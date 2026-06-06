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कनिहार झील पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, 132 करोड़ रुपये से संवारेगा प्रयागराज नगर निगम

प्रयागराज नगर निगम News

कनिहार झील पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, 132 करोड़ रुपये से संवारेगा प्रयागराज नगर निगम
कनिहार झीलप्रयागराज नगर निगमपर्यटन स्थल
📆06-06-2026 07:20:00
📰Dainik Jagran
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प्रयागराज नगर निगम कनिहार झील को 132 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। इस कार्य की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर से होगी।

प्रयागराज नगर निगम कनिहार झील को 132 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। इस कार्य की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर से होगी। कनिहार झील को विकसित करने के लिए सबसे पहले उसकी गहराई बढ़ाई जाएगी। इसके बाद उसमें जल संरक्षण का व्यापक प्रबंधक किया जाएगा। कनिहार झील को पर्यटक स्थल बनाने के लिए यहां जगह-जगह हट बनाए जाएंगे। लकड़ी की बेंच भी लगाई जाएगी। पीने का पानी समेत अन्य सुविधाएं होंगी। ग्रीन रेस्तरां का भी निर्माण होगा। वाटर गेम की भी सुविधा भी मिल सकेगी। हर्बल गार्डेन, रोज गार्डेन को भी विकसित किया जाएगा.

प्रयागराज नगर निगम कनिहार झील को 132 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। इस कार्य की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर से होगी। कनिहार झील को विकसित करने के लिए सबसे पहले उसकी गहराई बढ़ाई जाएगी। इसके बाद उसमें जल संरक्षण का व्यापक प्रबंधक किया जाएगा। कनिहार झील को पर्यटक स्थल बनाने के लिए यहां जगह-जगह हट बनाए जाएंगे। लकड़ी की बेंच भी लगाई जाएगी। पीने का पानी समेत अन्य सुविधाएं होंगी। ग्रीन रेस्तरां का भी निर्माण होगा। वाटर गेम की भी सुविधा भी मिल सकेगी। हर्बल गार्डेन, रोज गार्डेन को भी विकसित किया जाएगा

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कनिहार झील प्रयागराज नगर निगम पर्यटन स्थल 132 करोड़ रुपये

 

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