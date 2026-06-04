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कतर वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने वाले पहले भारतीय पासपोर्ट धारक खिलाड़ी तहसीन जमशेद के र astrophysical मंच पर वरिष्ठता

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कतर वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने वाले पहले भारतीय पासपोर्ट धारक खिलाड़ी तहसीन जमशेद के र astrophysical मंच पर वरिष्ठता
तहसीन जमशेदफीफा वर्ल्ड कप 2026कतर फुटबॉल टीम
📆04-06-2026 00:47:00
📰NBT Hindi News
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केरल के 19 साल के फुटबॉलर तहसीन जमशेद ने कतर की राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इतिहास रच दिया है। वे टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले भारतीय पासपोर्ट धारक खिलाड़ी बन गए हैं। तहसीन को कतर के लिए खेलने की अनुमति विशेष मिशन पासपोर्ट के माध्यम से मिली है। कतर की टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है और उनका पहला मैच 14 जून को स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेहद खास और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने और केरल के 19 साल के फुटबॉलर तहसीन जमशेद ने कतर की राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर इतिहास रचने जा रहे हैं। वे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले भारतीय पासपोर्ट धारक खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, हालांकि उन्हें कतर के लिए खेल ने की अनुमति विशेष मिशन पासपोर्ट के माध्यम से मिली है जो कतर सरकार द्वारा विदेशी एथलीटों को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जारी किया जाता है। कतर की टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है और उनका पहला मैच रविवार, 14 जून को स्विट्जरलैंड के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को में खेल ा जाएगा। तहसीन का जन्म 16 जून, 2006 को दोहा में हुआ था और वे केरल के एक मलयली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कतर की एस्पायर फुटबोल एकेडमी से प्रशिक्षण लिया और मार्च 2024 में अल दुहैल क्लब के लिए अपना सीनियर डेब्यू किया, जिससे वे कतर स्टार्स लीग में खेल ने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबोलर बने। तहसीन कतर की अंडर-16 और अंडर-17 टीमों का भी हिस्सा रहे। कतर की मुख्य कोच जुलेन लोपेटेगुई ने 2 जून को वर्ल्ड कप के लिए जारी 26 सदस्यीय टीम में तहसीन का नाम शामिल किया। तहसीन ने कतर को अपना देश मानते हुए इस चुनाव पर गर्व जताया है। भारतीय फुटबोल फैंस उनके इतिहास रचने वाले इस कदम ताजा कभर में सुखद उत्सुक है.

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तहसीन जमशेद फीफा वर्ल्ड कप 2026 कतर फुटबॉल टीम भारतीय पासपोर्ट धारक खिलाड़ी मिशन पासपोर्ट केरल कतर स्टार्स लीग जुलेन लोपेटेगुई

 

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