कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले सात दिन खुद पर नियंत्रण रखने और जीवन में संतुलन स्थापित करने के रहेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 जून 2026 : सही कार्ययोजना और धैर्य से बनेंगे काम, उन्नति के मिलेंगे नए रास्ते Virgo weekly horoscope 8 to 14 June 2026 : कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले सात दिन खुद पर नियंत्रण रखने और जीवन में संतुलन स्थापित करने के रहेंगे। इस हफ्ते चंद्रदेव का गोचर आपके छठे भाव (कुंभ राशि) से प्रारंभ होकर सातवें, आठवें और नौवें भाव (वृषभ राशि) तक की यात्रा पूरी करेगा। सितारों की यह बदलती चाल आपके कार्यक्षेत्र की दक्षता, व्यक्तिगत रिश्तों, आंतरिक विचारों और आपकी किस्मत पर गहरा प्रभाव डालेगी। सप्ताह के शुरुआती भाग में चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आपको अपने जिम्मेदारियों और दिनचर्या के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा। इसके बाद 9 जून 2026 को चंद्रदेव आपके सातवें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक और निजी संबंधों में मजबूती आएगी। ध्यान रहे कि 11 जून को जब चंद्रमा का आगमन मेष राशि में होगा, तो आपके आठवें भाव की गतिविधियां सक्रिय होंगी, जो आपको गंभीर चिंतन और खुद के सुधार के मार्ग पर ले जाएंगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी 13 जून को चंद्रमा का आपके भाग्य भाव (वृषभ राशि) में जाना आपकी राहों को आसान करेगा और ईश्वरीय कृपा का अनुभव कराएगा। पेशेवर मोर्चे पर यह हफ्ता नई कार्यकुशलता और बड़ी प्रगति की संभावनाओं से भरा है। सप्ताह के आरंभ में 8 जून 2026 को कुंभ राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने लंबित कार्यों और दफ्तर की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। यदि आप फोकस होकर काम करेंगे, तो कार्यस्थल का कॉम्पिटिशन भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 9 जून 2026 को जब चंद्रदेव मीन राशि की ओर बढ़ेंगे, तब व्यावसायिक साझेदारियों और सामूहिक प्रयासों को एक नई ताकत मिलेगी। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेंगे, इस अवधि में कामकाज और व्यवसाय से जुड़े किसी भी मामले में बड़ा जोखिम या शॉर्टकट अपनाने से बचें और केवल शोध व फैक्चुअल जांच पर ध्यान दें। आखिर में 13 जून 2026 को वृषभ राशि के चंद्रमा आपके भीतर नए उत्साह का संचार करेंगे, जिससे आपको किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बेहतरीन मार्गदर्शन और करियर में नया मुकाम मिलेगा। धन के प्रबंधन और आर्थिक फैसलों के लिहाज से यह सप्ताह सतर्कता के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। 8 जून 2026 को कुंभ राशि के चंद्रमा के रहते हुए रोजमर्रा के खर्चे और कुछ अचानक आई जिम्मेदारी आपकी जेब पर असर डाल सकती है, लेकिन सुनियोजित बजट से सब नियंत्रित रहेगा। 9 जून 2026 को जब चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो बिजनेस पार्टनर या करीबियों के साथ धन के नए स्रोतों को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा आपको संयुक्त संपत्ति, पैतृक धन या नए निवेशों के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी देते हैं, जल्दबाजी में कहीं भी पूंजी न लगाएं। 13 जून 2026 को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही आपकी वित्तीय स्थिति में सुखद बदलाव दिखाई देगा, जिससे भविष्य के लिए धन संचय के नए रास्ते खुलेंगे। यह सप्ताह आपसे अपनी दैनिक आदतों को सुधारने और अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को संजोने की मांग करता है। शुरुआत में कुंभ राशि के चंद्रमा आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे कोई नई और अच्छी आदत अपनाने में मदद मिलेगी। 9 जून 2026 को जब चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो आप आसपास के लोगों के व्यवहार को लेकर थोड़े भावुक हो सकते हैं, ऐसे समय में खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ व्यस्त रखें। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा के कारण काम की अधिकता से मानसिक थकान या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, इसलिए काम के बीच विश्राम को भी स्थान दें। 13 जून 2026 को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही सेहत में स्थिरता आएगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख और आपसी सामंजस्य के दृष्टिकोण से यह सात दिन पुराने गिले-शिकवे दूर करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। 8 जून 2026 को कुंभ राशि के चंद्रमा के कारण आप अपने कर्तव्यों में व्यस्त रह सकते हैं, फिर भी परिजनों का स्नेह आपको हिम्मत देगा। 9 जून 2026 को चंद्रदेव का मीन राशि में जाना आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता लेकर आएगा, आपसी संवाद से पुरानी दूरियां समाप्त होंगी। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। विशेष रूप से 8 जून 2026 को शुक्रदेव का कर्क राशि में जाना आपके सामाजिक मान-सम्मान को बढ़ाएगा और मित्रों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा के रहते हुए किसी पर भी बेवजह संदेह करने से बचें। 13 जून 2026 को वृषभ राशि के चंद्रमा घर में शांतिपूर्ण और आनंदमयी माहौल तैयार करेगा। छात्रों के लिए यह सप्ताह अपनी छिपी हुई बौद्धिक क्षमताओं को उजागर करने और समय का सही इस्तेमाल करने का है। सप्ताह के शुरुआत में कुंभ राशि के चंद्रमा आपके भीतर कड़ा अनुशासन और पढ़ाई के प्रति गंभीरता पैदा करेगा। 9 जून 2026 को चंद्रदेव का मीन राशि में जाना कंबाइंड स्टडी या सहपाठियों के साथ मिलकर जटिल विषयों को हल करने के लिए उत्तम है। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा तकनीकी, वैज्ञानिक या गूढ़ रहस्यों से जुड़ी विद्या ग्रहण कर रहे जातकों को विशेष सफलता देगा। 13 जून 2026 को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे छात्रों का मनोबल और एकाग्रता बढ़ेगी। बुधदेव की अनुकूल स्थिति पूरे हफ्ते आपकी निर्णय क्षमता और याददाश्त को उत्कृष्ट बनाए रखेगी। बुधवार के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां किसी जरूरतमंद को दान करें। अपने कार्यस्थल और अध्ययन कक्ष को पूरी तरह साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। आनंद सागर पाठ.

कन्या साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 जून 2026 : सही कार्ययोजना और धैर्य से बनेंगे काम, उन्नति के मिलेंगे नए रास्ते Virgo weekly horoscope 8 to 14 June 2026 : कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले सात दिन खुद पर नियंत्रण रखने और जीवन में संतुलन स्थापित करने के रहेंगे। इस हफ्ते चंद्रदेव का गोचर आपके छठे भाव (कुंभ राशि) से प्रारंभ होकर सातवें, आठवें और नौवें भाव (वृषभ राशि) तक की यात्रा पूरी करेगा। सितारों की यह बदलती चाल आपके कार्यक्षेत्र की दक्षता, व्यक्तिगत रिश्तों, आंतरिक विचारों और आपकी किस्मत पर गहरा प्रभाव डालेगी। सप्ताह के शुरुआती भाग में चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आपको अपने जिम्मेदारियों और दिनचर्या के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा। इसके बाद 9 जून 2026 को चंद्रदेव आपके सातवें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक और निजी संबंधों में मजबूती आएगी। ध्यान रहे कि 11 जून को जब चंद्रमा का आगमन मेष राशि में होगा, तो आपके आठवें भाव की गतिविधियां सक्रिय होंगी, जो आपको गंभीर चिंतन और खुद के सुधार के मार्ग पर ले जाएंगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी 13 जून को चंद्रमा का आपके भाग्य भाव (वृषभ राशि) में जाना आपकी राहों को आसान करेगा और ईश्वरीय कृपा का अनुभव कराएगा। पेशेवर मोर्चे पर यह हफ्ता नई कार्यकुशलता और बड़ी प्रगति की संभावनाओं से भरा है। सप्ताह के आरंभ में 8 जून 2026 को कुंभ राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने लंबित कार्यों और दफ्तर की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। यदि आप फोकस होकर काम करेंगे, तो कार्यस्थल का कॉम्पिटिशन भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 9 जून 2026 को जब चंद्रदेव मीन राशि की ओर बढ़ेंगे, तब व्यावसायिक साझेदारियों और सामूहिक प्रयासों को एक नई ताकत मिलेगी। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेंगे, इस अवधि में कामकाज और व्यवसाय से जुड़े किसी भी मामले में बड़ा जोखिम या शॉर्टकट अपनाने से बचें और केवल शोध व फैक्चुअल जांच पर ध्यान दें। आखिर में 13 जून 2026 को वृषभ राशि के चंद्रमा आपके भीतर नए उत्साह का संचार करेंगे, जिससे आपको किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बेहतरीन मार्गदर्शन और करियर में नया मुकाम मिलेगा। धन के प्रबंधन और आर्थिक फैसलों के लिहाज से यह सप्ताह सतर्कता के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। 8 जून 2026 को कुंभ राशि के चंद्रमा के रहते हुए रोजमर्रा के खर्चे और कुछ अचानक आई जिम्मेदारी आपकी जेब पर असर डाल सकती है, लेकिन सुनियोजित बजट से सब नियंत्रित रहेगा। 9 जून 2026 को जब चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो बिजनेस पार्टनर या करीबियों के साथ धन के नए स्रोतों को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा आपको संयुक्त संपत्ति, पैतृक धन या नए निवेशों के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी देते हैं, जल्दबाजी में कहीं भी पूंजी न लगाएं। 13 जून 2026 को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही आपकी वित्तीय स्थिति में सुखद बदलाव दिखाई देगा, जिससे भविष्य के लिए धन संचय के नए रास्ते खुलेंगे। यह सप्ताह आपसे अपनी दैनिक आदतों को सुधारने और अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को संजोने की मांग करता है। शुरुआत में कुंभ राशि के चंद्रमा आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे कोई नई और अच्छी आदत अपनाने में मदद मिलेगी। 9 जून 2026 को जब चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो आप आसपास के लोगों के व्यवहार को लेकर थोड़े भावुक हो सकते हैं, ऐसे समय में खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ व्यस्त रखें। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा के कारण काम की अधिकता से मानसिक थकान या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, इसलिए काम के बीच विश्राम को भी स्थान दें। 13 जून 2026 को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही सेहत में स्थिरता आएगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख और आपसी सामंजस्य के दृष्टिकोण से यह सात दिन पुराने गिले-शिकवे दूर करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। 8 जून 2026 को कुंभ राशि के चंद्रमा के कारण आप अपने कर्तव्यों में व्यस्त रह सकते हैं, फिर भी परिजनों का स्नेह आपको हिम्मत देगा। 9 जून 2026 को चंद्रदेव का मीन राशि में जाना आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता लेकर आएगा, आपसी संवाद से पुरानी दूरियां समाप्त होंगी। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। विशेष रूप से 8 जून 2026 को शुक्रदेव का कर्क राशि में जाना आपके सामाजिक मान-सम्मान को बढ़ाएगा और मित्रों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा के रहते हुए किसी पर भी बेवजह संदेह करने से बचें। 13 जून 2026 को वृषभ राशि के चंद्रमा घर में शांतिपूर्ण और आनंदमयी माहौल तैयार करेगा। छात्रों के लिए यह सप्ताह अपनी छिपी हुई बौद्धिक क्षमताओं को उजागर करने और समय का सही इस्तेमाल करने का है। सप्ताह के शुरुआत में कुंभ राशि के चंद्रमा आपके भीतर कड़ा अनुशासन और पढ़ाई के प्रति गंभीरता पैदा करेगा। 9 जून 2026 को चंद्रदेव का मीन राशि में जाना कंबाइंड स्टडी या सहपाठियों के साथ मिलकर जटिल विषयों को हल करने के लिए उत्तम है। 11 जून 2026 को मेष राशि के चंद्रमा तकनीकी, वैज्ञानिक या गूढ़ रहस्यों से जुड़ी विद्या ग्रहण कर रहे जातकों को विशेष सफलता देगा। 13 जून 2026 को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे छात्रों का मनोबल और एकाग्रता बढ़ेगी। बुधदेव की अनुकूल स्थिति पूरे हफ्ते आपकी निर्णय क्षमता और याददाश्त को उत्कृष्ट बनाए रखेगी। बुधवार के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां किसी जरूरतमंद को दान करें। अपने कार्यस्थल और अध्ययन कक्ष को पूरी तरह साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। आनंद सागर पाठ





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कन्या राशिफल साप्ताहिक राशिफल 8 जून 2026 14 जून 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

साप्ताहिक लकी राशिफल, 8 से 14 जून 2026 : गजलक्ष्मी योग से मिथुन, सिंह को मिलेगा धन लाभ, जानें जून का दूसरे सप्ताह किसके लिए शुभWeekly Lucky Horoscope 8 to 14 June 2026 : जून के दूसरे सप्ताह में ग्रहों की बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने वाला है। इस हफ्ते गजलक्ष्मी योग के साथ धन योग और गौरी योग का शुभ संयोग बनेगा। इस हफ्ते की शुरुआत में शुक्र गुरु की युति कर्क राशि में होगी जिससे गजलक्ष्मी योग और चंद्रमा और मंगल की युति बनने से धन योग और सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर...

Read more »

करियर और बिजनेस में चाहिए अपार सफलता? तो सूर्य देव को ऐसे दें अर्घ्य - do you desire immense success in your career and business then offer arghya to the sun god in this mannerभानु सप्तमी Bhanu Saptami 2026 के दिन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है।

Read more »

'पीएम मोदी के आर्थिक सुधार देश की समृद्धि को लगातार दे रहे हैं बढ़ावा', अमित शाह का बड़ा बयान - pm modi reforms continue to boost economic prosperity says amit shahवित्त वर्ष 2026 में देश द्वारा दर्ज की गई 7.

Read more »

साप्ताहिक लव राशिफल 8 से 14 जून 2026इस हफ्ते प्यार की राह आसान और खूबसूरत होने के आसार हैं। 8 जून को जब शुक्र कर्क राशि में कदम रखेंगे, तो रिश्तों में एक-दूसरे की परवाह, अपनापन और घरेलू सुकून बढ़ेगा।

Read more »

French Open: 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, इतिहास नहीं लिख पाईं माजा चवालिनस्काFrench Open 2026: मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। 19 साल की रूसी खिलाड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी है।

Read more »

एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक द्वारा 8 से 14 जून 2026 तक का साप्ताहिक वित्त राशिफलयह सभी राशियों के लिए धन लाभ, खर्चों और निवेश परआनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। जून का यह सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए वित्त के हिसाब से बेहद खास रहने वाला है।

Read more »