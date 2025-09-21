कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग और सलमान खान को मिली धमकी: जानिए पूरा मामला

कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार फायरिंग, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। ऑडियो में सलमान खान के साथ काम करने वालों को धमकी दी गई है। अक्षय कुमार ने शो में की फायरिंग पर चुटकी।

नई दिल्ली: कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में अक्षय कुमार अक्सर आते जाते रहते हैं और हर बार कॉमेडियन के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में भी अक्षय कुमार मेहमान बनकर पहुंचे, जहां उन्होंने कपिल शर्मा के साथ सोफे पर बैठकर दर्शकों को खूब हंसाया। दोनों ने हमेशा की तरह हंसी-मजाक के कई यादगार लम्हे साझा किए। बातचीत के दौरान, अक्षय कुमार ने कनाडा में कपिल के कैफे में हुई फायरिंग की घटना पर चुटकी ली। अक्षय ने इस घटना पर हंसते हुए कहा, 'यह तीन सीजन नेटफ्लिक्स पर

कर चुका है। इससे पहले सोनी पर था, उससे पहले कलर्स पर। अभी दो फिल्में कर रहा है। इसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और इतनी कमाई है कि वहां गोलियां भी चलीं।' कपिल शर्मा आजकल काफी सुर्खियों में हैं, खासकर जब से उनके कैफे में दूसरी बार फायरिंग हुई है। कनाडा में उनके कैफे पर दूसरी बार गोलीबारी के बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सामने आई है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कपिल शर्मा के कैफे पर हुई दूसरी फायरिंग के संबंध में धमकी भरी बातें करती है। हैरी बॉक्सर ने चेतावनी दी है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा। हैरी ने कथित ऑडियो क्लिप में कहा है, 'पहली और अब दूसरी फायरिंग कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर इसलिए हुई, क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स शो के लॉन्च पर सलमान खान को आमंत्रित किया था।' सलमान खान को लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण वे पुलिस सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब किसी को सिर्फ सलमान खान के साथ काम करने के लिए इस तरह की धमकी मिली है।\कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्राइम ब्रांच ने तुरंत कदम उठाया और कपिल शर्मा से पूछताछ की, जिसमें यह जानना चाहा गया कि क्या उन्हें कभी इस गैंग से कोई धमकी या फिरौती की कॉल आई थी। कॉमेडियन ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी कोई भी धमकी या कॉल नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन धमकियों को देखते हुए कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारी अब सतर्क हैं और एक्टर की जान को खतरे का आकलन कर रहे हैं। इस घटना ने न केवल कपिल शर्मा को बल्कि बॉलीवुड और मनोरंजन जगत को भी चिंता में डाल दिया है। यह गैंग्स की बढ़ती धमकियों और उनकी पहुँच को दर्शाता है, जो मनोरंजन उद्योग को भी प्रभावित कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे इन धमकियों का मुकाबला करने और कलाकारों और उनके व्यवसायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इस घटना ने प्रशंसकों और उद्योग जगत के लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।\यह मामला केवल कपिल शर्मा या सलमान खान तक ही सीमित नहीं है। यह एक व्यापक समस्या को उजागर करता है, जिसमें संगठित अपराध और गैंग्स मनोरंजन उद्योग को निशाना बना रहे हैं। यह सवाल भी उठाता है कि क्या कलाकारों और निर्माताओं को अपने काम के लिए डर के माहौल में रहना पड़ेगा। सुरक्षा बढ़ाना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना इस समस्या से निपटने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह की घटनाओं का मनोरंजन उद्योग पर गहरा असर पड़ता है, जिससे फिल्म निर्माण, लाइव शो और अन्य कार्यक्रमों में देरी या रद्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें कलाकारों, निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकार का सहयोग शामिल हो। मनोरंजन उद्योग में सुरक्षा का मुद्दा एक गंभीर चुनौती बन गया है, जिसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रचनात्मकता और मनोरंजन की दुनिया सुरक्षित और बिना किसी डर के फलती-फूलती रहे। इस घटना ने न केवल कपिल शर्मा और सलमान खान को बल्कि पूरे मनोरंजन उद्योग को सतर्क कर दिया है, जिससे सभी के लिए सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है





कपिल शर्मा सलमान खान हैरी बॉक्सर फायरिंग धमकी अक्षय कुमार

