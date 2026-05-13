कड़कती हुई हवाओं में क्रैश-लैंडिंग, बारामती हवाई अड्डे के पास एक प्रशिक्षण विमान ने दुर्घटनाग्रस्त हो गया था

महा उत्तरी राज्य महाराष्ट्र के पुणे के सुदूरपश्चिम भाग में प्रमुख शहर बारामती में एक उड़ान ने दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रैश-लैंडिंग कर ली थी, जब आपको कम ऊंचाई पर उड़ान भरने पर विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। यह घटना सुबह करीब 8:50 बजे हवाई अड्डे से सटे गोजुबावी गांव के पास हुई। पायलट प्रशिक्षक सुरक्षित रह गया, लेकिन विमान के एक हिस्से को बिजली के खंभे से टकराने से जमीन पर जा गिरा। आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास रेड बर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग विमान ने क्रैश-लैंडिंग की। की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 8:50 बजे हवाई अड्डे से सटे गोजुबावी गांव के पास हुई। बिजली के खंभे से टकराया एयरक्राफ्ट गिल ने कहा, आज सुबह करीब 8:50 बजे रेड बर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग विमान बारामती हवाई अड्डे से सटे गोजुबावी गांव के पास क्रैश-लैंड हो गया। मौकों पर मौजूद चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। क्रैश-लेंडिंग के दौरान, विमान का एक हिस्सा बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके बाद विमान जमीन पर जा गिरा। पायलट सुरक्षित विमान में सवार एकमात्र ट्रेनी पायलट को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच निकला। गिल ने आगे कहा, विमान में केवल एक ट्रेनी पायलट सवार था। खुशकिस्मती से पायलट को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और जरूरी जांच तथा आगे की कार्रवाई जारी है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, उसे साझा किया जाएगा। यह भी पढ़ें: 'महीनेभर में आ जाएगी अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट', बोले उड्डयन मंत्री राम मोहन नायड.

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