कनाडा इमिग्रेशन अपडेट: भारतीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट प्रक्रिया हुई तेज, जानें नया प्रोसेसिंग समय

IRCC ने कनाडा स्टडी और वर्क परमिट के लिए ताजा अपडेट जारी किए हैं। भारतीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट मिलना अब पहले से आसान हो गया है, जबकि वर्क परमिट के लिए प्रतीक्षा समय में मामूली वृद्धि देखी गई है।

कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने प्रोसेसिंग समय को लेकर नवीनतम अपडेट जारी किए हैं। कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी परमिट और रोजगार के लिए वर्क परमिट एक अनिवार्य कानूनी दस्तावेज है, जो विदेशियों को वहां अस्थायी रूप से रहने, पढ़ने और काम करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय आवेदकों के लिए एक तरफ जहां राहत की खबर है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में उन्हें अतिरिक्त धैर्य की आवश्यकता होगी। कनाडा सरकार का इमिग्रेशन विभाग हर महीने इन समय-सीमाओं को अपडेट करता है ताकि आवेदकों को अपने भविष्य की योजना बनाने में सुविधा हो।

वर्क परमिट की बात करें तो भारतीय कामगारों के लिए प्रतीक्षा का समय थोड़ा बढ़ गया है। पहले जहां वर्क परमिट 7 सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाता था, वहीं ताजा अपडेट के अनुसार अब इसके लिए 8 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। कनाडा जाने की योजना बना रहे पेशेवरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने यात्रा टिकट और अन्य व्यवस्थाएं इसी नई 8 सप्ताह की समय-सीमा को ध्यान में रखकर करें ताकि अंतिम समय में कोई असुविधा न हो। तुलनात्मक रूप से देखें तो पाकिस्तान के कामगारों के लिए यह समय पहले 29 सप्ताह था जो घटकर अब 16 सप्ताह रह गया है, जो कि एक बड़ी राहत मानी जा रही है।

इसके विपरीत, भारतीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट के मामले में खुशखबरी है। भारतीय छात्रों को अब अपने स्टडी परमिट के लिए मात्र 3 सप्ताह का इंतजार करना होगा, जो कि पहले 4 सप्ताह (लगभग एक महीना) हुआ करता था। यह एक सप्ताह की कमी छात्रों के प्रवेश सत्र और शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के लिए काफी मायने रखती है। पाकिस्तान के छात्रों को अभी भी स्टडी परमिट के लिए 12 सप्ताह का इंतजार करना पड़ रहा है। IRCC स्पष्ट करता है कि प्रोसेसिंग समय का अर्थ आवेदन जमा करने की तिथि से लेकर परमिट मिलने तक की अवधि है। विभाग का दावा है कि वे अपने कुल आवेदनों का लगभग 80 प्रतिशत तय समय सीमा के भीतर ही निपटाने में सफल रहते हैं। आवेदकों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज सही तरीके से जमा करें ताकि देरी की संभावना न रहे। भविष्य में भी यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता और आवेदन की जटिलता पर निर्भर करेगी।





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