कनाडा में बुजुर्ग सिख पर नस्लीय हमला, युवक ने की भद्दी टिप्पणियां

ओंटारियो के वुडस्टाक में एक युवक ने बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व सिख संगठन ने घटना पर चिंता व्यक्त की है।

कनाडा में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर एक युवक ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए हमला कर दिया। यह घटना ओंटारियो प्रांत के वुडस्टाक शहर में 22 अप्रैल को हुई। बुजुर्ग व्यक्ति फुटपाथ पर शांतिपूर्वक टहल रहा था, तभी उस युवक ने उसे घेर लिया और भद्दी बातें कहने लगा। युवक ने पीड़ित को उसकी सिख पहचान और जातीयता के आधार पर निशाना बनाया, उसे अपशब्द कहे और 'मेरे देश से निकल जाओ' जैसे उत्तेजक नारे लगाए। इस हमले में बुजुर्ग को कोई गंभीर शारीरिक चोट तो नहीं आई, लेकिन यह घटना नस्लीय भेदभाव और घृणा अपराध की एक गंभीर मिसाल है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक ने घटना के बाद टर्टल आइलैंड स्कूल परिसर की बाड़ फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वह परिसर में ज्यादा दूर नहीं जा पाया और पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को लगातार नस्लीय टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो कनाडा में सिख समुदाय के बीच आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर रहा है। पुलिस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि उनके समुदाय में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। वुडस्टाक पुलिस सेवा ने समुदाय के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि वे घृणा से प्रेरित किसी भी घटना का शिकार होते हैं या उसे देखते हैं, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस का कहना है कि वे इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मामले में, पुलिस ने घृणा से प्रेरित हमले के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना कनाडा में नस्लीय समानता और सामाजिक सद्भाव के लिए एक चुनौती है। सिख समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से ऐसे घृणा अपराध ों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। वे चाहते हैं कि सरकार नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाए और पीड़ितों को सहायता प्रदान करे। विश्व सिख संगठन ने भी इस घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। संगठन ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि कनाडा एक बहुसांस्कृतिक देश है और यहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह की घृणा अपराध ों से समाज में विभाजन और अविश्वास पैदा होता है। विश्व सिख संगठन ने सिख समुदाय के सदस्यों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले में पीड़ित को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। इस घटना ने कनाडा में नस्लीय भेदभाव और घृणा अपराध ों के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। यह जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस समस्या का समाधान करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभी को सुरक्षित और सम्मानित महसूस हो। इस घटना के साथ ही, कनाडा में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा द्वारा स्टडी और काम के संतुलन को लेकर किए गए एक वायरल वीडियो ने भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें छात्रा ने अपनी चुनौतियों और अनुभवों को साझा किया है.

कनाडा में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर एक युवक ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए हमला कर दिया। यह घटना ओंटारियो प्रांत के वुडस्टाक शहर में 22 अप्रैल को हुई। बुजुर्ग व्यक्ति फुटपाथ पर शांतिपूर्वक टहल रहा था, तभी उस युवक ने उसे घेर लिया और भद्दी बातें कहने लगा। युवक ने पीड़ित को उसकी सिख पहचान और जातीयता के आधार पर निशाना बनाया, उसे अपशब्द कहे और 'मेरे देश से निकल जाओ' जैसे उत्तेजक नारे लगाए। इस हमले में बुजुर्ग को कोई गंभीर शारीरिक चोट तो नहीं आई, लेकिन यह घटना नस्लीय भेदभाव और घृणा अपराध की एक गंभीर मिसाल है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक ने घटना के बाद टर्टल आइलैंड स्कूल परिसर की बाड़ फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वह परिसर में ज्यादा दूर नहीं जा पाया और पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को लगातार नस्लीय टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो कनाडा में सिख समुदाय के बीच आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर रहा है। पुलिस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि उनके समुदाय में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। वुडस्टाक पुलिस सेवा ने समुदाय के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि वे घृणा से प्रेरित किसी भी घटना का शिकार होते हैं या उसे देखते हैं, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस का कहना है कि वे इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मामले में, पुलिस ने घृणा से प्रेरित हमले के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना कनाडा में नस्लीय समानता और सामाजिक सद्भाव के लिए एक चुनौती है। सिख समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से ऐसे घृणा अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। वे चाहते हैं कि सरकार नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाए और पीड़ितों को सहायता प्रदान करे। विश्व सिख संगठन ने भी इस घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। संगठन ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि कनाडा एक बहुसांस्कृतिक देश है और यहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह की घृणा अपराधों से समाज में विभाजन और अविश्वास पैदा होता है। विश्व सिख संगठन ने सिख समुदाय के सदस्यों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले में पीड़ित को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। इस घटना ने कनाडा में नस्लीय भेदभाव और घृणा अपराधों के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। यह जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस समस्या का समाधान करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभी को सुरक्षित और सम्मानित महसूस हो। इस घटना के साथ ही, कनाडा में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा द्वारा स्टडी और काम के संतुलन को लेकर किए गए एक वायरल वीडियो ने भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें छात्रा ने अपनी चुनौतियों और अनुभवों को साझा किया है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कनाडा सिख नस्लीय हमला घृणा अपराध वुडस्टाक ओंटारियो

United States Latest News, United States Headlines