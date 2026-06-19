कन्या राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल: करियर में बड़े बदलाव के संकेत

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में बहुत मजबूत और नई शुरुआत वाला रहेगा। यदि आप नौकरी या भविष्य में कोई बदलाव चाहते हैं, तो परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखें। आज दशम भाव में स्वराशि के बुध-सूर्य और ग्यारहवे भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति रहेगी। आज चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें भाव से होते हुए आपकी ही राशि (लग्न) की तरफ बढ़ रहा है। आपके लग्नेश बुध आज सूर्य के साथ आपके दसवें (कर्म) भाव में स्वराशि के होकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो करियर के लिए बेहद मजबूत स्थिति है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव में गुरु-शुक्र की उपस्थिति भविष्य के लिए शुभ संकेत दे रही है।
आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में बहुत मजबूत और नई शुरुआत वाला रहेगा। यदि आप नौकरी या भविष्य में कोई बदलाव चाहते हैं, तो परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखें। आज दशम भाव में स्वराशि के बुध-सूर्य और ग्यारहवे भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति रहेगी। आज चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें भाव से होते हुए आपकी ही राशि (लग्न) की तरफ बढ़ रहा है। आपके लग्नेश बुध आज सूर्य के साथ आपके दसवें (कर्म) भाव में स्वराशि के होकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो करियर के लिए बेहद मजबूत स्थिति है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव में गुरु-शुक्र की उपस्थिति भविष्य के लिए शुभ संकेत दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन करियर को नई ऊंचाई और पहचान देने वाला है। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे, तो आज कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है। आपकी बुद्धि और कौशल की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी। यदि आज आपको जन्मस्थान से दूर या किसी बाहरी जगह से नौकरी का नया अवसर मिले, तो उस पर गंभीरता से विचार करें। फिलहाल फिजूलखर्ची से बचें, आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। आज का दिन रिश्तों को थोड़ा समय और स्पेस देने का है। प्रेम जीवन में पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। हर बात को इसी पल सुलझाने की जिद छोड़ दें, कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक होती हैं। परिवार में बड़ों और संतों का आशीर्वाद शुभ फल देगा। यदि करियर के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ रहा हो, तो परिवार से खुलकर सलाह लें। आज शारीरिक थकान और मानसिक बोझ के कारण पैरों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है। अपने खानपान में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें ताकि कमजोरी महसूस न हो। जल्दबाजी में काम करने से बचें। यदि तनाव ज्यादा लगे, तो काम का बोझ सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बांट लें और आराम करें। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की श्रद्धा भाव से धूप-दीप जलाकर पूजा करें और किसी बुजुर्ग या संत की सेवा करके उनका आशीर्वाद लें.
आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में बहुत मजबूत और नई शुरुआत वाला रहेगा। यदि आप नौकरी या भविष्य में कोई बदलाव चाहते हैं, तो परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखें। आज दशम भाव में स्वराशि के बुध-सूर्य और ग्यारहवे भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति रहेगी। आज चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें भाव से होते हुए आपकी ही राशि (लग्न) की तरफ बढ़ रहा है। आपके लग्नेश बुध आज सूर्य के साथ आपके दसवें (कर्म) भाव में स्वराशि के होकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो करियर के लिए बेहद मजबूत स्थिति है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव में गुरु-शुक्र की उपस्थिति भविष्य के लिए शुभ संकेत दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन करियर को नई ऊंचाई और पहचान देने वाला है। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे, तो आज कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है। आपकी बुद्धि और कौशल की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी। यदि आज आपको जन्मस्थान से दूर या किसी बाहरी जगह से नौकरी का नया अवसर मिले, तो उस पर गंभीरता से विचार करें। फिलहाल फिजूलखर्ची से बचें, आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। आज का दिन रिश्तों को थोड़ा समय और स्पेस देने का है। प्रेम जीवन में पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। हर बात को इसी पल सुलझाने की जिद छोड़ दें, कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक होती हैं। परिवार में बड़ों और संतों का आशीर्वाद शुभ फल देगा। यदि करियर के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ रहा हो, तो परिवार से खुलकर सलाह लें। आज शारीरिक थकान और मानसिक बोझ के कारण पैरों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है। अपने खानपान में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें ताकि कमजोरी महसूस न हो। जल्दबाजी में काम करने से बचें। यदि तनाव ज्यादा लगे, तो काम का बोझ सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बांट लें और आराम करें। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की श्रद्धा भाव से धूप-दीप जलाकर पूजा करें और किसी बुजुर्ग या संत की सेवा करके उनका आशीर्वाद लें
कन्या राशि आज का राशिफल करियर बुधादित्य योग गुरु-शुक्र धैर्य प्रतिष्ठा रिश्ते स्वास्थ्य