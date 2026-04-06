करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा के घर आ रहा है नन्हा मेहमान, अगस्त में होगा बच्चे का जन्म

टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की घोषणा की और अगस्त 2026 में बच्चे के जन्म की उम्मीद जतायी। सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी है।

टीवी अभिनेत्री करिश्मा तन्ना अपने पति, वरुण बंगेरा के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। अभिनेत्री ने अपनी गर्भावस्था की घोषणा करते हुए कई मनमोहक तस्वीरें साझा कीं, जिससे उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। करिश्मा को आखिरी बार 2023 में नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय शो 'स्कूप' में देखा गया था, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। अब, वह अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जो तस्वीरें साझा की हैं, उनमें वह और उनके पति दोनों ही बेसबॉल

कैप पहने हुए हैं, जिन पर 'मॉम' और 'डैड' लिखा हुआ है, जो इस खुशी के अवसर को और भी खास बना रहा है। एक तस्वीर में, करिश्मा अपने पति को गले लगा रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में, वे छोटी ऊनी मोजे पकड़े हुए हैं, जो जल्द ही आने वाले नन्हे मेहमान की ओर इशारा करते हैं। यह खुशखबरी साझा करते हुए, करिश्मा और वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'एक नन्हा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा तोहफा - अगस्त 2026।' यह घोषणा उनके प्रशंसकों और मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी खबर है, और सभी उनकी इस नई यात्रा के लिए उत्साहित हैं।\करिश्मा और वरुण ने अपनी इस खुशी को अपने प्यारे पालतू कुत्तों के साथ भी साझा किया, जिन्होंने इस खास मौके पर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। होने वाले माता-पिता ने एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा की, जो उनके प्यार और रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। इस खुशखबरी पर, कई सेलेब्रिटीज ने भी करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा को बधाई दी। क्रिस्टल डिसूजा ने लिखा, 'बधाई हो', वहीं दीया मिर्जा ने कहा, 'वाह! बधाई हो।' दलजीत कौर ने भी अपनी खुशी जाहिर की, और धनश्री वर्मा ने भी बधाई दी। जैस्मीन भसीन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'वाह!', वहीं खुशी कपूर ने प्यार से 'आह' कहा। भूमिका चावला और अनीता हसनंदानी ने भी उन्हें बधाई दी। आदित्य सील ने लिखा, 'मुझे बहुत पसंद आया!', वहीं संजीदा शेख ने लिखा, 'माशाल्लाह।' इन बधाई संदेशों ने यह साबित कर दिया कि करिश्मा और वरुण मनोरंजन जगत में कितने प्रिय हैं, और सभी उनके इस नए सफर में उनके साथ हैं। यह स्पष्ट है कि यह जोड़ा अपने जीवन के इस नए चरण को लेकर बेहद उत्साहित है, और उनके प्रशंसक भी उनके साथ इस खुशी को साझा करने के लिए उत्सुक हैं।\करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने 2022 में मुंबई में शादी की थी। दोनों ने गुजराती रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की रस्में निभाईं, जो उनके सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। उनकी शादी एक भव्य समारोह था जिसमें उनके परिवार, दोस्तों और मनोरंजन जगत के कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए थे। उनके फैंस और परिवार ने भी इस खुशखबरी पर दोनों को बधाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी शुभकामनाएं दीं। बच्चे का जन्म इसी साल अगस्त में होने वाला है, जिससे उनके परिवार में खुशियों का माहौल बन गया है। करिश्मा तन्ना एक जानी-मानी टीवी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। उन्होंने कई सफल टीवी धारावाहिकों और रियलिटी शो में काम किया है, जिससे उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। 2001 में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इंदिरा विरानी के रोल से उन्हें प्रसिद्धि मिली, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया और हंसल मेहता द्वारा निर्देशित हिट नेटफ्लिक्स सीरीज 'स्कूप' में नजर आईं। पिछले कुछ सालों में, करिश्मा तन्ना ने टीवी, रियलिटी शो और फिल्मों में काम किया है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। 'बिग बॉस 8' जैसे हिट रियलिटी शो में भाग लेने के बाद उन्हें और भी अधिक लोकप्रियता मिली। उन्होंने फिल्म 'संजू' में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उनकी अभिनय क्षमता को और भी उजागर किया





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करिश्मा तन्ना वरुण बंगेरा गर्भावस्था बच्चे का जन्म सेलेब्रिटी अगस्त 2026

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