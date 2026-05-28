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कम दाम में 80 kmpl तक माइलेज वाली टॉप 10 मोटरसाइकल्स

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कम दाम में 80 kmpl तक माइलेज वाली टॉप 10 मोटरसाइकल्स
मोटरसाइकलमाइलेजबजट बाइक
📆28-05-2026 16:18:00
📰NBT Hindi News
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भारत में पेट्रोल की कीमत ₹100 के ऊपर पहुँचने के बाद उच्च माइलेज वाली मोटरसाइकल्स की मांग बढ़ी है। इस लेख में हम आपको बजट हितैषियों के लिए कम कीमतेओं में 70-85 kmpl तक माइलेज देने वाली 10 बेहतरीन मोटरसाइकल्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

भारतीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम ग्राहक पर तेजी से बढ़ती मतलबी दबाव महसूस कर रहे हैं। मोटरसाइकिल एक मूलभूत यातायात साधन बन गया है और इसके खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है उच्च माइलेज वाली मोटरसाइकल का चयन। इस लेख में हम आपको कम बजट में उन कुछ मोटरसाइकल ों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो लगभग 70 से 85 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज प्रदान करती हैं, जिससे आप पेट्रोल के भारी खर्च से आराम पा सकते हैं। हमारी टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद कई दुकानों की कीमतों की पुष्टि की और कंपनियों द्वारा दावा किए गए आधिकारिक माइलेज आंकड़ों का विश्लेषण किया। यह सूची बजाज, हीरो, टीवीएस और होंडा जैसी प्रमुख कंपनियों की मॉडल्स पर आधारित है जो कम दाम और बेहतर माइलेज का म∙∙∙∙∙.

भारतीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम ग्राहक पर तेजी से बढ़ती मतलबी दबाव महसूस कर रहे हैं। मोटरसाइकिल एक मूलभूत यातायात साधन बन गया है और इसके खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है उच्च माइलेज वाली मोटरसाइकल का चयन। इस लेख में हम आपको कम बजट में उन कुछ मोटरसाइकलों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो लगभग 70 से 85 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज प्रदान करती हैं, जिससे आप पेट्रोल के भारी खर्च से आराम पा सकते हैं। हमारी टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद कई दुकानों की कीमतों की पुष्टि की और कंपनियों द्वारा दावा किए गए आधिकारिक माइलेज आंकड़ों का विश्लेषण किया। यह सूची बजाज, हीरो, टीवीएस और होंडा जैसी प्रमुख कंपनियों की मॉडल्स पर आधारित है जो कम दाम और बेहतर माइलेज का म∙∙∙∙∙

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मोटरसाइकल माइलेज बजट बाइक कम खर्च पेट्रोल दाम हीरो स्प्लेंडर बजाज प्लैटिना टीवीएस स्पोर्ट होंडा शाइन

 

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