करण जौहर ने शाहरुख-आलिया समेत कई स्टार्स को अनफॉलो किया, बोले- डिजिटल डिटॉक्स

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी फ्लॉप फिल्म 'चांद मेरा दिल' के बाद इंस्टाग्राम पर बड़ा कदम उठाते हुए शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण समेत कई सेलेब्स को अनफॉलो कर दिया। उन्होंने इसे डिजिटल डिटॉक्स बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। उनकी नई फिल्म ' चांद मेरा दिल ' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, और इसी बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने करीबी दोस्तों सहित कई बड़े स्टार्स को अनफॉलो कर दिया है। करण जौहर ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, फराह खान, अनन्या पांडे, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, कटरीना कैफ, विक्की कौशल और मनीष मल्होत्रा जैसे नामों को अपनी फॉलोइंग लिस्ट से हटा दिया। हैरानी की बात यह है कि वे अब सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को फॉलो कर रहे हैं। इस कदम ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है और फैंस के साथ-साथ मीडिया में भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। कई लोगों का मानना है कि करण जौहर अपनी फ्लॉप फिल्म से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे एक डिजिटल डिटॉक्स मान रहे हैं। करण जौहर ने खुद इस मामले पर सफाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'यह सिर्फ एक डिजिटल डिटॉक्स है। मैं इंस्टाग्राम पर अपना समय और एनर्जी बचाने के लिए सबको अनफॉलो कर रहा हूं। भगवान के लिए, यह कोई नेशनल न्यूज नहीं हो सकती। प्लीज, क्लिकबेट के लिए कुछ और ढूंढिए...

इस बात का कोई महत्व नहीं है।' इस पोस्ट के बावजूद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। 'BollyBlindsNGossip' पेज पर यूजर्स ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'करण जौहर बहुत बड़े ड्रामा क्वीन हैं, फिल्म डिजास्टर हुई तो अटेंशन पाने का नया तरीका ढूंढ लिया।' वहीं, एक अन्य ने मजाकिया लहजे में कहा, 'लगता है बर्थडे पार्टी में आए स्टार्स के गिफ्ट्स करण को पसंद नहीं आए।' कुछ यूजर्स का यह भी मानना है कि करण ने जानबूझकर अपने करीबियों को अनफॉलो किया है और अब वे सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनसे उनके फॉर्मल या बिजनेस रिश्ते हैं। यह पूरा घटनाक्रम करण जौहर की फिल्म 'चांद मेरा दिल' के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। बड़े बजट और भारी प्रमोशन के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही और इसे एक बड़ा फ्लॉप माना जा रहा है। फिल्म की असफलता के बीच करण का यह सोशल मीडिया कदम चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे एक रणनीति मान रहे हैं तो कई इसे एक साधारण डिजिटल डिटॉक्स। फिलहाल, करण जौहर के इंस्टाग्राम पर सिर्फ 74 लोगों को फॉलो करने की खबर है, जो पहले 78 थे। उन्होंने शाहरुख खान जैसे अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अनफॉलो कर दिया है, जिससे यह कदम और भी हैरान करने वाला हो गया है। ट्रोल्स के जवाब में करण ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई गहरा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यह खबर सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच, अन्य फिल्मी खबरें जैसे रणबीर कपूर का बेटी पर बयान या हनी सिंह के विवाद भी चर्चा में हैं, लेकिन करण का यह अनफॉलो करने का कदम सबसे ज्यादा चर्चित है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में करण जौहर का यह सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट क्या नतीजे लाता है





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