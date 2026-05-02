कनाडा PR: प्रोसेसिंग शुल्क में वृद्धि, भारतीय आवेदकों पर भी प्रभाव

कनाडा सरकार ने सभी PR कार्यक्रमों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क बढ़ा दिया है। एक्सप्रेस एंट्री, PNP और पारिवारिक प्रायोजन सहित सभी श्रेणियों में शुल्क में वृद्धि हुई है। भारतीय आवेदकों को भी नई दरों का भुगतान करना होगा।

कनाडा में स्थायी निवास (Permanent Residency - PR) प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री (Express Entry), प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम (Provincial Nominee Programs - PNP s) और पारिवारिक प्रायोजन (Family Sponsorship) सहित सभी प्रकार के PR कार्यक्रमों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क में वृद्धि कर दी है। यदि आपकी PR आवेदन प्रक्रियाधीन है, या आप निकट भविष्य में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको नई प्रोसेसिंग शुल्क के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यह शुल्क वृद्धि भारतीय आवेदक ों पर भी लागू होगी। नई प्रोसेसिंग शुल्क सभी PR श्रेणियों के लिए बढ़ाई गई है। यह वृद्धि मुख्य आवेदक (Principal Applicant), जीवनसाथी/सामान्य-विधि भागीदार (Spouse/Common-law Partner) और आश्रित बच्चों (Dependent Children) पर लागू होगी। ' स्थायी निवास के अधिकार की फीस' (Right of Permanent Residence Fee - RPRF ) अधिकांश PR आवेदनों पर लागू होती है, और इसे आवेदन जमा करते समय स्थगित करने का विकल्प चुनने वालों पर भी लागू होगी। अधिकांश श्रेणियों में शुल्क में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पारिवारिक प्रायोजन श्रेणी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 6% के करीब है। यह शुल्क वृद्धि उन सभी आवेदकों को प्रभावित करेगी जो कनाडा में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। सरकार ने यह कदम कनाडा की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उठाया है। शुल्क वृद्धि से प्राप्त राजस्व का उपयोग आव्रजन प्रणाली को बेहतर बनाने और नई सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया जाएगा। विदेशी श्रमिकों के लिए, यदि वे मुख्य आवेदक हैं, तो नई शुल्क 600 कनाडाई डॉलर है, जो पहले 575 कनाडाई डॉलर थी। विदेशी श्रमिक के साथ आने वाले जीवनसाथी या भागीदार को भी PR के लिए आवेदन करते समय यही शुल्क देना होगा। संघीय उच्च कुशल (Federal Skilled) श्रेणी के श्रमिकों ( एक्सप्रेस एंट्री , PNP , क्यूबेक कुशल श्रमिक आदि) के लिए PR प्रोसेसिंग शुल्क बढ़कर 990 कनाडाई डॉलर हो गया है, जो पहले 950 कनाडाई डॉलर था। इसी श्रेणी में, यदि कोई विदेशी श्रमिक अपने जीवनसाथी या भागीदार के लिए PR के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे 990 कनाडाई डॉलर का भुगतान करना होगा। आश्रित बच्चों के लिए यह शुल्क 270 कनाडाई डॉलर हो गया है। यदि किसी श्रमिक ने 30 अप्रैल से पहले PR के लिए आवेदन किया था, लेकिन RPRF का भुगतान स्थगित करने का विकल्प चुना था, तो उन्हें अब नई शुल्क का भुगतान करना होगा, भले ही उन्होंने प्रोसेसिंग शुल्क पुरानी दर पर चुका दिया हो। RPRF उस दर पर आधारित होती है जो भुगतान के समय प्रभावी होती है, न कि आवेदन के समय। यदि किसी आवेदक ने पुरानी शुल्क के साथ आवेदन किया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए?

यदि किसी श्रमिक ने 30 अप्रैल से पहले ऑनलाइन आवेदन किया था, तो IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) को उनका आवेदन और शुल्क तुरंत प्राप्त हो गया है। ऐसे आवेदकों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आवेदन की स्थिति को IRCC की वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शुल्क वृद्धि से कनाडा में आव्रजन प्रक्रिया थोड़ी महंगी हो जाएगी, लेकिन यह आव्रजन प्रणाली की स्थिरता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक शुल्क और आवश्यकताओं की जांच कर लें





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