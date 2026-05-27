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कर्ज, कलह और कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान: चीन-अमेरिका संतुलन की चुनौती

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति News

कर्ज, कलह और कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान: चीन-अमेरिका संतुलन की चुनौती
पाकिस्तानआर्थिक संकटचीन-अमेरिका संबंध
📆27-05-2026 20:47:00
📰Dainik Jagran
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पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। देश चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़ता शीत युद्ध और आंतरिक कमजोरियाँ इसे मुश्किल बना रही हैं।

पाकिस्तान वर्तमान में गहरे आर्थिक संकट , आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले बेलआउट पैकेजों के साथ-साथ चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से मिलने वाले रोलओवर कर्ज के सहारे वह डिफ़ॉल्ट होने से बच रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारी विदेशी कर्ज ने पाकिस्तान की विदेश नीति की स्वतंत्रता को बुरी तरह सीमित कर दिया है, जिससे उसके राष्ट्रीय निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में, पाकिस्तान को एक ओर चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखना है, जो चीन- पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ( CPEC ) के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है, और दूसरी ओर अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की मजबूरी है, क्योंकि उसे IMF में समर्थन, वैश्विक वित्तीय मोर्चों पर राहत और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए वाशिंगटन की ज़रूरत है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक नाजुक संतुलन कायम करना मुश्किल बना रही है, खासकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते शीत युद्ध के माहौल में। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी चिंताजनक है। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार खींचतान जारी है, और सेना की अति-सक्रिय भूमिका ने राजनीतिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों और पाकिस्तान ी सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों ने चीन को नाराज किया है और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया है। इन हमलों ने CPEC परियोजनाओं को भी खतरे में डाल दिया है, जो पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ मानी जाती हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान को अपनी गिरती वैश्विक साख को बचाने के लिए खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह पश्चिम एशिया का संकट हो या अमेरिका और क्षेत्रीय ताकतों के बीच संवाद। लेकिन आंतरिक रूप से कमजोर देश की मध्यस्थता पर वैश्विक शक्तियां कितना भरोसा करती हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। कुल मिलाकर, पाकिस्तान एक ऐतिहासिक भू-राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। उसे एक ओर चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की ज़रूरत है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना भी आवश्यक है। लेकिन यह संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल है, खासकर जब देश के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ रही हों। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, आंतरिक सुरक्षा में सुधार करने और एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा वह महाशक्तियों के बीच एक मोहरा बनकर रह जाएगा। इस समय, पाकिस्तान के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और उसकी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह कर्ज, कलह और कूटनीति के एक जटिल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है.

पाकिस्तान वर्तमान में गहरे आर्थिक संकट, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले बेलआउट पैकेजों के साथ-साथ चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से मिलने वाले रोलओवर कर्ज के सहारे वह डिफ़ॉल्ट होने से बच रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारी विदेशी कर्ज ने पाकिस्तान की विदेश नीति की स्वतंत्रता को बुरी तरह सीमित कर दिया है, जिससे उसके राष्ट्रीय निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में, पाकिस्तान को एक ओर चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखना है, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है, और दूसरी ओर अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की मजबूरी है, क्योंकि उसे IMF में समर्थन, वैश्विक वित्तीय मोर्चों पर राहत और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए वाशिंगटन की ज़रूरत है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक नाजुक संतुलन कायम करना मुश्किल बना रही है, खासकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते शीत युद्ध के माहौल में। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी चिंताजनक है। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार खींचतान जारी है, और सेना की अति-सक्रिय भूमिका ने राजनीतिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों ने चीन को नाराज किया है और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया है। इन हमलों ने CPEC परियोजनाओं को भी खतरे में डाल दिया है, जो पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ मानी जाती हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान को अपनी गिरती वैश्विक साख को बचाने के लिए खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह पश्चिम एशिया का संकट हो या अमेरिका और क्षेत्रीय ताकतों के बीच संवाद। लेकिन आंतरिक रूप से कमजोर देश की मध्यस्थता पर वैश्विक शक्तियां कितना भरोसा करती हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। कुल मिलाकर, पाकिस्तान एक ऐतिहासिक भू-राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। उसे एक ओर चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की ज़रूरत है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना भी आवश्यक है। लेकिन यह संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल है, खासकर जब देश के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ रही हों। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, आंतरिक सुरक्षा में सुधार करने और एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा वह महाशक्तियों के बीच एक मोहरा बनकर रह जाएगा। इस समय, पाकिस्तान के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और उसकी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह कर्ज, कलह और कूटनीति के एक जटिल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है

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पाकिस्तान आर्थिक संकट चीन-अमेरिका संबंध कूटनीति CPEC

 

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