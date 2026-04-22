कनाडा-चीन व्यापार समझौता: आर्थिक जोखिम और अमेरिका के साथ तनाव का खतरा

कनाडा का चीन के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने का प्रयास उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिग ने चेतावनी दी है कि यह कदम वाशिंगटन को पसंद नहीं आएगा।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। कनाडा द्वारा चीन के साथ व्यापार िक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। ग्लोबल न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिग ने चेतावनी दी है कि चीन के प्रति ओटावा की बदलती रणनीति एक खतरनाक कदम है, जिसे वाशिंगटन प्रशासन अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। इस नीति परिवर्तन से कनाडा और उसके सबसे बड़े व्यापार िक साझेदार अमेरिका के बीच चल रही महत्वपूर्ण बातचीत भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। कोवरिग ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के साथ कनाडा की अधिकांश समस्याओं का समाधान चीन में नहीं छिपा है। उन्होंने आगे जोड़ा कि यदि कनाडा चीन के साथ अत्यधिक निकटता स्थापित करता है, तो अमेरिका की नजरों में वह एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास कम हो जाएगा। कोवरिग ने कनाडा की आर्थिक निर्भरता के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कनाडा के लगभग 75 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को भेजा जाता है, जबकि चीन को निर्यात का हिस्सा केवल लगभग 4 प्रतिशत है। यह स्पष्ट अंतर दोनों देशों पर कनाडा की निर्भरता को दर्शाता है। हाल ही में, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा सरकार ने एक समझौते की घोषणा की, जिसमें सीमित संख्या में चीन ी इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात और कुछ कनाडा ई कृषि उत्पादों पर टैरिफ में छूट जैसी बातें शामिल हैं। इस समझौते का घोषित लक्ष्य 2030 तक चीन को कनाडा के निर्यात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। हालांकि, कोवरिग इस समझौते को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान में चीन 'खरीदने के बजाय बेचने की स्थिति में' है और वह दुनिया को अपने निर्यात पर अधिक से अधिक निर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव बना सकता है, उदाहरण के लिए, भविष्य में चीन ी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित आयात सीमा को बढ़ाने की मांग करके। कोवरिग ने इस बात पर जोर दिया कि सस्ते चीन ी आयात घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बड़े खुदरा स्टोर छोटे दुकानदारों को पीछे छोड़ देते हैं, जिससे अंततः प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और बाजार में निर्भरता बढ़ जाती है। कोवरिग ने कैनोला, पोर्क और समुद्री भोजन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया, जो पहले से ही चीन ी बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चीन अचानक व्यापार संबंध समाप्त कर देता है, तो इन क्षेत्रों के व्यवसायों को आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की निर्भरता कनाडा की घरेलू नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे सरकार को चीन को खुश करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि, कोवरिग ने चीन से पूरी तरह से दूरी बनाने की वकालत नहीं की। उनका कहना है कि चीन के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए, लेकिन बहुत सावधानीपूर्वक और सख्त नियमों के साथ, ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ को रोका जा सके। रिपोर्ट में अन्य विशेषज्ञों की भी राय शामिल है, जिन्होंने इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं और चेतावनी दी है कि यह समझौता कनाडा - अमेरिका -मेक्सिको समझौते ( USMCA ) को फिर से बातचीत में लाने पर असर डाल सकता है। इस समझौते के संभावित परिणामों को लेकर विशेषज्ञों ने गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह कनाडा की आर्थिक स्वतंत्रता और अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है। यह समझौता कनाडा की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है.

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। कनाडा द्वारा चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। ग्लोबल न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिग ने चेतावनी दी है कि चीन के प्रति ओटावा की बदलती रणनीति एक खतरनाक कदम है, जिसे वाशिंगटन प्रशासन अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। इस नीति परिवर्तन से कनाडा और उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका के बीच चल रही महत्वपूर्ण बातचीत भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। कोवरिग ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के साथ कनाडा की अधिकांश समस्याओं का समाधान चीन में नहीं छिपा है। उन्होंने आगे जोड़ा कि यदि कनाडा चीन के साथ अत्यधिक निकटता स्थापित करता है, तो अमेरिका की नजरों में वह एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास कम हो जाएगा। कोवरिग ने कनाडा की आर्थिक निर्भरता के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कनाडा के लगभग 75 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को भेजा जाता है, जबकि चीन को निर्यात का हिस्सा केवल लगभग 4 प्रतिशत है। यह स्पष्ट अंतर दोनों देशों पर कनाडा की निर्भरता को दर्शाता है। हाल ही में, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा सरकार ने एक समझौते की घोषणा की, जिसमें सीमित संख्या में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात और कुछ कनाडाई कृषि उत्पादों पर टैरिफ में छूट जैसी बातें शामिल हैं। इस समझौते का घोषित लक्ष्य 2030 तक चीन को कनाडा के निर्यात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। हालांकि, कोवरिग इस समझौते को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान में चीन 'खरीदने के बजाय बेचने की स्थिति में' है और वह दुनिया को अपने निर्यात पर अधिक से अधिक निर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव बना सकता है, उदाहरण के लिए, भविष्य में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित आयात सीमा को बढ़ाने की मांग करके। कोवरिग ने इस बात पर जोर दिया कि सस्ते चीनी आयात घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बड़े खुदरा स्टोर छोटे दुकानदारों को पीछे छोड़ देते हैं, जिससे अंततः प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और बाजार में निर्भरता बढ़ जाती है। कोवरिग ने कैनोला, पोर्क और समुद्री भोजन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया, जो पहले से ही चीनी बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चीन अचानक व्यापार संबंध समाप्त कर देता है, तो इन क्षेत्रों के व्यवसायों को आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की निर्भरता कनाडा की घरेलू नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे सरकार को चीन को खुश करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि, कोवरिग ने चीन से पूरी तरह से दूरी बनाने की वकालत नहीं की। उनका कहना है कि चीन के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए, लेकिन बहुत सावधानीपूर्वक और सख्त नियमों के साथ, ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ को रोका जा सके। रिपोर्ट में अन्य विशेषज्ञों की भी राय शामिल है, जिन्होंने इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं और चेतावनी दी है कि यह समझौता कनाडा-अमेरिका-मेक्सिको समझौते (USMCA) को फिर से बातचीत में लाने पर असर डाल सकता है। इस समझौते के संभावित परिणामों को लेकर विशेषज्ञों ने गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह कनाडा की आर्थिक स्वतंत्रता और अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है। यह समझौता कनाडा की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है





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