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कड़ी पत्ता: स्वाद से सेहत तक - वजन, डाइबिटीज़ और हृदय रोग में ठहराव नहीं

Health News

कड़ी पत्ता: स्वाद से सेहत तक - वजन, डाइबिटीज़ और हृदय रोग में ठहराव नहीं
कड़ी पत्तावज़न घटानाब्लड शुगर नियंत्रण
📆13-06-2026 10:15:00
📰NBT Hindi News
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कड़ी पत्ता में मौजूद आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी‑इन्फ्लेमेटरी तत्व वजन नियंत्रण, ब्लड शुगर मैनेजमेंट, हृदय स्वास्थ्य और एनीमिया में मदद करते हैं। इसे रोज़ाना कैसे शामिल करें और किन बातों का ध्यान रखें, इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

करी पत्ता, जिसे दक्षिण भारत में कड़ी पत्ता के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक पाक सामग्री नहीं है; यह स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाला एक बहुउपयोगी पौधा है। भारतीय रसोई में इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु इसकी औषधीय संभावनाएँ भी कम नहीं हैं। कड़ी पत्ते में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए और सी, साथ ही फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी‑इन्फ्लेमेटरी बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं। इन पोषक तत्वों का संयोजन शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन लाता है - वजन नियंत्रण, रक्त शुगर का संतुलन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और एनीमिया से बचाव सहित। वज़न घटाने के लिए कड़ी पत्ता ड्रिंक हाल ही में लोकप्रिय हो गया है। शोध से पता चला है कि प्रतिदिन 5 से 12 ग्राम कड़ी पत्ता पाउडर लेने से खाली पेट और भोजन के बाद ग्लूकोज स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे टाइप‑2 डायबिटीज़ के जोखिम में कमी आती है। साथ ही, बायोएक्टिव कंपाउंड मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने और कुल लिपिड प्रोफ़ाइल को सुधारने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में वसा जमा होने की गति धीमी पड़ती है। हृदय रोगों के खिलाफ भी कड़ी पत्ता फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और लो‑डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) को घटाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रण में रहता है। एंटी‑इन्फ्लेमेटरी गुण क्रमिक सूजन को दूर करते हैं, जो हृदय रोग, मोटापा और डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के मामलों में कड़ी पत्ता का नियमित सेवन हीमोग्लोबिन स्तर और लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती में सुधार करता है; विटामिन सी के साथ लेने पर आयरन का अवशोषण और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। इन सब लाभों को प्राप्त करने के लिए कड़ी पत्ता को विभिन्न पकवानों में शामिल किया जा सकता है - दाल, सब्जी, सांभर और तड़का में, या नारियल की चटनी में सुगंधित स्पर्श के लिए। हालांकि, यदि किसी को पहले से कोई रोग या दवा संबंधी परामर्श है, तो डॉक्टर की सलाह लेन­ा अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी जड़िया पदार्थ का अधिक सेवन कुछ मामलों में असहजता उत्पन्न कर सकता है। स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ कड़ी पत्ता का समुचित उपयोग वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रण , एनीमिया प्रबंधन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। हमारी टीम निरंतर स्वास्थ्य‑विज्ञान अनुसंधान करती है और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी को अनुभवी मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करती है, ताकि आप भरोसेमंद और प्रमाणिक सूचना तक पहुँच सकें.

करी पत्ता, जिसे दक्षिण भारत में कड़ी पत्ता के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक पाक सामग्री नहीं है; यह स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाला एक बहुउपयोगी पौधा है। भारतीय रसोई में इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु इसकी औषधीय संभावनाएँ भी कम नहीं हैं। कड़ी पत्ते में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए और सी, साथ ही फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी‑इन्फ्लेमेटरी बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं। इन पोषक तत्वों का संयोजन शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन लाता है - वजन नियंत्रण, रक्त शुगर का संतुलन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और एनीमिया से बचाव सहित। वज़न घटाने के लिए कड़ी पत्ता ड्रिंक हाल ही में लोकप्रिय हो गया है। शोध से पता चला है कि प्रतिदिन 5 से 12 ग्राम कड़ी पत्ता पाउडर लेने से खाली पेट और भोजन के बाद ग्लूकोज स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे टाइप‑2 डायबिटीज़ के जोखिम में कमी आती है। साथ ही, बायोएक्टिव कंपाउंड मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने और कुल लिपिड प्रोफ़ाइल को सुधारने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में वसा जमा होने की गति धीमी पड़ती है। हृदय रोगों के खिलाफ भी कड़ी पत्ता फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और लो‑डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) को घटाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रण में रहता है। एंटी‑इन्फ्लेमेटरी गुण क्रमिक सूजन को दूर करते हैं, जो हृदय रोग, मोटापा और डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के मामलों में कड़ी पत्ता का नियमित सेवन हीमोग्लोबिन स्तर और लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती में सुधार करता है; विटामिन सी के साथ लेने पर आयरन का अवशोषण और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। इन सब लाभों को प्राप्त करने के लिए कड़ी पत्ता को विभिन्न पकवानों में शामिल किया जा सकता है - दाल, सब्जी, सांभर और तड़का में, या नारियल की चटनी में सुगंधित स्पर्श के लिए। हालांकि, यदि किसी को पहले से कोई रोग या दवा संबंधी परामर्श है, तो डॉक्टर की सलाह लेन­ा अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी जड़िया पदार्थ का अधिक सेवन कुछ मामलों में असहजता उत्पन्न कर सकता है। स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ कड़ी पत्ता का समुचित उपयोग वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रण, एनीमिया प्रबंधन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। हमारी टीम निरंतर स्वास्थ्य‑विज्ञान अनुसंधान करती है और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी को अनुभवी मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करती है, ताकि आप भरोसेमंद और प्रमाणिक सूचना तक पहुँच सकें

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कड़ी पत्ता वज़न घटाना ब्लड शुगर नियंत्रण हृदय स्वास्थ्य एनीमिया

 

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