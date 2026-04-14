कमांडर सम्मेलन: ड्रोन बनेंगे युद्ध के नए योद्धा, सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव

भारतीय सेना दिल्ली में आयोजित कमांडर सम्मेलन में युद्ध की बदलती तकनीकों पर विचार कर रही है। ड्रोन और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सेना अपनी रणनीति को मजबूत करने की योजना बना रही है। सम्मेलन में नई आधुनिक इकाइयों की समीक्षा भी की जाएगी।

कमांडर सम्मेलन : अब युद्ध में अग्रिम मोर्चा संभालेंगे ड्रोन , सेना की नई आधुनिक इकाइयों की भी होगी समीक्षा युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए, भारतीय सेना अब युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए तैयार है। दिल्ली में आयोजित चार दिवसीय कमांडर सम्मेलन में इस पर गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसका मुख्य ध्यान ड्रोन तकनीक और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस पर केंद्रित है। हाल के संघर्षों में ड्रोन की निर्णायक भूमिका को देखते हुए, सेना अब अग्रिम मोर्चों को मानव रहित हवाई प्रणालियों (यूएवी) से लैस करने की योजना बना रही है। इस सम्मेलन में, इन यूएवी के व्यापक उपयोग पर चर्चा की जा रही है, जिससे युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। छोटे और सस्ते ड्रोन भी युद्ध की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए अग्रिम मोर्चों पर हमलावर ड्रोन की तैनाती और उनके संचालन की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही, दुश्मन के ड्रोन को बेअसर करने के लिए उन्नत ड्रोन -रोधी तकनीक ों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाएगा। सेना का लक्ष्य है कि इन तकनीक ों का उपयोग करके युद्ध के मैदान में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और किसी भी खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। 2026 को 'इयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी' घोषित करने के बाद यह पहला बड़ा सम्मेलन है। इसका उद् देश ्य ड्रोन से प्राप्त डेटा को वास्तविक समय में कमांड सेंटर्स तक पहुंचाना और सटीक हमले सुनिश्चित करना है।

सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस भी है, जिसमें थल, जल, नभ, साइबर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में एकीकृत युद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सेना सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगी। इस सम्मेलन में कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी सरकार का दृष्टिकोण रखेंगे। वे बदलते भू-राजनीतिक हालातों और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान जैसे महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी सामरिक विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। इन उच्च-स्तरीय बैठकों का उद्देश्य सेना की रणनीति को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।

इस सम्मेलन में सेना की नई आधुनिक इकाइयों की समीक्षा भी की जाएगी। सेना ने हाल ही में आधुनिक युद्ध के लिए भैरव बटालियन, अश्नि प्लाटून, दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबाण रेजिमेंट जैसी कई नई इकाइयां तैयार की हैं। कमांडर इन नई इकाइयों के तकनीकी बदलावों और अत्याधुनिक साजो-सामान के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये नई इकाइयां प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं और सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ा रही हैं। यह सम्मेलन सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने, नई तकनीकों को अपनाने और युद्ध के मैदान में अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेना का ध्यान न केवल नई तकनीकों को शामिल करने पर है, बल्कि मौजूदा संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने पर भी है। इस सम्मेलन के निष्कर्ष सेना की भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेटा संग्रह टूल्स, जैसे कुकीज़ के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है ताकि एक बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि कोई साइन-अप करता है, तो ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत किए जाते हैं। कुकीज़ नीति पृष्ठ से कुकीज़ को हटाया जा सकता है और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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