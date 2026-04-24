कनाडा PR: उच्च वेतन वालों को मिलेगी प्राथमिकता, भारतीयों पर क्या होगा असर?

कनाडा सरकार जल्द ही PR के लिए आवेदन करने वालों के लिए एक नई प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसमें उच्च वेतन वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बदलाव से भारतीय आईटी, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग पेशेवरों को लाभ होने की संभावना है, लेकिन छात्रों को नुकसान हो सकता है।

कनाडा में स्थायी निवास (PR) प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कनाडाई सरकार जल्द ही एक नई प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है जिसके तहत उच्च वेतन वाले श्रमिकों को PR के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी आय जितनी अधिक होगी, कनाडा में स्थायी निवास ी बनने की आपकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। सरकार ने पहले ही ' हाई-वेज ऑक्यूपेशन ' फैक्टर को शामिल करने की अपनी योजना का संकेत दिया था, और अब ऐसा लगता है कि इसे उम्मीद से पहले ही लागू किया जा सकता है। यह बदलाव कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को प्रभावित करेगा, जो कुशल विदेशी श्रमिकों को PR प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में तीन मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं, और सरकार इन कार्यक्रमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। हालांकि, इन बदलावों को पूरी तरह से लागू होने में 12 से 18 महीने तक का समय लग सकता है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के अधिकारियों ने हाल ही में एक बैठक की जिसमें PR प्रक्रिया में इन महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि CRS (Comprehensive Ranking System) में बदलाव मंत्रिस्तरीय निर्देशों के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि सिस्टम में बड़े बदलावों के लिए कानूनी संशोधन की आवश्यकता होगी। ' हाई-वेज ऑक्यूपेशन ' फैक्टर का उद्देश्य कनाडा को दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना है। इस नए फैक्टर के तहत, कनाडा का कार्य अनुभव और नौकरी की पेशकश रखने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त CRS अंक मिलेंगे, बशर्ते उनकी सैलरी राष्ट्रीय औसत से अधिक हो। ये अतिरिक्त अंक तीन स्तरों में दिए जाएंगे, जो सैलरी के राष्ट्रीय औसत से अधिक होने की मात्रा पर निर्भर करेंगे। IRCC ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंक व्यक्तिगत सैलरी के आधार पर नहीं, बल्कि उस विशेष व्यवसाय (NOC कोड) के लिए जॉब बैंक द्वारा निर्धारित मानक सैलरी के आधार पर दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और सुसंगत हो। इस बदलाव का भारतीय श्रमिक ों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, खासकर आईटी , हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों पर। इन क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की एक बड़ी संख्या कार्यरत है और अक्सर वे राष्ट्रीय औसत से अधिक सैलरी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय श्रमिक ों को अतिरिक्त CRS अंक मिलने की संभावना है, जिससे उनके PR प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। कनाडा में लंबे समय से काम कर रहे भारतीय श्रमिक ों को भी इस नई योजना से लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि, इस नियम का सबसे नकारात्मक प्रभाव भारतीय छात्र ों पर पड़ सकता है। वर्तमान में, सरकार किसी भी प्रकार की पढ़ाई करने पर CRS अंक प्रदान करती है, लेकिन जल्द ही केवल मास्टर्स या पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र ों को अतिरिक्त अंक मिलने की संभावना है। इसका मतलब है कि जिन्होंने छोटे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, उन्हें PR प्राप्त करने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। यह बदलाव कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्र ों के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु होगा। कुल मिलाकर, कनाडा की PR प्रणाली में यह बदलाव उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है.

कनाडा में स्थायी निवास (PR) प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कनाडाई सरकार जल्द ही एक नई प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है जिसके तहत उच्च वेतन वाले श्रमिकों को PR के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी आय जितनी अधिक होगी, कनाडा में स्थायी निवासी बनने की आपकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। सरकार ने पहले ही 'हाई-वेज ऑक्यूपेशन' फैक्टर को शामिल करने की अपनी योजना का संकेत दिया था, और अब ऐसा लगता है कि इसे उम्मीद से पहले ही लागू किया जा सकता है। यह बदलाव कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को प्रभावित करेगा, जो कुशल विदेशी श्रमिकों को PR प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में तीन मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं, और सरकार इन कार्यक्रमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। हालांकि, इन बदलावों को पूरी तरह से लागू होने में 12 से 18 महीने तक का समय लग सकता है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के अधिकारियों ने हाल ही में एक बैठक की जिसमें PR प्रक्रिया में इन महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि CRS (Comprehensive Ranking System) में बदलाव मंत्रिस्तरीय निर्देशों के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि सिस्टम में बड़े बदलावों के लिए कानूनी संशोधन की आवश्यकता होगी। 'हाई-वेज ऑक्यूपेशन' फैक्टर का उद्देश्य कनाडा को दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना है। इस नए फैक्टर के तहत, कनाडा का कार्य अनुभव और नौकरी की पेशकश रखने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त CRS अंक मिलेंगे, बशर्ते उनकी सैलरी राष्ट्रीय औसत से अधिक हो। ये अतिरिक्त अंक तीन स्तरों में दिए जाएंगे, जो सैलरी के राष्ट्रीय औसत से अधिक होने की मात्रा पर निर्भर करेंगे। IRCC ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंक व्यक्तिगत सैलरी के आधार पर नहीं, बल्कि उस विशेष व्यवसाय (NOC कोड) के लिए जॉब बैंक द्वारा निर्धारित मानक सैलरी के आधार पर दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और सुसंगत हो। इस बदलाव का भारतीय श्रमिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, खासकर आईटी, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों पर। इन क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की एक बड़ी संख्या कार्यरत है और अक्सर वे राष्ट्रीय औसत से अधिक सैलरी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय श्रमिकों को अतिरिक्त CRS अंक मिलने की संभावना है, जिससे उनके PR प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। कनाडा में लंबे समय से काम कर रहे भारतीय श्रमिकों को भी इस नई योजना से लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि, इस नियम का सबसे नकारात्मक प्रभाव भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। वर्तमान में, सरकार किसी भी प्रकार की पढ़ाई करने पर CRS अंक प्रदान करती है, लेकिन जल्द ही केवल मास्टर्स या पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक मिलने की संभावना है। इसका मतलब है कि जिन्होंने छोटे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, उन्हें PR प्राप्त करने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। यह बदलाव कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु होगा। कुल मिलाकर, कनाडा की PR प्रणाली में यह बदलाव उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है





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