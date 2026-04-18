कनाडा क्रिकेट में बड़ा मैच फिक्सिंग का खुलासा: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया सामने

सीबीएस की एक खोजी डॉक्यूमेंट्री ने कनाडा क्रिकेट में फैले भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग के गहरे जाल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम भी सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। डॉक्यूमेंट्री में पूर्व खिलाड़ियों, कोचों और बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा किया गया है।

22 जून 2025 को कनाडा की टीम इंडिया और श्रीलंका में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गई। वर्ल्ड कप से 5 हफ्ते पहले, कनाडा के ओंटेरियो राज्यक्षेत्र के ब्रैम्पटन सिटी हॉल में एक बड़ा जमावड़ा लगा। देश की क्रिकेट टीम आई हुई थी। शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन और क्रिकेट के तमाम प्रशंसक मौजूद थे। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने टीम को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दीं। टीम की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए निकोलस कर्टन सामने आए। माना जा रहा था कि टी-20 वर्ल्ड कप में निकोलस ही टीम की अगुवाई

करेंगे। सभी की शुभकामनाओं के साथ टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो गई, जहाँ उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अभ्यास करना था। कुछ ही दिनों में यह खबर आई कि कनाडा टीम की कप्तानी 23 साल के दिलप्रीत बाजवा करेंगे। यह निर्णय अप्रत्याशित था, मगर कनाडा कोई बड़ी क्रिकेट टीम न होने के कारण इस फैसले पर अधिक चर्चा नहीं हुई। 17 फरवरी को कनाडा ने टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच खेला और न्यूजीलैंड ने उन्हें 29 गेंद शेष रहते, 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच के बाद एक टीम मीटिंग हुई, जिसमें टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा उपस्थित नहीं थे। असल में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ऐंटी करप्शन यूनिट उनसे बातचीत कर रही थी। इस बातचीत के दौरान, दिलप्रीत बाजवा के फोन की भी जांच की गई। यह सारी जानकारी सीबीएस के इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री विंग, द फिफ्थ इस्टेट ने एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सामने रखी है। 43 मिनट लंबी इस डॉक्यूमेंट्री में कनाडा क्रिकेट बोर्ड में चल रहे भ्रष्टाचार और इसके बड़े नामों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए मैच फिक्सिंग करने का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि मैच फिक्सिंग केवल मैच के अंतिम परिणाम तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें स्पॉट फिक्सिंग और खेल के सत्रों के दौरान पूर्व-निर्धारित परिणाम हासिल करना भी शामिल है। द फिफ्थ इस्टेट की इस डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसा नाम भी सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और भी अधिक सनसनीखेज बना दिया है। यह नाम है भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में काफी सक्रिय है और पिछले समय में विभिन्न घटनाओं में इसका नाम आता रहा है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर भी इसी गैंग ने गोलियां चलाई थीं, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। द फिफ्थ इस्टेट के पत्रकार स्टीवेन डिसूजा ने कनाडा के तत्कालीन प्रेसिडेंट अमजद बाजवा से सीधे तौर पर पूछा कि क्या कनाडा का क्रिकेट लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर चल रहा है। जवाब में अमजद बाजवा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमजद ने यह भी बताया कि उन्हें आईसीसी की ऐंटी करप्शन यूनिट ने दिलप्रीत बाजवा को तलब किया था, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं थी। बोर्ड के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्हें इस बारे में जानकारी न होना लगभग असंभव लगता है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसे वाकये का भी जिक्र है, जब कनाडा के एक स्टार खिलाड़ी के पास कुछ लोग आए और उसे धमकी दी कि ‘कुछ’ खिलाड़ियों को टीम में शामिल होना ही होगा, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। गैंग के इशारों पर यही ‘कुछ’ खिलाड़ी फिक्सिंग करते थे और इससे लोगों को मोटा पैसा कमाने का अवसर मिलता था। डॉक्यूमेंट्री में यह बात एक अनाम व्यक्ति ने बताई, जिसकी पहचान सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई थी। द फिफ्थ इस्टेट का कहना है कि यह अनाम व्यक्ति कनाडा के क्रिकेट जगत का एक महत्वपूर्ण नाम था। इस अनाम व्यक्ति ने अपने फोन पर आया एक संदेश भी दिखाया, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम लिखा हुआ था। इस पूरी जांच में एक कॉल रिकॉर्डिंग ने अत्यंत महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। यह रिकॉर्डिंग खुर्रम चौहान की है, जो कनाडा के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और बाद में टीम के हेड कोच भी रहे। एक फोन कॉल के दौरान अपने साथी से बात करते हुए खुर्रम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब वे टीम के कोच थे, तो उन्हें एक सूची दी जाती थी, जिसमें प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर लिखा होता था। खुर्रम ने उस कॉल के दौरान कहा कि उन्हें निर्देश मिलता था कि इन्हीं खिलाड़ियों को टीम में रखना था और इसी क्रम में उन्हें मैदान में उतारना था। इसी कॉल में उन्होंने 2025 के कनाडा बनाम नामीबिया मैच का भी जिक्र किया। इस मैच से पहले भी उन्हें ऐसी ही एक सूची दी गई थी, लेकिन चौहान ने खिलाड़ियों का चयन अपनी मर्जी से किया और बैटिंग ऑर्डर भी तय किया। चौहान के अनुसार, कनाडा मैच जीत गई और मैच के बाद कनाडा क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान खान का उन्हें फोन आया, जो पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। द फिफ्थ इस्टेट की इस डॉक्यूमेंट्री में खुर्रम चौहान की कथित बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से क्रिकेट कनाडा के सीईओ सलमान ख़ान, बोर्ड प्रेसिडेंट अमजद बाजवा और बोर्ड मेंबर राणा इमरान का नाम लिया और कहा कि ये सभी इस गड़बड़झाले में शामिल थे





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