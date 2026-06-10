करौली में ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित 2 मासूमों की मौत

करौली की हिंडौन सिटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ढिंढोरा-हुक्मीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

करौली : ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित 2 मासूमों की हुई थी मौत, तीनों की हुई पहचान, मृतका डॉक्टर की पत्नी करौली की हिंडौन सिटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ढिंढोरा-हुक्मीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। जीआरपी थाना गंगापुर सिटी के अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि एक महिला दो बच्चों के साथ अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गई, जिससे वे ट्रेन की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे के बाद शवों के पास से एक पिट्ठू बैग भी मिला था, जिसमें बच्चों के कपड़े और करीब 700 रुपए रखे हुए थे। प्रारंभिक स्तर पर मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी। जीआरपी ने आसपास के गांवों में सूचना पहुंचाई और लोगों से शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था। बाद में परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों की पहचान हो सकी। मृतक महिला की पहचान गंगापुर सिटी क्षेत्र के टोकसी गांव निवासी मधुबाला के रूप में हुई है, जबकि उसके साथ दो बच्चियां साल वर्षीय गुड़िया और तीन वर्षीय यशस्वी थीं। तीनों के शव हिण्डौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं। मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार मृतका मधुबाला का पीहर श्रीमहावीरजी क्षेत्र के कुंजेला गांव में है। वह गंगापुर सिटी में संविदा पर कार्यरत डॉ.

गौरव मीना की पत्नी हैं। हालांकि महिला और दोनों बच्चियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जीआरपी पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

करौली ट्रेन की चपेट मासूम बच्चों मृतका डॉक्टर की पत्नी जीआरपी पुलिस

United States Latest News, United States Headlines