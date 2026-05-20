Head Topics

कन्नौज में दुल्हन की शादी से पहले प्रेमी संग भागने से तनाव

कानपुर देहात News

कन्नौज में दुल्हन की शादी से पहले प्रेमी संग भागने से तनाव
कन्नौजदुल्हनप्रेमी
📆20-05-2026 17:48:00
📰Dainik Jagran
90 sec. here / 27 min. at publisher
📊News: 123% · Publisher: 53%

कन्नौज में जयमाल से ठीक पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन, मान-मनौव्वल के बाद साली बनी दूल्हे की दुल्हन।

कन्नौज में जयमाल से ठीक पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन , मान-मनौव्वल के बाद साली बनी दूल्हे की दुल्हन कन्नौज के तालग्राम में शादी से पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके बाद घंटों पंचायत चली। समझौते के तहत दूल्हे ने दुल्हन की छोटी बहन से शादी चाइल्ड हेल्पलाइन ने बालिग होने की पुष्टि की कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात शादी समारोह में जयमाल से पहले ही दुल्हन प्रेमी के साथ भाग निकली। दुल्हन के यकायक गायब होने से बरातियों व घरातियों में हलचल मच गई। काफी देर तक तलाश पंचायत के बाद दोनों परिवारों में समझौता हो गया। युवक की शादी दुल्हन की छोटी बहन से करा दी गई। इस बीच ना बालिग की शादी की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों के अनुसार जिला कानपुर देहात के थाना बिल्हौर क्षेत्र की निवासी युवती की शादी थाना तालग्राम की चौकी सलेमपुर के अंतर्गत एक गांव निवासी युवक से तय थी। शादी का कार्यक्रम चौकी अमोलर क्षेत्र के एक गांव में युवती की मौसी के घर आयोजित किया गया था। मंगलवार शाम बरात धूमधाम से पहुंची। द्वारचार की रस्में चल रही थीं। इसी बीच दुल्हन लापता हो गई। तलाश करने के दौरान पता चला कि वह प्रेमी के साथ चली गई है। इससे दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। रिश्तेदार व गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में घंटों पंचायत चली। मान-मनौव्वल के बाद स्वजन ने दूल्हे की शादी दुल्हन की छोटी बहन से कराने पर सहमति जता दी। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू ही हुई थीं कि किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन को ना बालिग की शादी होने की सूचना दे दी। इस पर जिला चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक तौफीक रजा टीम व अमोलर चौकी पुलिस के साथ पहुंचे। टीम ने युवती के आधार कार्ड शैक्षिक प्रमाणपत्र ों की जांच की। इसमें वह बालिग पाई गई। इसके बाद टीम लौट गई। बाद में सीमित लोगों की मौजूदगी में विवाह की रस्में पूरी कर दुल्हन की विदाई करा दी गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजय राठौर ने बताया कि जांच में युवती बालिग पाई गई। इसके बाद विवाह संपन्न कराने में कोई बाधा नहीं रही.

कन्नौज में जयमाल से ठीक पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन, मान-मनौव्वल के बाद साली बनी दूल्हे की दुल्हन कन्नौज के तालग्राम में शादी से पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके बाद घंटों पंचायत चली। समझौते के तहत दूल्हे ने दुल्हन की छोटी बहन से शादी कचाइल्ड हेल्पलाइन ने बालिग होने की पुष्टि कीकन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात शादी समारोह में जयमाल से पहले ही दुल्हन प्रेमी के साथ भाग निकली। दुल्हन के यकायक गायब होने से बरातियों व घरातियों में हलचल मच गई। काफी देर तक तलाश व पंचायत के बाद दोनों परिवारों में समझौता हो गया। युवक की शादी दुल्हन की छोटी बहन से करा दी गई। इस बीच नाबालिग की शादी की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों के अनुसार जिला कानपुर देहात के थाना बिल्हौर क्षेत्र की निवासी युवती की शादी थाना तालग्राम की चौकी सलेमपुर के अंतर्गत एक गांव निवासी युवक से तय थी। शादी का कार्यक्रम चौकी अमोलर क्षेत्र के एक गांव में युवती की मौसी के घर आयोजित किया गया था। मंगलवार शाम बरात धूमधाम से पहुंची। द्वारचार की रस्में चल रही थीं। इसी बीच दुल्हन लापता हो गई। तलाश करने के दौरान पता चला कि वह प्रेमी के साथ चली गई है। इससे दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। रिश्तेदार व गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में घंटों पंचायत चली। मान-मनौव्वल के बाद स्वजन ने दूल्हे की शादी दुल्हन की छोटी बहन से कराने पर सहमति जता दी। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू ही हुई थीं कि किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन को नाबालिग की शादी होने की सूचना दे दी। इस पर जिला चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक तौफीक रजा टीम व अमोलर चौकी पुलिस के साथ पहुंचे। टीम ने युवती के आधार कार्ड व शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच की। इसमें वह बालिग पाई गई। इसके बाद टीम लौट गई। बाद में सीमित लोगों की मौजूदगी में विवाह की रस्में पूरी कर दुल्हन की विदाई करा दी गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजय राठौर ने बताया कि जांच में युवती बालिग पाई गई। इसके बाद विवाह संपन्न कराने में कोई बाधा नहीं रही

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

कन्नौज दुल्हन प्रेमी शादी मान-मनौव्वल साली बनी दूल्हे की दुल्हन कानपुर देहात थाना बिल्हौर चौकी सलेमपुर गांव युवती युवक शादी का कार्यक्रम द्वारचार की रस्में तलाश पंचायत समझौता चाइल्ड हेल्पलाइन जिला बाल संरक्षण अधिकारी आधार कार्ड शैक्षिक प्रमाणपत्र बालिग विवाह रस्में

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 20:48:37