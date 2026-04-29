कपिल शर्मा शो में खान सर ने खोला बिहार के आईएएस-आईपीएस बनने का राज

खान सर ने कपिल शर्मा शो में बताया कि क्यों बिहार से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी आते हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जमींदारों और डीएम के बीच के संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया।
लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो ’ में अक्सर बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस शो की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। हाल ही में, बच्चों के पसंदीदा और शिक्षा जगत में अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाने वाले शिक्षक खान सर भी इस शो में शामिल हुए थे। खान सर के शो में उपस्थिति ने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने बिहार राज्य के बारे में कई रोचक और कम ज्ञात तथ्य उजागर किए। शो के दौरान, कपिल शर्मा ने खान सर से एक दिलचस्प सवाल पूछा कि बिहार में ऐसा क्या खास है कि देश में अधिकांश आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी इसी राज्य से आते हैं?
इस सवाल का जवाब देते हुए खान सर ने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, जो न केवल जानकारीपूर्ण था बल्कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर करने वाला भी था। उन्होंने बताया कि लगभग 200 साल पहले, जब ब्रिटिश शासन था, उस समय बिहार में कोई बड़ी उद्योग-धंधे नहीं थे, और कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। बिहार की भूमि अत्यंत उपजाऊ होने के कारण, अंग्रेजों ने वहां कर वसूल करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया था। जमींदार अक्सर कर वसूलने के लिए स्थानीय लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे और मारते-पीटते थे। लेकिन, यदि जमींदार कर वसूलने में विफल रहते थे, तो उनसे कर वसूल करने के लिए एक उच्च अधिकारी, जिसे हम आज डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) के नाम से जानते हैं, आता था। डीएम जमींदार को फटकार लगाते थे और उन्हें पद से हटा भी सकते थे। खान सर ने आगे बताया कि किसानों ने इस घटनाक्रम को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि जमींदार तो उन्हें बहुत डांटते-धमकाते हैं, लेकिन डीएम के सामने उनकी कोई बात नहीं चलती। इस दृश्य ने किसानों के मन में एक विचार उत्पन्न किया कि उनका बेटा भी डीएम बनेगा। खान सर ने स्पष्ट किया कि बिहार में डीएम बनने की यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है, दादा-परदादा के जमाने से ही यह परंपरा कायम है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से बिहार से अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी निकलते हैं। खान सर का यह जवाब सुनकर कपिल शर्मा भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की। वर्तमान में, कपिल शर्मा शो से खान सर का यह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, और लोग उनके जवाब की सराहना कर रहे हैं। प्रशंसक उनके ज्ञान और स्पष्टवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हैं। यह वीडियो बिहार के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में मदद कर रहा है और युवाओं को प्रेरित कर रहा है। खान सर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। यह शो न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ज्ञानवर्धक भी साबित हो रहा है
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