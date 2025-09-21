कपिल शर्मा को मिली धमकी: अक्षय कुमार ने कैफे में फायरिंग पर ली चुटकी, हैरी बॉक्सर ने सलमान खान के साथ काम करने वालों को दी चेतावनी

कपिल शर्मा के कैफे में हुई फायरिंग के बाद, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने सलमान खान के साथ काम करने वालों को धमकी दी है। अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा के साथ शो में बातचीत के दौरान इस घटना पर चुटकी ली। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच कर रही है।

नई दिल्ली: कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में अक्षय कुमार कई बार जा चुके हैं और हर बार वे कॉमेडियन की खूब टांग खींचते हैं। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में गेस्ट बनकर पहुंचे अक्षय ने कपिल शर्मा के साथ सोफे पर बैठकर खूब मस्ती की। दोनों ने हमेशा की तरह मजेदार पल शेयर किए। बातचीत के दौरान, अक्षय कुमार ने कनाडा में कपिल के कैफे में हुई फायरिंग की घटना पर चुटकी ली। अक्षय ने फायरिंग की घटना का मजाक उड़ाते हुए कहा, “यह तीन सीजन नेटफ्लिक्स पर कर चुका है। उससे पहले सोनी पर था, उससे पहले

कलर्स पर। अभी दो फिल्में कर रहा है। इसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और इतनी आमदनी है कि वहां गोलियां भी चलीं।”\कपिल शर्मा पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं, खासकर जब से उनके कैफे में दूसरी बार फायरिंग हुई है। कनाडा में उनके कैफे पर दूसरी बार गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस धमकी भरे ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने चेतावनी दी कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, वह मारा जाएगा। हैरी ने कथित ऑडियो क्लिप में कहा, “पहली और अब दूसरी फायरिंग कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर इसलिए हुई, क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स शो के लॉन्च पर सलमान खान को आमंत्रित किया था।” यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि सलमान खान पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के कारण पुलिस सुरक्षा में रह रहे हैं। लेकिन यह पहली बार है जब किसी को सिर्फ सलमान खान के साथ काम करने के लिए ऐसी सीधी धमकी मिली है।\धमकी भरे ऑडियो के सामने आने के बाद, कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए कपिल शर्मा से पूछताछ की कि क्या उन्हें कभी इस गैंग से कोई धमकी या फिरौती की कॉल आई थी। कॉमेडियन ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी कोई भी धमकी नहीं मिली है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कपिल शर्मा को इन धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पुलिस अब एक्टर की जान को खतरे की संभावना का आकलन कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर बॉलीवुड में गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड की धमकियों की समस्या को उजागर किया है, और सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह मामला न केवल कपिल शर्मा की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि बॉलीवुड में काम करने वाले अन्य कलाकारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों





