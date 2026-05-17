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कमल हासन ने विजय को द्रविड़ पार्टी बताया और निशाना साधा सरकार की जल्दी आकांक्षा, तमिलनाडु में ज्योतिष से जुड़े बयान, छह महीने का समय जरूरी, एक्टर ने निशाना साधा नई सरकार समेत राजनीति के नए नेताओं पर भी, बोला- नई सरकार जल्दबाजी होगी, बुझाएं आकांक्षा

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कमल हासन ने विजय को द्रविड़ पार्टी बताया और निशाना साधा सरकार की जल्दी आकांक्षा, तमिलनाडु में ज्योतिष से जुड़े बयान, छह महीने का समय जरूरी, एक्टर ने निशाना साधा नई सरकार समेत राजनीति के नए नेताओं पर भी, बोला- नई सरकार जल्दबाजी होगी, बुझाएं आकांक्षा
General Newsविजयदखल
📆17-05-2026 12:59:00
📰NBT Hindi News
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कमल हासन ने विजय को द्रविड़ पार्टी बताया और निशाना साधा सरकार की जल्दी आकांक्षा। उन्होंने कहा कि विजय को छह महीने का समय देना चाहिए उसके बाद उनके बारे में एक राय बनानी चाहिए। अगर कोई तमिल व्यक्ति नई पार्टी बनाता है तो वह द्रविड़ पार्टी ही है। उन्होंने बुझाया आकांक्षा

विजय की पार्टी कौन सी विचारधारा से जुड़ी है?

कमल हासन ने किया खुलासा, कहा- 6 महीने का टाइम दोCM, तमिल नेता विजय को लेकर बड़ा दावा किया है कमल हासन,ूचेस 6 महीने का समय देना चाहिए उसके बाद उनके बारे में एक राय बनानी चाहिए, अगर कोई तमिल व्यक्ति नई पार्टी बनाता है तो वह द्रविड़ पार्टी ही है, मदुरै में मीडिया से चर्चा करते हुए एक्टर और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने लोगों से अपील की कि वे नई सरकार को इतनी जल्दी नहीं आंकें, पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर किसी नए प्रशासन को आंकना जल्दबाजी होगी, MNM प्रमुख ने यह भी कहा कि राजनीति में नए लोगों के प्रवेश को शक की नज़र से नहीं देखा जाना चाहि

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