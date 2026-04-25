करण जौहर की 'कभी अलविदा ना कहना' वेब सीरीज में, 'कॉफी विद करण' सीजन 9 दिवाली पर वापसी

करण जौहर ने अपनी 2006 की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' को वेब सीरीज के रूप में दोबारा बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उनका मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' का 9वां सीजन दिवाली पर वापसी कर रहा है। करण ने बताया कि वेब सीरीज में फिल्म की कहानी को और विस्तारित रूप में दिखाया जाएगा।

बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता करण जौहर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। उन्होंने अपनी 2006 की फिल्म ' कभी अलविदा ना कहना ' को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस फिल्म की कहानी को अब एक लंबी वेब सीरीज के रूप में दोबारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने अपने मशहूर टॉक शो ' कॉफी विद करण ' के अगले सीजन की तारीख भी घोषित कर दी है। करण जौहर ने 'द वीक' को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि ' कभी अलविदा ना कहना ' पर आधारित एक वेब सीरीज एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में दर्शकों का नजरिया बदल गया है और लंबी कहानियों के लिए वेब सीरीज में अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि, करण ने अभी तक इस प्रोजेक्ट की कास्ट के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वह इस पर काम कर रहे हैं। करण ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि 2006 में इस फिल्म को लेकर लोगों की राय काफी बंटी हुई थी। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया कि फिल्म की रिलीज से पहले एक स्क्रीनिंग के दौरान एक पारंपरिक जोड़ा बैठा हुआ था। जैसे ही फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के होटल के कमरे वाला सीन आया, पति ने अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा, 'फिक्र मत करो, यह तो बस एक सपना है।' लेकिन जैसे ही उन्हें अहसास हुआ कि वह सपना नहीं बल्कि फिल्म की हकीकत है, वह जोड़ा तुरंत हॉल छोड़कर बाहर चला गया। करण ने बताया कि उस वक्त कई लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में बेवफाई को सही ठहराया जा रहा है। करण ने इस पर तंज कसते हुए कहा, 'लोग अपने घरों में होने वाली ऐसी हकीकतों को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही चीजें पर्दे पर दिखाई जाती हैं, तो वे उसे स्वीकार नहीं कर पाते।' इसके अलावा, करण जौहर ने अपने फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने पक्का कर दिया है कि उनके कॉन्ट्रोवर्शियल और चर्चित टॉक शो ' कॉफी विद करण ' अपने 9वें सीजन के साथ वापसी कर रहा है। जब उनसे शो की वापसी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया— 'इस साल, दिवाली, सीजन 9।' यानी इस दिवाली दर्शकों को बॉलीवुड के सितारों की बेबाक बातचीत और गॉसिप का डबल डोज मिलने वाला है। करण जौहर ने यह भी बताया कि वेब सीरीज और टॉक शो के अलावा, वह कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जो जल्द ही घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के माध्यम से वह फिल्म की कहानी को और विस्तारित रूप में दिखाना चाहते हैं, ताकि दर्शकों को एक नया और गहरा अनुभव मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि ' कॉफी विद करण ' का नया सीजन और भी रोचक और विवादास्पद होगा, जिसमें कई नए और पुराने सितारे शामिल होंगे। करण जौहर ने यह भी बताया कि वह अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए और युवा कलाकारों को मौका देना चाहते हैं, ताकि बॉलीवुड में नए और ताजा चेहरे सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि वह हमेशा नए और अलग प्रकार के कंटेंट पर काम करना चाहते हैं, जो दर्शकों को प्रेरित और मजबूत करे.

बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता करण जौहर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। उन्होंने अपनी 2006 की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस फिल्म की कहानी को अब एक लंबी वेब सीरीज के रूप में दोबारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने अपने मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' के अगले सीजन की तारीख भी घोषित कर दी है। करण जौहर ने 'द वीक' को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि 'कभी अलविदा ना कहना' पर आधारित एक वेब सीरीज एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में दर्शकों का नजरिया बदल गया है और लंबी कहानियों के लिए वेब सीरीज में अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि, करण ने अभी तक इस प्रोजेक्ट की कास्ट के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वह इस पर काम कर रहे हैं। करण ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि 2006 में इस फिल्म को लेकर लोगों की राय काफी बंटी हुई थी। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया कि फिल्म की रिलीज से पहले एक स्क्रीनिंग के दौरान एक पारंपरिक जोड़ा बैठा हुआ था। जैसे ही फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के होटल के कमरे वाला सीन आया, पति ने अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा, 'फिक्र मत करो, यह तो बस एक सपना है।' लेकिन जैसे ही उन्हें अहसास हुआ कि वह सपना नहीं बल्कि फिल्म की हकीकत है, वह जोड़ा तुरंत हॉल छोड़कर बाहर चला गया। करण ने बताया कि उस वक्त कई लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में बेवफाई को सही ठहराया जा रहा है। करण ने इस पर तंज कसते हुए कहा, 'लोग अपने घरों में होने वाली ऐसी हकीकतों को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही चीजें पर्दे पर दिखाई जाती हैं, तो वे उसे स्वीकार नहीं कर पाते।' इसके अलावा, करण जौहर ने अपने फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने पक्का कर दिया है कि उनके कॉन्ट्रोवर्शियल और चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण' अपने 9वें सीजन के साथ वापसी कर रहा है। जब उनसे शो की वापसी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया— 'इस साल, दिवाली, सीजन 9।' यानी इस दिवाली दर्शकों को बॉलीवुड के सितारों की बेबाक बातचीत और गॉसिप का डबल डोज मिलने वाला है। करण जौहर ने यह भी बताया कि वेब सीरीज और टॉक शो के अलावा, वह कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जो जल्द ही घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के माध्यम से वह फिल्म की कहानी को और विस्तारित रूप में दिखाना चाहते हैं, ताकि दर्शकों को एक नया और गहरा अनुभव मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि 'कॉफी विद करण' का नया सीजन और भी रोचक और विवादास्पद होगा, जिसमें कई नए और पुराने सितारे शामिल होंगे। करण जौहर ने यह भी बताया कि वह अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए और युवा कलाकारों को मौका देना चाहते हैं, ताकि बॉलीवुड में नए और ताजा चेहरे सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि वह हमेशा नए और अलग प्रकार के कंटेंट पर काम करना चाहते हैं, जो दर्शकों को प्रेरित और मजबूत करे





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