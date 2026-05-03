कबीरधाम में भीषण सड़क दुर्घटना: चार युवकों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

कबीरधाम जिले में रविवार रात एक तेज रफ्तार कार के नदी में गिरने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पांडातराई पुल के पास हुई इस दुर्घटना का मुख्य कारण तेज गति और नियंत्रण खोना बताया जा रहा है।

कबीरधाम जिले में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना ने चार परिवारों को तबाह कर दिया। लगभग रात 9:30 बजे, एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पांडातराई पुल के पास स्थित नदी में गिर गई, जिसमें सवार छह दोस्तों में से चार की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके में चीख-पुकार मच गई और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतकों की पहचान अरमान अली (20 वर्ष), मोहम्मद सैफ (19 वर्ष), अनस अली (21 वर्ष) और कौनैन (19 वर्ष) के रूप में हुई है। दो अन्य युवक, जुनेद रजा (21 वर्ष) और आरजु खान (19 वर्ष), गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, कार बिरगांव (रायपुर) से पंडरिया की ओर जा रही थी। पांडातराई पुल के पास एक तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण कार सीधे नदी में जा गिरी। यह मोड़ पहले भी कई दुर्घटना ओं का गवाह रहा है और स्थानीय लोग इसे ‘ मौत का मोड़’ के नाम से जानते हैं। तेज गति और रात के अंधेरे को इस दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद किया और घायल ों को अस्पताल पहुंचाया। पांडातराई थाना पुलिस ने इस मामले में लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे दुर्घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह घटना न केवल मृतकों के परिवारों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गहरा सदमा है। चारों मृतक अपने-अपने घरों में लाड़ले थे और उनके अचानक चले जाने से उनके परिवारों में मातम छा गया है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि वे इस अपूरणीय क्षति को कभी नहीं भर पाएंगे। घायल ों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार भी रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचने का संकल्प लिया है। उन्होंने प्रशासन से इस मोड़ पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दुर्घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। यह जरूरी है कि हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करें.

कबीरधाम जिले में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना ने चार परिवारों को तबाह कर दिया। लगभग रात 9:30 बजे, एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पांडातराई पुल के पास स्थित नदी में गिर गई, जिसमें सवार छह दोस्तों में से चार की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके में चीख-पुकार मच गई और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतकों की पहचान अरमान अली (20 वर्ष), मोहम्मद सैफ (19 वर्ष), अनस अली (21 वर्ष) और कौनैन (19 वर्ष) के रूप में हुई है। दो अन्य युवक, जुनेद रजा (21 वर्ष) और आरजु खान (19 वर्ष), गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, कार बिरगांव (रायपुर) से पंडरिया की ओर जा रही थी। पांडातराई पुल के पास एक तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण कार सीधे नदी में जा गिरी। यह मोड़ पहले भी कई दुर्घटनाओं का गवाह रहा है और स्थानीय लोग इसे ‘मौत का मोड़’ के नाम से जानते हैं। तेज गति और रात के अंधेरे को इस दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पांडातराई थाना पुलिस ने इस मामले में लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे दुर्घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह घटना न केवल मृतकों के परिवारों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गहरा सदमा है। चारों मृतक अपने-अपने घरों में लाड़ले थे और उनके अचानक चले जाने से उनके परिवारों में मातम छा गया है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि वे इस अपूरणीय क्षति को कभी नहीं भर पाएंगे। घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार भी रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचने का संकल्प लिया है। उन्होंने प्रशासन से इस मोड़ पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दुर्घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। यह जरूरी है कि हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करें





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