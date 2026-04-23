करण वाही ने छोड़ा मोह-माया, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर; तुलसी माला पहने और मांसाहार का त्याग किया

टेलीविजन अभिनेता करण वाही ने सांसारिक जीवन से दूर होकर अध्यात्म की ओर रुख किया है। उन्होंने तुलसी माला पहनी है, मांसाहार का त्याग किया है और 'नाम जाप' के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन की दुनिया में अपनी आकर्षक शख्सियत के लिए जाने जाने वाले अभिनेता करण वाही अब एक नए जीवन पथ पर अग्रसर हैं। उन्होंने सांसारिक मोह-माया त्यागकर अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा लिया है। इस बदलाव के तहत, उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया है और अब ' नाम जाप ' के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में करण वाही को तुलसी की माला पहने हुए देखा गया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। करण वाही , जो ' दिल मिल गए ' जैसे लोकप्रिय शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अपने इस आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने साझा किया कि कैसे वे अचानक से श्रीकृष्ण के भक्त बन गए और ' नाम जाप ' करने के लिए प्रेरित हुए। करण ने स्वीकार किया कि अतीत में उन्हें क्रोध की समस्या थी और वे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते थे। उन्हें सलाह दी गई कि वे तुलसी की माला पहनकर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। करण वाही ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में इस बारे में बात करते हुए कहा कि लगभग चार-पांच महीने पहले दिल्ली में किसी ने उन्हें बताया कि उनमें बहुत गुस्सा है और उन्हें शांत रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए तुलसी की माला पहनने की सलाह दी गई। उन्होंने आगे कहा कि पहले उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया था। हालांकि, वे आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं, लेकिन समय के साथ वे आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ है। वे खुद से ही सोचने लगे कि वे वृंदावन से तुलसी की माला कैसे मंगवा सकते हैं। यह बदलाव उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया है। करण वाही ने यह भी बताया कि मंत्रों का जाप करने के बाद उनके जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। उन्होंने नीम करोली बाबा में अपनी आस्था व्यक्त की और बताया कि कैसे उनकी कृपा से उनकी मुलाकात प्रेमानंद महाराज जी से हुई। उन्होंने महाराज जी के प्रवचन सुनने शुरू किए और तब उन्हें ' नाम जाप ' के वास्तविक अर्थ और महत्व का ज्ञान हुआ। करण का मानना है कि ' नाम जाप ' से नकारात्मकता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ, करण वाही ने अपने खान-पान में भी बदलाव किया है। उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया है, क्योंकि उन्हें इससे त्वचा संबंधी एलर्जी की समस्या हो रही थी। अब मांसाहार छोड़ने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है और वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। करण वाही का यह परिवर्तन उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक है, जो उनके इस नए जीवन पथ पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव को स्वीकार किया है और अब वे अध्यात्म िक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। करण वाही ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी पिछली भूमिकाओं और करियर को नहीं भूलेंगे, बल्कि वे इस नए अनुभव को अपने काम में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता उन्हें एक बेहतर अभिनेता और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी.

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन की दुनिया में अपनी आकर्षक शख्सियत के लिए जाने जाने वाले अभिनेता करण वाही अब एक नए जीवन पथ पर अग्रसर हैं। उन्होंने सांसारिक मोह-माया त्यागकर अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा लिया है। इस बदलाव के तहत, उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया है और अब 'नाम जाप' के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में करण वाही को तुलसी की माला पहने हुए देखा गया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। करण वाही, जो 'दिल मिल गए' जैसे लोकप्रिय शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अपने इस आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने साझा किया कि कैसे वे अचानक से श्रीकृष्ण के भक्त बन गए और 'नाम जाप' करने के लिए प्रेरित हुए। करण ने स्वीकार किया कि अतीत में उन्हें क्रोध की समस्या थी और वे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते थे। उन्हें सलाह दी गई कि वे तुलसी की माला पहनकर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। करण वाही ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में इस बारे में बात करते हुए कहा कि लगभग चार-पांच महीने पहले दिल्ली में किसी ने उन्हें बताया कि उनमें बहुत गुस्सा है और उन्हें शांत रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए तुलसी की माला पहनने की सलाह दी गई। उन्होंने आगे कहा कि पहले उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया था। हालांकि, वे आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं, लेकिन समय के साथ वे आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ है। वे खुद से ही सोचने लगे कि वे वृंदावन से तुलसी की माला कैसे मंगवा सकते हैं। यह बदलाव उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया है। करण वाही ने यह भी बताया कि मंत्रों का जाप करने के बाद उनके जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। उन्होंने नीम करोली बाबा में अपनी आस्था व्यक्त की और बताया कि कैसे उनकी कृपा से उनकी मुलाकात प्रेमानंद महाराज जी से हुई। उन्होंने महाराज जी के प्रवचन सुनने शुरू किए और तब उन्हें 'नाम जाप' के वास्तविक अर्थ और महत्व का ज्ञान हुआ। करण का मानना है कि 'नाम जाप' से नकारात्मकता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ, करण वाही ने अपने खान-पान में भी बदलाव किया है। उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया है, क्योंकि उन्हें इससे त्वचा संबंधी एलर्जी की समस्या हो रही थी। अब मांसाहार छोड़ने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है और वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। करण वाही का यह परिवर्तन उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक है, जो उनके इस नए जीवन पथ पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव को स्वीकार किया है और अब वे अध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। करण वाही ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी पिछली भूमिकाओं और करियर को नहीं भूलेंगे, बल्कि वे इस नए अनुभव को अपने काम में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता उन्हें एक बेहतर अभिनेता और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी





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