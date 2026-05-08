कतर के प्रधानमंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बैठक: ईरान युद्ध खत्म करने और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए बातचीत

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध खत्म करने और मध्य-पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने को लेकर बातचीत की। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच चलाए जा रहे शांति प्रयासों और मध्यस्थता प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति जताई गई कि सभी पक्षों को जारी मध्यस्थता प्रयासों का सकारात्मक जवाब देना चाहिए। इससे संकट की जड़ तक पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने का रास्ता खुल सकता है।
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच वॉशिंगटन DC में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध खत्म करने और मध्य-पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने को लेकर बातचीत की। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच चलाए जा रहे शांति प्रयासों और मध्यस्थता प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति जताई गई कि सभी पक्षों को जारी मध्यस्थता प्रयासों का सकारात्मक जवाब देना चाहिए। इससे संकट की जड़ तक पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने का रास्ता खुल सकता है। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म कराने के लिए कई देशों की तरफ से कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं.
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच वॉशिंगटन DC में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध खत्म करने और मध्य-पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने को लेकर बातचीत की। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच चलाए जा रहे शांति प्रयासों और मध्यस्थता प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति जताई गई कि सभी पक्षों को जारी मध्यस्थता प्रयासों का सकारात्मक जवाब देना चाहिए। इससे संकट की जड़ तक पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने का रास्ता खुल सकता है। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म कराने के लिए कई देशों की तरफ से कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं
Kuwait Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al US Vice President Iran Middle East Peace Tension Pakistani US-Iran Relations Pakistani-US Relations Pakistani-Iran Relations Pakistani-Middle East Relations Pakistani-Iran-US Relations