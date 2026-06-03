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कबूतरों से परेशान हैं? 50 रुपये में बनाएं नकली कौआ, वीडियो वायरल

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कबूतरों से परेशान हैं? 50 रुपये में बनाएं नकली कौआ, वीडियो वायरल
कबूतर भगाने का हैकनकली कौआवायरल वीडियो
📆03-06-2026 13:56:00
📰NBT Hindi News
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एक महिला ने कबूतरों को भगाने के लिए प्लास्टिक की थैली से नकली कौआ बनाया, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। यह हैक महज 50-100 रुपये में तैयार हो जाता है और कबूतरों को दूर रखने में कारगर साबित हो रहा है।

शहरों में कबूतरों की समस्या से परेशान लोगों के लिए एक किफायती और मजेदार हैक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह हैक एक महिला ने बनाया है, जिसने प्लास्टिक की थैली और कुछ घरेलू सामानों से एक नकली कौआ तैयार किया और उसे बालकनी में लटका दिया। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद से कबूतरों का आना पूरी तरह से बंद हो गया। महिला का दावा है कि कल से एक भी कबूतर उनकी बालकनी में नहीं आया। इस सरल और कम खर्चीले उपाय ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यह हैक कैसे काम करता है?

दरअसल, कबूतर कौओं को एक संभावित खतरा मानते हैं। कौआ अवसरवादी प्रवृत्ति का पक्षी है, जो मौका मिलने पर दूसरे पक्षियों के अंडे या बच्चे उठा लेता है। इसलिए कबूतर कौओं से दूर रहना पसंद करते हैं। महिला ने इसी बात का फायदा उठाते हुए एक नकली कौआ बनाया, जो हवा से हिलता-डुलता है और असली कौए जैसा दिखता है। इससे कबूतर भयभीत होकर उस जगह से दूर हो जाते हैं। महिला के अनुसार, इस हैक को बनाने में मात्र 50 से 100 रुपये का खर्च आया है। इस वीडियो को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद महिला ने इसकी मेकिंग वीडियो भी शेयर करने का वादा किया है। कई यूजर्स ने इस हैक की सराहना की है, तो कई ने मजेदार कमेंट भी किए हैं। एक यूजर ने कहा कि अगर असली कौओं का झुंड इसे देख लेगा तो वे इसे बचाने आ सकते हैं। दूसरे ने इसकी कारीगरी की तारीफ की। हालांकि, यह हैक कब तक कारगर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के लिए यह निश्चित रूप से कबूतरों को भगाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, बर्ड नेटिंग और बर्ड स्पाइक्स भी स्थायी समाधान हो सकते हैं

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