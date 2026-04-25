कनावनी झुग्गियों में अवैध मीटरिंग: भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

गाजियाबाद के कनावनी में खाली प्लाटों पर अवैध रूप से लगाए गए कॉमर्शियल मीटरों की जांच में अनियमितता पाई गई है। विद्युत निगम के उच्च अधिकारी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।

राहुल कुमार, साहिबाबाद ( गाजियाबाद )। कनावनी की झुग्गियों में बिजली आपूर्ति के लिए खाली प्लाट में लगाए गए कॉमर्शियल पोस्टपेड मीटर कमेटी की जांच में भी अवैध पाए गए हैं। यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित कनावनी की 1500 से अधिक झुग्गियों में चल रहे बिजली के अवैध कारोबार से जुड़ा है। विद्युत निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलीभगत करके खाली प्लाटों पर ही कॉमर्शियल कनेक्शन दे दिए, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस अवैध गतिविधि के कारण विद्युत निगम को हर महीने लगभग 30 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। यह खेल पिछले 10 वर्षों से चल रहा था, और अब विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि एलटी लाइन और ट्रांसफार्मर में सीधे तार लगाकर भी बिजली बेची जा रही थी, जिससे विद्युत आपूर्ति में भी अनियमितता हो रही थी और आग लगने का खतरा बना हुआ था। दैनिक जागरण ने 23 अप्रैल को इस मामले को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद मुख्यालय स्तर से इस खबर का संज्ञान लिया गया और स्थानीय अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने जांच कमेटी को आदेश दिया है कि कॉमर्शियल कनेक्शन देने के बिंदु को भी जांच में शामिल किया जाए। कमेटी को यह पता लगाना है कि कनेक्शन देते समय कौन से अधिकारी किस पद पर तैनात थे - एक्सईएन, एसडीओ और जेई - और उनकी एक सूची तैयार करनी है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या कॉमर्शियल कनेक्शन देते समय वहां कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही थी, या फिर फर्जी रिपोर्ट बनाकर कनेक्शन जारी कर दिए गए थे। अधिकारियों को यह भी जांचना है कि क्या कनेक्शन देने की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता बरती गई थी, और यदि हां, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार था। अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी अधिकारी इस अवैध मीटरिंग और कनेक्शन देने के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा, तो उनके खिलाफ मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक बिजली पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस मामले में, विद्युत निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली की चोरी और अवैध गतिविधियों को रोका जाए, और सभी उपभोक्ताओं को उचित और कानूनी तरीके से बिजली उपलब्ध कराई जाए। जांच कमेटी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पिछले 10 वर्षों में उन सभी अधिकारियों के कार्यकाल की सूची तैयार करें, जिनके कार्यकाल में खाली प्लाटों पर कॉमर्शियल कनेक्शन दिए गए थे। इन अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही, मुख्यालय को भी उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने बताया कि यह मामला विद्युत निगम के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, और वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें बिजली चोरी या अवैध गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचित करें। विद्युत निगम इस मामले में जनता के सहयोग की अपेक्षा करता है, ताकि बिजली चोरी और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इस मामले में, विद्युत निगम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जाए, और बिजली की चोरी और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। यह कार्रवाई विद्युत निगम की ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

राहुल कुमार, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। कनावनी की झुग्गियों में बिजली आपूर्ति के लिए खाली प्लाट में लगाए गए कॉमर्शियल पोस्टपेड मीटर कमेटी की जांच में भी अवैध पाए गए हैं। यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित कनावनी की 1500 से अधिक झुग्गियों में चल रहे बिजली के अवैध कारोबार से जुड़ा है। विद्युत निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलीभगत करके खाली प्लाटों पर ही कॉमर्शियल कनेक्शन दे दिए, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस अवैध गतिविधि के कारण विद्युत निगम को हर महीने लगभग 30 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। यह खेल पिछले 10 वर्षों से चल रहा था, और अब विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि एलटी लाइन और ट्रांसफार्मर में सीधे तार लगाकर भी बिजली बेची जा रही थी, जिससे विद्युत आपूर्ति में भी अनियमितता हो रही थी और आग लगने का खतरा बना हुआ था। दैनिक जागरण ने 23 अप्रैल को इस मामले को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद मुख्यालय स्तर से इस खबर का संज्ञान लिया गया और स्थानीय अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने जांच कमेटी को आदेश दिया है कि कॉमर्शियल कनेक्शन देने के बिंदु को भी जांच में शामिल किया जाए। कमेटी को यह पता लगाना है कि कनेक्शन देते समय कौन से अधिकारी किस पद पर तैनात थे - एक्सईएन, एसडीओ और जेई - और उनकी एक सूची तैयार करनी है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या कॉमर्शियल कनेक्शन देते समय वहां कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही थी, या फिर फर्जी रिपोर्ट बनाकर कनेक्शन जारी कर दिए गए थे। अधिकारियों को यह भी जांचना है कि क्या कनेक्शन देने की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता बरती गई थी, और यदि हां, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार था। अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी अधिकारी इस अवैध मीटरिंग और कनेक्शन देने के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा, तो उनके खिलाफ मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक बिजली पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस मामले में, विद्युत निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली की चोरी और अवैध गतिविधियों को रोका जाए, और सभी उपभोक्ताओं को उचित और कानूनी तरीके से बिजली उपलब्ध कराई जाए। जांच कमेटी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पिछले 10 वर्षों में उन सभी अधिकारियों के कार्यकाल की सूची तैयार करें, जिनके कार्यकाल में खाली प्लाटों पर कॉमर्शियल कनेक्शन दिए गए थे। इन अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही, मुख्यालय को भी उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने बताया कि यह मामला विद्युत निगम के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, और वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें बिजली चोरी या अवैध गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचित करें। विद्युत निगम इस मामले में जनता के सहयोग की अपेक्षा करता है, ताकि बिजली चोरी और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इस मामले में, विद्युत निगम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जाए, और बिजली की चोरी और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। यह कार्रवाई विद्युत निगम की ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है





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