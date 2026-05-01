कन्नौज में सड़क दुर्घटना: कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में बिहार के भागलपुर जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की मौत हो गई। उनके साथ सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।
कन्नौज में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में बिहार के भागलपुर जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का दुखद निधन हो गया। वे दिल्ली से सड़क मार्ग से अपने गृह जनपद भागलपुर लौट रहे थे, तभी कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उनकी कार एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे रनवां गांव के पास हुई। प्रवीण सिंह कुशवाहा के साथ उनकी साली कुमारी सपना और एक अन्य युवक विभु आर्यन भी कार में सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवीण सिंह कुशवाहा दिल्ली से इनोवा कार द्वारा पटना वापस जा रहे थे। कार को विनोद मंडल नामक चालक चला रहा था। जैसे ही वे तालग्राम क्षेत्र के किमी संख्या 169 के पास पहुंचे, चालक को अचानक झपकी आ गई। झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण टक्कर में प्रवीण सिंह कुशवाहा को गंभीर चोटें आईं, जिनमें उनके दोनों हाथों और छाती की हड्डियां टूट गईं। उनके साथ सवार अन्य दो लोग भी घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल ों को निकटवर्ती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। प्रवीण सिंह कुशवाहा और उनकी साली कुमारी सपना की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही प्रवीण सिंह कुशवाहा ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और चालक विनोद मंडल से पूछताछ की जा रही है। यह दुर्घटना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा उपायों और चालकों की सतर्कता की आवश्यकता पर फिर से प्रकाश डालती है। अक्सर तेज गति और थकान के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा एक सक्रिय राजनेता थे और उन्होंने भागलपुर जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे पटना, भागलपुर और कहलगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे थे। उनका असामयिक निधन बिहार की राजनीति में एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और समर्थकों को इस दुःख की घड़ी में सांत्वना व्यक्त की जा रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। वाहन चालकों को थकान होने पर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और हमेशा गति सीमा का पालन करना चाहिए.
कन्नौज में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में बिहार के भागलपुर जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का दुखद निधन हो गया। वे दिल्ली से सड़क मार्ग से अपने गृह जनपद भागलपुर लौट रहे थे, तभी कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उनकी कार एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे रनवां गांव के पास हुई। प्रवीण सिंह कुशवाहा के साथ उनकी साली कुमारी सपना और एक अन्य युवक विभु आर्यन भी कार में सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवीण सिंह कुशवाहा दिल्ली से इनोवा कार द्वारा पटना वापस जा रहे थे। कार को विनोद मंडल नामक चालक चला रहा था। जैसे ही वे तालग्राम क्षेत्र के किमी संख्या 169 के पास पहुंचे, चालक को अचानक झपकी आ गई। झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण टक्कर में प्रवीण सिंह कुशवाहा को गंभीर चोटें आईं, जिनमें उनके दोनों हाथों और छाती की हड्डियां टूट गईं। उनके साथ सवार अन्य दो लोग भी घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को निकटवर्ती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। प्रवीण सिंह कुशवाहा और उनकी साली कुमारी सपना की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही प्रवीण सिंह कुशवाहा ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और चालक विनोद मंडल से पूछताछ की जा रही है। यह दुर्घटना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा उपायों और चालकों की सतर्कता की आवश्यकता पर फिर से प्रकाश डालती है। अक्सर तेज गति और थकान के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा एक सक्रिय राजनेता थे और उन्होंने भागलपुर जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे पटना, भागलपुर और कहलगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे थे। उनका असामयिक निधन बिहार की राजनीति में एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और समर्थकों को इस दुःख की घड़ी में सांत्वना व्यक्त की जा रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। वाहन चालकों को थकान होने पर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और हमेशा गति सीमा का पालन करना चाहिए
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