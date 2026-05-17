कमल हासन ने विजय को द्रविड़ पार्टी बताया और निशाना साधा सरकार की जल्दी आकांक्षा। उन्होंने कहा कि विजय को छह महीने का समय देना चाहिए उसके बाद उनके बारे में एक राय बनानी चाहिए। अगर कोई तमिल व्यक्ति नई पार्टी बनाता है तो वह द्रविड़ पार्टी ही है। उन्होंने बुझाया आकांक्षा
विजय की पार्टी कौन सी विचारधारा से जुड़ी है?
कमल हासन ने किया खुलासा, कहा- 6 महीने का टाइम दोCM, तमिल नेता विजय को लेकर बड़ा दावा किया है कमल हासन,ूचेस 6 महीने का समय देना चाहिए उसके बाद उनके बारे में एक राय बनानी चाहिए, अगर कोई तमिल व्यक्ति नई पार्टी बनाता है तो वह द्रविड़ पार्टी ही है, मदुरै में मीडिया से चर्चा करते हुए एक्टर और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने लोगों से अपील की कि वे नई सरकार को इतनी जल्दी नहीं आंकें, पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर किसी नए प्रशासन को आंकना जल्दबाजी होगी, MNM प्रमुख ने यह भी कहा कि राजनीति में नए लोगों के प्रवेश को शक की नज़र से नहीं देखा जाना चाहि
General News विजय दखल राजनीति पार्टी भाषा विचारधारा विजेन्द्रसेन शासन के समय तमिलनाडु मेंENNE (एमए विजय शिवसेना के साथ गठबंधन में शामिल होंगे शत्त्रेय दरवाजे को खटौटी लगाने का आरोप लगाए - Meda विजय बजेट के लिए मजबूत पक्ष: रामनाभाल विजय को टिकट देना भाजपा के लिए घातक -Luğa जिला मध् विजय ओडिशा के डिप्टी सीएम नियुक्त होंगे - ओडिशा पु विजय के आंदोलन से ईडी भी उलझी विजय की तस्वीर विज्ञान केंद्र में की गई है विजय की बड़ी जीत के बाद उनके होने के दावे - एचडीका विजय ने रिटायर एमपी के बेटे को मांगा था बौद्ध धर्म विजय तमिल भाषी व्यक्ति के रूप में भी विजय के राजनी कम्बोडिया की संप्रभुता के लिए संघर्ष के लिएشته