी, कड़कड़डूमा कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उनकी अचानक मृत्यु से न्यायिक समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना ने एक बार फिर से न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमन शर्मा की आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है, जो पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और कार्यस्थल पर दबाव के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अमन शर्मा की मृत्यु एक अपूरणीय क्षति है, और उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जाती है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है। न्यायिक अधिकारियों को अक्सर जटिल और संवेदनशील मामलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन पर भारी मानसिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए, उनके लिए नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य जांच और परामर्श की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके अलावा, पारिवारिक विवादों को सुलझाने और तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए भी सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अमन शर्मा की आत्महत्या एक दुखद उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आत्महत्या कड़कड़डूमा कोर्ट जज अमन शर्मा दिल्ली ग्रीन पार्क मानसिक तनाव पारिवारिक विवाद

United States Latest News, United States Headlines